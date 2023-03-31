Redmi Note12 Turbo今日开售 首发第二代骁龙7+处理器

站长之家（ChinaZ.com）3月31日 消息:今日10点，Redmi Note12Turbo将正式开售。8+256售价1999，12+256售价2099，12+512售价2299，16GB+1TB售价2599，有冰羽白、星海蓝、碳纤黑配色可选。
Redmi Note12Turbo搭载第二代骁龙7+移动平台，相较前代平台，该平台集成的Kryo CPU的最高主频高达2.91GHz，性能提升超过50%;Adreno GPU性能提升2倍。
机身正面搭载一款6.67英寸超细四窄边屏幕，边框窄至1.42mm，屏占比高达93.4%，屏幕支持12bit687亿色的色彩显示、100% DCI-P3广色域、120Hz可变刷新率等，还支持1920Hz PWM调光。
影像方面，Redmi Note12Turbo配备了6400万超清主摄像头，以及首次在中端系列支持的OIS 光学防抖，支持小米影像大脑2.0。
Redmi Note12Turbo还支持LPDDR5+UFS3.1的存储规格，以及最高16GB+1TB的超大内存配置。搭载5000mAh大电量，DOU达到了1.33。
值得一提的是，Redmi Note12Turbo 还提供了哈利・波特联名版，售价2399元。
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