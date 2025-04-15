AI日报：智谱开源32B/9B系列GLM模型并启用Z.ai域名；OpenAI发布GPT-4.1系列模型；阿里魔搭上线MCP广场

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

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1、智谱AI启用全新域名Z.ai 并开源32B/9B 系列 GLM 模型

智谱技术团队近期宣布开源32B和9B系列的GLM模型，并推出全新交互体验平台Z.ai。这些模型遵循MIT许可协议，支持商业用途，提升了开发者的使用自由度。GLM-4-32B-0414模型在多个任务上表现优异，甚至超越了部分大型模型。

【AiBase提要:】 🆓 开源的32B和9B系列GLM模型遵循MIT许可协议，支持商业用途和自由分发。 ⚡ GLM-Z1-32B-0414推理模型速度可达200Tokens/秒，是国内商业模型中最快的。 🧠 沉思模型GLM-Z1-Rumination-32B-0414通过深度思考和搜索工具整合，提升复杂任务处理能力。

2、阿里云旗下AI开源社区魔搭上线MCP广场

阿里云的AI开源社区魔搭（ModelScope）推出了全新的MCP广场，成为最大的中文MCP社区。该平台上架了超过千款MCP服务，并独家发布了支付宝和MiniMax等新服务，为AI开发者提供丰富的资源，推动AI应用的创新。支付宝MCP服务专注于智能体支付场景，简化了AI商业化的过程，而MiniMax则将多种生成模型整合为统一工具，拓展了应用场景。

【AiBase提要:】 🛠️ 魔搭社区推出MCP广场，成为最大的中文MCP社区，提供丰富的AI开发资源。 💳 支付宝MCP服务专注于AI支付场景，简化了AI服务到商业化的过程。 📊 魔搭社区还推出MCPBench工具，帮助开发者评估MCP服务的有效性和资源消耗。 详情链接:https://modelscope.cn/mcp

3、OpenAI发布GPT-4.1系列模型:能力全面超越前代

OpenAI于4月15日正式发布了GPT-4.1系列模型，包括GPT-4.1、GPT-4.1mini和GPT-4.1nano。这一系列模型在编程能力、指令理解和长文本处理等方面取得了重大突破，显著提升了开发效率和降低了成本。GPT-4.1在多项基准测试中刷新纪录，尤其在编程场景中表现出色，代码生成速度提高了40%。

【AiBase提要:】 💻 GPT-4.1系列模型在编程能力上实现了40%的速度提升，用户查询成本降低80%。 📊 在SWE-bench Verified测试中，GPT-4.1得分54.6%，较前代提升21.4个百分点。 ⚖️ 接入GPT-4.1的法律助手CoCounsel，多文档审查准确率提升17%。

4、核能级进化!可灵AI迈入2.0时代

可灵AI的2.0版本发布标志着其在多模态AI创作领域的重大进步。此次更新包括可灵2.0（大师版）和可图2.0两个核心模型的全面革新，前者在视频生成方面实现了质的飞跃，后者则在静态图像生成中突破了复杂指令的响应能力。此外，全新的多模态编辑功能使得用户能够更灵活地进行视频和图片编辑，提升了创作效率和成品质量。

【AiBase提要:】 🎥 可灵2.0（大师版）在视频生成上实现了质的飞跃，能精确响应复杂的时序描述。 🖼️ 可图2.0在静态图像生成方面突破了复杂指令的遵循能力，支持多种艺术风格。 ✂️ 新增的多模态编辑功能使用户能灵活编辑视频和图片，提升了创作效率。 详情链接:https://app.klingai.com/cn/release-notes

5、月之暗面 Kimi 推出首个内容社区，开启用户互动新模式

月之暗面最近宣布其首个内容社区产品Kimi正在进行灰度测试，旨在提升用户体验和留存率。该公司由清华背景的团队领导，已在去年推出了支持高达200万汉字的智能助手。虽然获得了10亿美元融资并估值25亿美元，但随着市场竞争加剧，其影响力有所下降。

【AiBase提要:】 🌟 月之暗面推出Kimi内容社区产品，进行灰度测试，提升用户体验。 📈 该公司由清华团队领导，曾参与多个知名大模型研发，智能助手引发热议。 ⚖️ 内容社区将面临用户内容合规性和真实性挑战，同时需保持用户活跃度。

6、智谱AI正式启动IPO流程，大模型“六小龙”迎来新篇章

智谱AI正式启动首次公开募股（IPO）流程，成为国内大模型领域的焦点。作为“大模型六小龙”之一，智谱AI的这一里程碑标志着中国AI初创企业迈向资本市场的重要一步。凭借清华大学的技术积累，智谱AI在大模型研发和商业化应用上取得显著成就，预计在全球AI市场中占据更重要的位置。

【AiBase提要:】 📈 智谱AI于2025年4月14日在北京证监局办理辅导备案，辅导机构为中金公司，标志着其IPO进程的启动。 💡 作为“大模型六小龙”之一，智谱AI在技术创新方面持续领跑，推出多款先进模型，吸引了大量企业和开发者用户。 💰 自2019年成立以来，智谱AI已完成超12轮融资，估值突破200亿元，投资方包括腾讯、阿里、美团等知名企业。

7、腾讯云大模型知识引擎升级:支持MCP协议，赋能应用开发

腾讯云于4月14日宣布其大模型知识引擎的重要升级，现已支持MCP协议。这一更新使用户能够通过平台精选的MCP插件，或根据需求插入自定义插件，极大增强了应用的功能和灵活性。腾讯云已精选多款高质量MCP Server，涵盖多种应用场景，满足用户在信息获取和网页处理等方面的需求。

