中国电信天翼云将发布预训练大模型 已进入内部测试阶段

站长之家（ChinaZ.com）4月26日 消息:据第一财经报道，天翼云科技有限公司在2023云生态大会上表示，天翼云正在自主研发预训练大模型，目前已经进入内部测试阶段，将在近期适当的时候发布。
据了解，天翼云科技有限公司，是中国电信子公司。2021年7月1日，天翼云科技有限公司成立，注册资本9亿元人民币，该公司由中国电信100%控股。
而天翼云是中国电信旗下云计算品牌，2016年，天翼云发布天翼云3.0。
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脉脉创始人兼CEO林凡在“猎头推动人才、人才推动世界”猎头行业峰会上，发表主题为“AIGC浪潮下中高端人才发展趋势”的演讲。职场人将与AIGC建立伙伴式工作关系，中高端人才成为开启新纪元的关键。脉脉高聘将上线全链路猎头服务平台，该平台将成为猎头界的“大众点评”或者“贝壳”。
字节跳动旗下的云计算厂商火山引擎今日在其举办的「原动力大会」上发布自研+DPU+等系列云产品，并推出新版机器学习平台：支持万卡级大模型训练、微秒级延迟网络，弹性计算可节省+70%+算力成本。基于自研+DPU+的+GPU+实例，相比上一代集群性能最高提升三倍以上。「国内大模型领域的数十家企业，超过七成已经在火山引擎云上」。
国内强制性产品认证机构公布了一款通过认证的新机，型号为TYH232U，预计是中国电信天翼一号2023款手机。这款5G手机配备了68W快充，大幅提升了充电速度，预计也将成为中国电信第四代云手机。该款新机的发布日期尚未确定，但是中国电信将继续推出更多的高质量终端产品，为消费者带来更好的用户体验。
华为被禁售令限制后，旗下麦芒系列便由中国电信接手，也就是说该系列与华为不再有关系。今晚19:08，中国电信麦芒20新机将正式发布，发布会前夕，中国电信天翼终端官方公布了该机的外观设计。由于是运营商推出的机型，发售渠道自然不用担心，配合用户入网套餐，该机销量应该不低，虽然整体配置不高，但老人日常使用或当备用机使用完全足够。
国际标准性能评测组织SPEC公布了全新Cloud+IaaS+2018+Benchmark+测试结果，天翼云平台在综合性能及平台相对可扩展性比拼中夺得世界第+一。在+9+台组规模测试、ARM指令集架构测试场景中，天翼云平台的测试结果一举刷新世界纪录；应用实例复制数、相对可扩展性和平均实例配置时间等指标均达到全球领先水平，充分体现天翼云平台优+秀的算力调度能力和大规模扩展能力。天翼云将持续加强关键核心技术攻关，承载上下游软硬件生态，配合天翼云生态开放合作体系技术指引、适配互认证、方案级预集成能力使能的技术预研保障，以及运营管理体系咨询规划、迁移重构、调测验证、运维运营使能等上云场景落地保障，满足千行百业的多元化业务场景诉求，让“一云多芯、一云多态、一云多算”的新时代加速到来！
2013年4月，中国电信、华为共同推出了年轻手机品牌麦芒”，并发布了首款机型麦芒A199，如今麦芒已被中国电信接手，成为其自主5G全网通品牌。中国电信天翼终端官方宣布，麦芒系列新机麦芒205G将在明天19:08正式发布。麦芒115G8GB128GB首发价1799元、8GB256GB售价1999元，预计麦芒20的定价不会有太大变化。
3月29日，2023企业上云暨算云融合产业大会在北京启幕。中国信息通信研究院揭晓了首批可信算力云服务评估结果，天翼云算力调度平台顺利通过“面向资源的算力调度技术能力要求”评估，成为业内首批通过该项评估的云服务商。天翼云正通过与合作伙伴多方携手，加码算网升级和算力产业集聚，增强算力赋能应用，共铸算力共赢生态。
中国电信将于今晚19:08正式发布麦芒20新机，此前已在电信天翼产品库中现身。麦芒20采用高通骁龙4+Gen+1+5G处理器，配备6.78英寸屏幕和5000mAh电池，支持40W快充。作为运营商推出的机型，发售渠道不用担心，适合老年人或备用机使用。
