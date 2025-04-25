AI日报：百度大招！发布文心大模型X1Turbo和AI开放计划；OpenAI免费开放轻量版Deep Research；即梦视频3.0内测

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1、李彦宏发布文心大模型双星:X1Turbo 直指 DeepSeek，4.5Turbo 超越 GPT-4o

在百度 Create 开发者大会上，李彦宏推出了全新一代文心大模型 X1Turbo，该模型在性能和价格上都具有显著优势。X1Turbo 的输入和输出价格分别为1元和4元，仅为竞品 DeepSeek-R1的25%。此外，文心4.5Turbo 的输入和输出价格更低，分别为0.8元和3.2元，且在多项基准测试中表现优异，超越了 GPT-4o。

【AiBase提要:】 💡 文心大模型 X1Turbo 性能大幅提升，输入价格仅为1元，输出价格为4元，极具竞争力。 📊 文心4.5Turbo 在速度上更快，价格下降80%，输入和输出价格分别为0.8元和3.2元。 🏆 文心4.5Turbo 在基准测试中平均分高达77.68，超越了 GPT-4o 的72.76，表现出色。

2、百度发布AI开放计划，助力开发者全面拥抱 MCP

在百度 Create 开发者大会上，李彦宏宣布了一系列支持 AI 应用的计划，推出了“AI 开放计划”，旨在为开发者提供全方位的支持。该计划通过多样的内容和服务分发机制，满足用户对 AI 服务的需求，同时为开发者带来流量和收益。李彦宏强调，百度将降低开发者的门槛，推动 AI 应用的快速创新，并计划在未来五年内培养1000万 AI 人才，迎接智能新时代的到来。

【AiBase提要:】 🚀 百度推出“AI 开放计划”，为开发者提供全方位支持，促进 AI 应用发展。 💡 计划接入多种创新应用，满足用户对最新 AI 服务的需求，提升开发者收益潜力。 🏆 启动“文心杯”创业大赛，投资最高可达7000万元，计划培养1000万 AI 人才。

3、OpenAI免费开放轻量版Deep Research，o4-mini提供支持

OpenAI宣布其AI研究工具Deep Research将向免费用户推出轻量版，标志着AI技术的普及化。Deep Research能够自主完成复杂研究任务，生成详尽的研究报告，现免费用户也能受益。轻量版由o4-mini模型驱动，虽然报告篇幅较短，但保留了核心智能与分析能力。

【AiBase提要:】 🧠 Deep Research是OpenAI推出的AI研究代理，能够自主完成复杂研究任务并生成详尽报告。 📈 轻量版Deep Research由o4-mini模型驱动，虽然报告篇幅较短，但仍保留核心智能和深度分析能力。 🌍 免费用户的Deep Research功能正在测试阶段，OpenAI承诺将很快分享更多细节以满足用户需求。

4、即梦视频3.0内测:运镜丝滑、精准捕捉人物表情

即梦视频3.0的内测展示了其在视频创作领域的显著进步，特别是在运镜流畅性和人物情感捕捉方面。新模型能够处理多样化的场景，并且支持高清画质，展现出更高的艺术表现力。尽管仍处于内测阶段，其强大的功能和精准的表现力预示着未来AI视频创作的无限可能，值得创作者期待。

【AiBase提要:】 🎬 丰富的镜头语言，支持多种专业级运镜方式，增强视频叙事能力和视觉冲击力。 🎨 支持多样的风格，包括超现实主义、卡通动画和自然纪录片等，满足创作者的艺术构想。 🐾 动物表现力独特，模型能赋予动物角色生动的动作和个性，提升整体表现力。

5、百度推出内容操作系统“沧舟OS”，百度文库AI月活用户近1亿

在4月25日的百度 Create 大会上，李彦宏发布了全球首个内容领域的操作系统“沧舟 OS”，旨在提升内容管理的智能化与高效化。核心组件“Chatfile Plus”可对多模态内容进行深度解析，百度文库与百度网盘联合推出的“AI 笔记”则为用户提供了便捷的学习和内容整理工具。

【AiBase提要:】 🌟 百度推出全球首个内容领域操作系统“沧舟 OS”。 📈 百度文库和百度网盘的AI月活用户已接近1亿。 📝 新推出的“AI 笔记”是业内唯一的多模态AI笔记工具。

6、百度文库、百度网盘联合发布GenFlow超能搭子、AI笔记

在4月25日的Create2025百度AI开发者大会上，百度文库与百度网盘推出了两款创新的AI工具，分别是“GenFlow超能搭子”和“AI笔记”。这两款产品旨在提升用户的工作和学习效率，充分利用大模型技术，覆盖多个场景。GenFlow超能搭子通过简单指令自动规划任务并生成高质量内容，而AI笔记则实现了视频学习与笔记的无缝连接，自动生成结构化的多模态笔记。

【AiBase提要:】 📈 GenFlow超能搭子快速生成高质量内容，用户通过简单指令即可自动规划任务。 🎓 AI笔记实现视频学习与笔记的无缝联动，自动生成多模态结构化笔记。 🌐 百度文库和网盘联合推出的AI工具覆盖多个场景，服务用户总数达10亿，助力生产力提升。

