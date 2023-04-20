人工智能进入财务领域 最大的障碍仍是传统的 Excel

站长之家(ChinaZ.com) 4月20日消息:对于那些风险规避型的会计师和首席财务官来说，改变是很难的。但是，随着人工智能和其他先进技术的出现，那些适应不了的财务官可能会发现自己越来越落后于时代。

安永金融会计咨询服务全球和美洲战略与市场领导者 Myles Corson 指出：「财务人员往往性格上比较保守。风险管理一直是财务职能的核心。」特别是对于那些科技发展速度超过监管的情况来说，这一点更是至关重要。

尽管生成式人工智能聊天机器人在财务功能中的广泛应用还存疑，但不采取任何行动也不是一个选择。最近 Gartner 的研究预测到 2026 年，人工智能和自动化将导致超过一半业绩优秀的公司财务部门招聘的新员工背景并非财务或会计专业。

在当今的财务功能中，只有 18% 的财务人员具备数字化能力，而他们的经理中仅有 11％具备该能力。不过，对于首席财务官而言，人工智能技术还处于早期阶段。数字也证实了这一点。

总部位于安大略省的企业绩效管理软件提供商 Prophix Software 公司最近对全球 700 多名财务领袖进行了一项调查，显示有 65％的人计划在今年年底自动化超过一半的业务，但 62％的人表示，对于实施技术而言，成本并不是最大的障碍，而最大的障碍仍是传统的 Excel。

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