3 月 29 日，由中国信息通信研究院、中国通信标准化协会联合主办的首届企业上云暨算云融合产业大会正式召开，来自产学研各界专家共聚一堂，聚焦算云融合趋势，探讨行业技术创新、产业实践与未来发展。混合云作为云计算典型部署模式，应用优势愈发凸显。为探索更完整、成熟的生态体系，天翼云携手中国信息通信研究院云计算与大数据研究所共同成立混合云联合实验�
阿里云公众号今天中午发文宣布，开始邀请测试大模型「通义千问」。目前该模型主要邀请企业用户进行体验测试，用户可以通过官方网站申请参与体验。消息人士称，阿里将在+11+日推出大模型，18+日推出行业应用类模型，接下来还有各类的行业应用类模型会面世。
7天以上小米手环 8 搭载蓝牙 5.1，内置直流 3.87V 聚合物锂离子电池，型号为 M2239B1。上一代的小米手环 7 续航大约有9-15天左右。 小米手环 7 内置180mAh 电池。预计小米手环8的续航会比小米手环7续航略微提升一点。
2K+ 分辨率魅族 20 Pro 采用6.81英寸直屏，2K+ 分辨率、100% P3 广色域、120Hz LTPO 高刷、最高 1200 nit 全屏亮度、最低 2 nit 全屏亮度，同时支持防蓝光、DC 调光等功能一应俱全；魅族 20 Pro采用旗舰级性能配置，包括顶级处理器第二代骁龙 8、12GB 起步的 LPPDR5X 大内存、至高 512GB UFS4.0 极速闪存以及 36424 平方毫米的立体散热堆叠。
第二代骁龙 8，LPPDR5X+UFS4.0，2K三星E6 材质Super AMOLED屏幕魅族 20 Pro，内置第二代骁龙 8，LPPDR5X+UFS4.0，搭载了2K三星E6 材质Super AMOLED屏幕，屏幕尺寸6. 81 英寸，支持120Hz自适应屏幕刷新率和1500Hz瞬时触控采样率，峰值亮度可达1800nit，屏幕还通过了SGS抗蓝光、抗频闪护眼认证；破晓灰、曙光银、朝阳金三种配色，整机厚7. 8 毫米，重 209 克；镜头模组由 5000 万像素人像镜头、 5000 万像素广角镜头、 5000 万像素超广角镜头组成，支持全像素对焦技术搭配dTOF辅助对焦，官方称将使对焦速度提升33%。魅族20 系列的主摄均支持SMA防抖，最高8K视频录制和夜景录像功能；5000mAh电池配80W快充，支持50W无线快充和无线反充功能；价格方面，12GB+128GB、12GB+256GB、12GB+512GB三种存储组合，售价 3999 起。
6. 55 英寸144Hz高刷屏，高通骁龙8 Gen2魅族 20标准版采用6. 55 英寸144Hz高刷屏，处理器是高通骁龙8 Gen2，LPDDR5X + UFS 4.0，内置4700mAh电池 + 67W快充，直角金属中框，机身重190g、厚7.9mm，支持超声波指纹、双扬声器、玻璃后盖、红外遥控、X轴线性马达，前置摄像头是3200 万镜头，后置 5000 万主摄 +1600 万超广角 +500 万景深三摄，提供先锋灰、定胜青、热爱粉、悦动黄四个颜色，售价方面，12GB+128GB售价 2999 元，12GB+256GB售价 3399 元，12GB+512GB售价 3799 元。
第二代骁龙7+处理器Redmi Note12 Turbo搭载的是高通第二代骁龙7+处理器，采用台积电4nm工艺，CPU采用1+3+ 4 架构设计，核心参数为1x2.91Ghz@X2 超大核、3x2.5GHz@A710 大核、4x1.8GHz@A510 小核，整体CPU性能提升约50%，Adreno GPU性能提升 2 倍，AI引擎性能提升 2 倍。第二代骁龙7+处理器安兔兔得分为 963968 分；Geekbench5 单核得分 1209 分，多核得分 3868 分；3D Mark Wild Life 得分为 7474 分。实际运行游戏方面，以《原神》为例，在极致画质 60 帧模式下运行一小时，基本接近满帧运行，平均帧率能够高达 58.8 帧。