7、Pixverse推出MCP:一键解锁AI视频生成新境界

随着生成式AI技术的快速发展，Pixverse推出的Model Context Protocol（MCP）为视频创作带来了革命性的变化。MCP允许用户通过自然语言提示生成高质量视频，无需复杂的开发环境，极大地降低了技术门槛。它的开放性和灵活性使得内容创作者、营销人员和开发者能够更自由地进行创作，同时也为开发者社区提供了新的机会。

【AiBase提要:】 🚀 MCP是一种专为AI视频生成设计的协议，用户可通过自然语言提示生成视频。 💻 该协议支持多分辨率输出和多样化场景描述，提升了视频内容的结构化程度。 📈 MCP的开放性为开发者提供了定制和扩展功能的机会，推动了AI视频创作的普及。

8、Tavus发布SOTA唇形同步模型Hummingbird-0:革新零样本唇形同步技术

Tavus最近推出的Hummingbird-0模型在唇形同步技术上取得了突破性进展，标志着零样本唇形同步的新时代。该模型不仅具有高精度的唇形同步能力，还在视觉质量和身份保持方面超越了现有市场上的其他模型。Hummingbird-0的应用场景广泛，涵盖了内容创作和多语言配音等多个领域，极大地提升了视频编辑的效率和质量。

【AiBase提要:】 🚀 Hummingbird-0是当前最先进的零样本唇形同步模型，无需模型训练即可实现高精度同步。 🌍 该模型适用于多种应用场景，包括用户生成内容、配音和个性化视频，降低了编辑时间成本。 🏆 Tavus通过对比测试证明Hummingbird-0在视觉质量和同步精度上超越了其他行业领先工具。

9、豆包1.5· 深度思考模型上线边缘大模型网关 可免费领百万Tokens

字节跳动旗下火山引擎推出的豆包1.5·深度思考模型现已上线边缘大模型网关，为用户提供高达500万tokens的免费使用额度。这一高性能AI模型在推理和创意写作等领域表现卓越，支持多模态推理，极大提升了AI服务的可用性与效率。通过边缘计算，用户可以快速、可靠地访问多种大模型，推动AI技术的广泛应用。

【AiBase提要:】 🚀 豆包1.5·深度思考模型提供高达500万tokens的免费使用额度，支持多种使用场景。 💡 模型采用MoE架构，参数优化显著，具备高并发和低延迟的优势。 🌐 边缘大模型网关已适配100多种主流大模型，提升了AI服务的速度和可靠性。

10、Adobe全新Firefly平台引入OpenAI与Google的AI模型，创意工具再升级

Adobe推出全新AI模型集Firefly，标志着其在创意设计领域的重大进展。Firefly整合了多家合作伙伴的先进技术，旨在提升用户在Creative Cloud中的创作效率。通过生成式AI，用户能够快速生成创意内容，节省时间。Firefly的便捷集成使得即使没有编程背景的创意工作者也能轻松使用这些强大的工具。

【AiBase提要:】 ✨ Firefly平台整合了OpenAI和Google的先进AI技术，提升创作效率。 🖼️ 用户可以通过简单的文字描述快速生成相关图像或设计稿，节省创作时间。 🔧 Firefly的集成方式便捷，创意工作者无需编程背景也能轻松上手。

11、ImageSlider2.0即将加入核心产品线，图像生成功能全面升级

Gradio团队即将推出ImageSlider2.0，作为其核心产品线的一部分，带来一系列全新功能与性能增强。此更新旨在提升用户体验，扩展创作选项，并提高生成效率。新版本支持多种布局和高分辨率图像生成，适用于电商、数字艺术等多个领域。

【AiBase提要:】 ✨ 增强的图像滑动体验，支持动态过渡和交互式导航，优化移动端与桌面端用户体验。 🎨 提供多样化布局选项，用户可根据需求定制图像排列方式，适合各种展示场景。 🚀 支持高分辨率图像生成及视频播放，提升电商和数字艺术的展示效果。 详情链接:https://github.com/gradio-app/gradio/pull/11027

12、李彦宏谈DeepSeek现存痛点 称Deepseek又慢又贵

在今日的Create2025AI开发者大会上，百度创始人李彦宏详细介绍了DeepSeek模型的应用现状及其面临的挑战。他指出，尽管DeepSeek在智能客服和搜索增强等领域取得了一定进展，但仍存在技术局限，如无法处理多模态内容及响应速度慢等问题。李彦宏强调，未来的AI模型需要具备多模态能力，降低成本是推动AI应用普及的关键。

【AiBase提要:】 🛠️ DeepSeek模型目前仅支持文本处理，无法生成多模态内容，限制了其在高风险领域的应用。 💰 文心4.5Turbo与X1Turbo版本在性能和成本上进行优化，旨在降低企业部署门槛。 📈 百度通过技术迭代与成本重构，力求在模型能力与商业化落地之间找到平衡。

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