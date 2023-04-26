中国电信天翼云将发布预训练大模型 已进入内部测试阶段

国际标准性能评测组织SPEC公布了全新Cloud+IaaS+2018+Benchmark+测试结果，天翼云平台在综合性能及平台相对可扩展性比拼中夺得世界第+一。在+9+台组规模测试、ARM指令集架构测试场景中，天翼云平台的测试结果一举刷新世界纪录；应用实例复制数、相对可扩展性和平均实例配置时间等指标均达到全球领先水平，充分体现天翼云平台优+秀的算力调度能力和大规模扩展能力。天翼云将持续加强关键核心技术攻关，承载上下游软硬件生态，配合天翼云生态开放合作体系技术指引、适配互认证、方案级预集成能力使能的技术预研保障，以及运营管理体系咨询规划、迁移重构、调测验证、运维运营使能等上云场景落地保障，满足千行百业的多元化业务场景诉求，让“一云多芯、一云多态、一云多算”的新时代加速到来！