6. 67 英寸OLED柔性直屏，分辨率2400 x 1080Redmi Note12 Turbo屏幕基本参数是：超细四窄边 OLED 柔性直屏 尺寸：6. 67 英寸 分辨率：2400 x 1080 全局激发亮度：1000nit* 对比度：5，000，000:1 调光级数： 16000 级 显示帧率：30 / 60 / 90 / 120Hz 触控采样率：全局 240Hz，支持1920Hz 高频 PWM 调光 | 12bit 色深 | DCI-P3 色域 | 阳光屏 | 护眼模式 | SGS低蓝光认证 | HDR10+ | Dolby Vision | Adaptive HDR | 优酷帧享。
第二代骁龙7+处理器，屏幕6.67英寸Redmi Note12Turbo，搭载第二代骁龙7+处理器，屏幕6.67英寸、分辨率2400×1080、支持120Hz高刷+1920Hz高频PWM调光、内置5000mAh电池+67W有线快充，厚7.9mm，重量181g，后置三摄分别是6400万 像素超清主摄+800万 像素超广角镜头+200万 像素微距镜头，前置1600万 像素高清人像相机!定价上，8GB+256GB入门版1999元，顶配16GB+1TB定价2799，首发到手2599元。
后置三摄，主摄 5000万像素，屏幕分辨率2496*2224华为Mate X3有「羽砂玻璃版:羽砂白、羽砂黑、羽砂紫」、「素皮版:晨曦金、青山黛」五款配色可选;覆盖昆仑玻璃;超轻薄折叠四曲设计，机身重量仅239g，厚度仅5.3mm， IPX8级抗水。屏幕拥有2496*2224超高分辨率和426ppi 超高像素密度。同样支持最高120Hz 自适应刷新率以及1440Hz PWM 调光。影像方面:搭载5000万像素超感知主摄，1300万像素超广角镜头，1200万像素潜望式长焦镜头。并配备10通道多谱传感器和激光对焦传感器，支持100倍变焦和5倍光学变焦。续航方面:配备4800mAh 大电池，支持50W 无线快充、66W 有线快充以及7.5W 无线反向快充。性能方面:与华为 P60系列一样搭载了骁龙8+ 处理器，配备了超冷跨轴石墨烯散热系统，导热面积提升了20%。价格:华为Mate X3:256GB:12999、512GB:13999;华为 Mate X3典藏版:1TB:15999
6. 67 英寸的OLED屏幕， 4800 万像素长焦镜头华为P60 系列在背部采用了矩阵型模组，官方称之为“凝光设计”，引入了“凝光贝母”工艺；华为P60 全系搭载了6. 67 英寸的OLED屏幕，拥有2700* 1220 刷新率，显示效果十分细腻，支持10. 7 亿色、1440Hz PWM调光。 同时支持全局色彩管理，支持莱茵专业色准双重认证；屏幕还支持LTPO动态高刷新率，支持1~120Hz自适应刷新率，还配备了昆仑玻璃面板，IP68 防尘抗水；相机方面，华为P60 Pro则进一步升级长焦镜头，配备了 4800 万像素RYYB的超聚光夜视长焦镜头，支持3. 5 倍光学变焦、OIS，拥有F2. 1 超大光圈；支持双向北斗卫星通信；5100 毫安时大电池+88W快充；首发搭载了全新的鸿蒙3.1，新增了AOD息屏显示功能。
6.67英寸的OLED屏幕，支持1~120Hz的LTPO刷新率华为P60 系列的屏幕搭载了骁龙8+ 4G处理器，6. 67 英寸的OLED屏幕，支持1~120Hz的LTPO刷新率，支持1440Hz PWM调光，拥有10. 7 亿色、全局P3 色域、HDR-P3|HDR Vivid显示效果；覆盖四曲昆仑玻璃，支持IP68 防水，是全球首款德国莱茵专业色准双重认证的手机；相机方面，华为P60 支持F1.4-4. 0 十档可变光圈，搭载大光圈高透光镜群和RYYB超感光传感器，支持了华为XD Fusion Pro质感引擎；支持双向北斗卫星消息；首发搭载鸿蒙3.1，支持AOD息屏显示；价格，华为P60 的128GB版 4488 元，256GB版本是 4988 元，512GB版本是 5988 元。
