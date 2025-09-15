小米16改名小米17上热搜：首发第五代骁龙 8 版移动平台

站长之家(ChinaZ.com) 9月15日 消息:今日，小米集团合伙人、总裁兼手机部总裁、小米品牌总经理卢伟冰正式宣布，备受期待的小米17系列将于本月发布，较上一代提前一个月亮相。他强调，这不仅是小米数字系列史上最重大的跃迁，更标志着小米高端化战略五年蜕变的关键变阵，全系产品力实现跨代升级。

据悉，小米17系列将推出三款机型:小米17、小米17Pro及小米17Pro Max。三款机型均全球首发第五代骁龙8至尊版移动平台，性能表现再攀巅峰。其中，小米17作为史上最强标准版旗舰，实现全方位升级且“加量不加价”;小米17Pro定位“小尺寸科技影像旗舰”，以精湛工艺探索超高端市场;小米17Pro Max则被定义为“小米史上最强大的巅峰科技影像旗舰”，彰显技术集大成之势。

卢伟冰回顾小米高端化历程时表示，五年前小米以对标iPhone为目标，开启高端战略转型。尽管苹果在iPhone17系列上展现的竞争力依然强劲，但小米凭借五年来的扎实积累已具备直面竞争的信心。他透露，这一信心源于两大突破:一是认知升级，从“参数领先”转向“体验优先”，通过软硬件深度融合实现高端无短板;二是技术沉淀，过去五年研发投入超1000亿元，未来五年将加码至2000亿元，小米17系列正是这一战略的集中体现。

“此次小米17系列将呈现一系列底层技术突破，同时为手机市场带来‘新东西’。”卢伟冰强调，小米希望通过创新打破行业同质化困局，让用户感受到科技带来的惊喜。业内分析认为，小米17系列提前发布并全面对标iPhone，不仅展现了小米冲击超高端市场的决心，更可能通过技术普惠策略重新定义旗舰机竞争格局。随着发布日期临近，市场对这款“五年磨一剑”之作的期待值持续攀升。

