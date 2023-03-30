微软将广告植入人工智能驱动的 Bing Chat

站长之家(ChinaZ.com) 3月30日消息:微软正在「探索」在 Bing Chat 的回复中投放广告，Bing Chat 是由 OpenAI 的 GPT-4 驱动的新搜索引擎。虽然这些被赞助的回应被清楚地标示出来，但它确实让人质疑我们离搜索引擎上的旧广告模式到底有多远。

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微软在今天发表的一篇博文中确认了这一情况，尽管是以实验的形式：我们也在为广告商探索额外的能力，包括我们 7500 多个 Microsoft Start 合作伙伴品牌。我们最近与我们的一些合作伙伴会面，开始探索各种想法，并就我们如何继续以对我们的合作伙伴来说在流量和收入方面有意义的方式分发内容获得反馈。在我们寻求继续共同发展这一模式时，我们分享了一些我们正在探索的早期想法，包括：

- 扩大悬停体验，将鼠标悬停在广告商的链接上，将显示该出版商的更多链接，为用户提供更多的参与方式，为出版商的网站带来更多流量。 - 对于我们的 Microsoft Start 合作伙伴，在聊天答案旁边放置 Microsoft Start 授权内容的丰富标题，帮助推动更多用户参与 Microsoft Start 上的内容，我们与合作伙伴分享广告收入。我们也在探索在聊天体验中放置广告，与那些内容对聊天回复有贡献的合作伙伴分享广告收入。

图片来自bing blog

几周前就有关于微软将在新必应加入广告的传闻。而像这样新形式的广告是无法用目前的广告拦截工具来阻止的。这可能意味着广告位置基本可预测的模式的时代正在结束。

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