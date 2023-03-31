Redmi Note12 Turbo今日开售 首发第二代骁龙7+处理器

卧龙苍天陨落里化解是最为关键的游戏机制，只要掌握了化解那游戏中大部分敌人都可以轻松应对，不过化解这个操作还是需要熟悉并经过大量练习才能完全掌握的。什么是化解？化解是指卸开敌人攻击使其破绽大开的战斗技巧。攻击遭破解的敌人会失去平衡，在降低敌方气势的同时提升自身的气势。就像只狼中的弹刀一样，气势与架势槽的设定类似，在本作的战斗系统中具有非常重要的作用。为什么不能化解？不能化解有两种可能，第一种是你没有准确掌握使用化解的时机，第二种可能是你的装备负重超过上限了，装备重量超过100%的状态时会无法进行化解，且回避和使用武技时消耗的气势会大大增加。因此在配装时一定要注意负重不能超过100%。化解时机如何判断？卧龙的化解判定还是比较宽松的，大概为 24 帧，也就是有0. 5 秒左右会被判定成功。这里需要注意的是，化解普通攻击时只需注意抬手动作即可，近战时看到对方抬手按化解即可成功判定，化解红光大招时则需要注意不能第一时间按化解，而是要等红光变亮才是正确化解时机，如果是冲击型的大招则需要等到快要近身时按才能成功化解。