【AiBase提要:】 🛠️ 腾讯云大模型知识引擎支持MCP协议，用户可直接调用精选插件或自定义插件。 🌐 精选的MCP插件涵盖多种应用场景，包括网页部署、地理位置信息、房源信息等。 ⚙️ 用户可以配置MCP SSE服务，将其灵活集成到应用程序中，提升开发效率。

8、小鹏汽车启动720亿参数“小鹏世界基座模型”研发

小鹏汽车在香港举行AI技术分享会，首次发布720亿参数的超大规模自动驾驶大模型——“小鹏世界基座模型”。该模型结合多模态架构，旨在提升自动驾驶技术至超越人类水平。小鹏汽车还建立了国内首个万卡智算集群，支持这一技术的研发与应用。

【AiBase提要:】 🚀 小鹏汽车推出720亿参数的自动驾驶大模型，旨在实现超越人类的驾驶技术。 🖥️ 通过“云端模型工厂”，小鹏实现了从云端训练到车端部署的全链路流程。 📊 小鹏汽车已构建国内首个万卡智算集群，算力规模达到10EFLOPS，支持AI基础设施建设。

9、Haisnap横空出世，小白用户也能轻松打造AI应用

Haisnap是一款全新的AI应用开发工具，旨在让零基础用户轻松创建个性化的网页应用。用户只需通过自然语言描述需求，Haisnap便能自动生成应用，并提供完整的源代码下载，增强了透明性和信任度。其多AI智能体协作机制提升了开发效率，适用于多种应用场景，从娱乐到实用，推动了无代码开发的普及。

【AiBase提要:】 🎨 Haisnap是一个低代码甚至无代码的AI应用开发平台，用户可以通过简单的自然语言描述需求来生成网页应用。 💻 Haisnap支持完整源代码下载，增强了用户的信任，并为有编程基础的用户提供了二次开发的机会。 🚀 Haisnap的多AI智能体协作机制提升了开发效率，适用于多种应用场景，推动了无代码开发的普及。 详情链接:https://www.haisnap.com/

10、支付宝面向AI开发者推出“支付MCP Server” 快速实现AI智能体内支付

支付宝与魔搭社区联合推出的“支付MCP Server”服务，为AI开发者提供了一种便捷的支付接入方式，旨在打通AI服务与商业化之间的最后一公里。通过MCP协议，AI智能体能够快速实现支付功能，支持移动端和网页端的多种支付场景。

【AiBase提要:】 💡 支付MCP Server让AI智能体一键接入支付能力，缩短开发者接入时间。 📱 支持移动端和网页端支付，满足多样化的智能体支付需求。 🔄 提供全流程支付管理，包括支付、查询和退款等功能。

11、全球人工智能市场预测到2034年将达到3680亿美元

全球人工智能市场正在迅速扩张，预计到2034年将达到3680.47亿美元，年均增长率为19.20%。这一增长主要受到数据可用性、计算能力提升及对AI研究的投资增加的推动。北美市场在2024年占据36.92%的份额，而亚太地区则是增长最快的市场。

【AiBase提要:】 🌍 全球 AI 市场预计将在2034年达到3680.47亿美元，年均增长率为19.20%。 🚀 北美市场在2024年占据36.92% 的份额，亚太地区为最快增长市场。 💻 深度学习在2024年占据 AI 市场 最大 份额，服务领域需求强劲。

12、小鹏汽车自研图灵 AI 芯片将于2025年量产，用于支持L4自动驾驶

小鹏汽车董事长何小鹏在接受采访时透露，公司的自研图灵 AI 芯片预计将在2025年第二季度实现量产，主要应用于L4级自动驾驶、AI机器人和飞行汽车。这款芯片拥有40个核心，能够运行高达30B参数的AI大模型，其算力超越英伟达的Orin X，标志着小鹏汽车在自动驾驶技术上的重大突破。

【AiBase提要:】 🔍 小鹏汽车自研的图灵 AI 芯片预计将在2025年第二季度量产，主要应用于自动驾驶和AI机器人。 💪 图灵芯片拥有40个核心，能够运行高达30B参数的AI大模型，性能超越英伟达Orin X。 🚗 小鹏未来所有新车型将搭载自研图灵芯片，彻底摆脱对英伟达的依赖，进一步推动自动驾驶技术发展。

13、阿里夸克AI月活跃用户达1.5亿，超越节跳动豆包

阿里巴巴的人工智能应用Quark在三月份的月活跃用户数达到了近1.5亿，成功超越了字节跳动的Doubao，成为中国最受欢迎的AI应用。Quark经过重组后，提供了学术研究、文档撰写和图像生成等多种功能，反映出阿里巴巴在AI市场的强劲竞争力。

【AiBase提要:】 ✅ Quark月活跃用户达到1.5亿，超越Doubao，成为中国最受欢迎的AI应用。 🔄 Quark经过重组，提供学术研究、文档撰写等多种功能，增强用户体验。 🌐 阿里云扩展服务，积极应对AI市场的价格战，推出新款语言模型。

14、OpenAI发布GPT-4.1指令提示工程指南

OpenAI于4月15日发布了针对其最新语言模型GPT-4.1的提示工程指南，旨在帮助开发者更高效地构建和优化AI应用。该指南详细介绍了GPT-4.1的特性，提供了从基础到高级的提示策略和最佳实践，强调了明确指令、结构化提示和避免歧义的重要性。

【AiBase提要:】 🛠️ GPT-4.1在编程能力和指令遵循能力上有显著提升，开发者需调整提示方式以适应其特性。 💡 核心提示原则包括明确指令、提供结构和避免歧义，帮助开发者构建有效提示。 🔍 OpenAI提供的高级提示策略如Few-shot示例和思维链提示，能引导模型进行更准确的推理和输出。 详情链接:https://github.com/openai/openai-cookbook/blob/main/examples/gpt4-1_prompting_guide.ipynb

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