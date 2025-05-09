三星推出新型微显示技术，加剧 AR 眼镜竞争

这家电子巨头正在加紧开发用于 AR 可穿戴设备的新型微显示技术。

站长之家(ChinaZ.com)5 月 9 日 消息:你的下一款 AR 耳机可能包含三星全新的微显示技术。根据韩国业新闻媒体《韩国经济日报》报道称，三星半导体部门目前正在加速研发其新型微显示技术 —— 硅基LED（LEDoS）。

据介绍，LEDoS 是“基于安装在硅晶片上的微型 LED 构建的微型显示平台”。这款下一代显示器的开发是为了将该技术应用于增强现实产品 (AR)当中。

三星的全新微显示技术可能会加剧AR领域的竞争。据报道，除了即将推出的 AR 眼镜外，三星还希望向苹果和 Meta 提供他们的 LEDoS 技术，用于其 AR 眼镜产品之中。

那么，我们什么时候能看到 LEDoS AR 眼镜呢？

据报道，三星目前正在考虑在 2027 年实现 LEDoS 的商业化生产 —— 届时三星的移动体验 (MX) 部门也可能推出第二代 AR 眼镜。

智能眼镜和 AR 头戴设备是目前科技硬件领域的重磅投资。在今年早些时候的 CES 2025 上，多家 AR 初创公司展示了各自的增强现实新品。

这不仅仅是新兴企业。索尼和 XREAL 等科技公司也正在推出 AR 头显类的新产品。当然，像 Meta 和苹果这样的公司已经推出了相关领域的产品。

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