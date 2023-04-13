雷军：小米13Ultra主摄采用IMX989 副摄采用三颗IMX858

站长之家（ChinaZ.com）4月13日 消息:就在刚刚，雷军继续分享了小米13Ultra的硬件选型过程。

雷军表示，小米13Ultra主摄选了IMX989，目前移动影像最强的，索尼和小米联合研发的。确定IMX989后，副摄其实也确定了:IMX858，目前索尼移动传感器中技术最领先的。

雷军表示:

1. IMX858是索尼传感器唯一支持 MCSS（多摄同步系统），可以实现更好的多摄一致性; 2. IMX858是索尼传感器除了IMX989后唯一支持 LN2低噪声模式; 3. IMX858支持100% PDAF 全像素对焦; 4. IMX858支持 IMX989同款的 DOL-HDR技术，配合12bit ADC 可以实现接近肉眼的超高动态范围。

雷军称，为了保证整个系统的一致性，小米13Ultra用了三颗 IMX858传感器，让所有的副摄都拥有相同的成像能力，并和主摄严格拉齐。再配合 ISZ 扩展焦距功能，四颗摄像头可以实现总计六个焦段，覆盖12mm 到240mm 的变焦范围。计算综合感光能力，这三颗副摄的光圈全部加大了，进光量相比上一代有14-43% 的提升。

由此，小米13Ultra，四摄六焦段，都有很强的实力。

据悉，小米13Ultra将在4月18日 晚7点正式发布。采用2K AMOLED曲面屏，搭载高通第二代骁龙8移动平台，电池容量是4900mAh，支持90W有线闪充和50W无线闪充。

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