天玑9000处理器OPPO Pad2内置了天玑9000处理器，天玑9000CPU采用先进的1+3+ 4 三丛集旗舰架构1×Arm Cortex-X2 超大核 @3.05GHz，迸发惊人峰值性能，满足旗舰手机对高性能的需要;3×Arm Cortex-A710 大核 @2.85GHz，使重载应用和多任务的处理更加高效;4×Arm Cortex-A510 能效核心 @1.8GHz，以低功耗处理轻量级任务。安兔兔平台上，天玑9000的跑分是107万分，在Geekbench 5 中，搭载了天玑 9000的 Vivo X80 Pro 得分 1248 和 4191(单核和多核)。
天玑9000芯片，LPDDR5+UFS3.1，11.61英寸LCD屏幕，支持144Hz刷新率OPPO Pad2主要配置包括:11.61英寸7:5比例LCD显示屏，拥有2800×2200分辨率和500尼特亮度，支持144Hz五档刷新率智能调节，2048级亮度自适应智能调光并支持手写笔。OPPO Pad2基于联发科技天玑9000，辅以LPDDR5内存和UFS3.1存储，内置9510毫安时电池、67W有线快充、杜比四扬声器、1300万像素后置摄像头、800万像素前置摄像头和蓝牙5.3。软件方面，ColorOS13.1支持5G通信共享。可以自动共享手机的5G通信，从而直接上网、接打电话、同步手机验证码、拍照流转和应用接力。
5G双待双通（DSDS）、WiFi 6/6E、蓝牙5.3等骁龙7+ Gen2 采用了骁龙X62 5G调制解调器，在全球范围内支持多种频段和模式的5G网络连接。它还是首款在骁龙 7 系中实现了5G双待双通（DSDS）功能，在两张SIM卡都插入时可以同时使用两个不同运营商或不同网络制式（例如SA和NSA）的5G网络服务。除此之外，它还支持WiFi 6/6E和蓝牙5. 3 等无线技术。
支持18bit三ISP、支持4K HDR视频拍摄骁龙7+ Gen2 是首款在骁龙 7 系中支持18bit三ISP（图像信号处理器）的准旗舰级芯片。它支持极致的动态范围，一次能拍摄 30 帧图像，暗光下也能带来更优秀的色彩表现能力。它最高支持高达 2000 万像素的照片拍摄，也支持4K HDR视频拍摄。
GPU和AI性能提升了100%骁龙7+ Gen2 的GPU采用了Adreno 660L，相比上一代骁龙 7 系芯片，GPU性能提升了100%。它还支持部分Snapdragon Elite Gaming特性，例如自适应可变分辨率渲染、立体渲染等。骁龙7+ Gen2 的AI引擎采用了Hexagon 780L，相比上一代骁龙 7 系芯片，AI性能提升了100%。它还支持高通aptX骁龙畅听技术。
最高主频达到了2.91GHz，安兔兔跑分达100万分骁龙7+ Gen2 的CPU采用了ARM Cortex-X2 为基础的超大核，最高主频达到了2.91GHz，大核为2.49GHz，小核为1.8GHz。相比上一代骁龙 7 系芯片，CPU性能提升了50%1。据跑分网站显示，骁龙7+ Gen2 在Geekbench5 单核得分为 1100 多分，在安兔兔跑分中达到了 100 万以上。
是骁龙7+ Gen2 是高通于 2023 年 3 月 17 日发布的第二代骁龙 7 系移动平台，内部型号为SM7475-AB。它基于4nm工艺制造，采用1+3+ 4 的Kryo CPU架构，拥有强大的性能、图形、AI和影像能力，支持5G双待双通，也是在骁龙 7 系中首次实现了 5G 双待双通，采用骁龙 X62 5G 调制解调器，支持 WiFi 6/6E 和蓝牙 5.3。
Redmi Note12 Turbo首发骁龙7+Gen2 首发机型是Redmi Note12 Turbo，考虑到骁龙7+Gen2是定位中端处理器，预计会在之后其他机型陆续使用这款处理器，包括国产性价比比较高的几个品牌都会推出搭载这个芯片的智能手机，具体的型号预计会在近期陆续公布。骁龙7+Gen2 采用了台积电4nm工艺，1*2.91GHz X2 超大核+3*2.5GHz A710 大核+4*1.8GHz A510 小核，Adreno 725 580MHz GPU，骁龙X62 5G基带。 相较于前代CPU性能提升超50%，GPU性能提升 2 倍。