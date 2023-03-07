持怀疑态度的投资者质疑人工智能的进步是否能赚到钱

站长之家（ChinaZ.com）3月7日 消息:总部位于旧金山的风险基金 Emergence Capital 的创始人戈登·里特 （Gordon Ritter） 认为，人工智能领域的近期发展代表着重大的技术进步。

而让他担心的是，还看不到从中赚钱的方法。里特表示，“每个人都对可能发生的事情充满信心。也有有一种观点认为 AI 无所不能。我们要逆流而上。”

这种怀疑反映了硅谷风投之间的紧张关系，他们夹在对人工智能的兴奋和更广泛的技术低迷之间，后者导致过去一年对初创企业的投资下降。

但最近推出的“生成式人工智能”工具，例如 OpenAI 的 ChatGPT 聊天机器人，让人们对可能出现一批新的公司产生了很大的兴趣。

上周，英国《金融时报》透露，风险投资公司安德森•霍洛维茨（Andreessen Horowitz）领投了 Character.ai 公司，投资金额超过2亿美元，对这家聊天机器人制造商的估值约为10亿美元。与此同时，由 DeepMind 的联合创始人 Mustafa Suleyman 和 LinkedIn 创始人 Reid Hoffman 创建的成立一年的初创公司 Inflection AI 正在洽谈筹集高达6.75亿美元的资金，去年已经筹集了2.25亿美元。

一月份，微软确认对 ChatGPT 制造商 OpenAI 进行了“数十亿美元的投资”。知情人士此前表示， OpenAI 正以290亿美元的估值向微软寻求100亿美元的投资。

然而，许多风险投资公司表示谨慎，不仅因为令人眼花缭乱的估值，还因为人工智能集团在构建“基础模型”（需要大量数据和计算能力才能运行的机器学习系统）时需要大量资金。

一位投资者表示，由于需要大量资金和计算资源，最近生成人工智能的飞跃发展堪比登月:这是一项令人印象深刻的技术成就，只有拥有国家级财富的人才能够复制这种产品。

“公司估值过高，唯一合理的投资主题是尽早进入，”另一位资深投资者表示。

微软与OpenAI的协议确保了该公司可以访问这家科技巨头的Azure云计算平台。本月早些时候，谷歌斥资约3亿美元收购了Anthropic10%的股份，当时这家人工智能初创企业正从谷歌的云计算部门购买大量计算资源。

在人们对人工智能产生热情之前，红杉资本（Sequoia Capital）等许多顶级投资者也在向新兴的加密货币集团投入资金后蒙受损失，结果加密货币的价值在过去一年里下跌。

AI 的潜力吸引了 Sarah Guo 等人，一年前，她领导了风险投资公司 Greylock 对加密领域的投资，同时也是加密货币交易所 F TX 的天使投资人。

现在F TX 已经破产，但Sarah Guo通过她的新基金 Conviction 筹集了超过1亿美元用于投资人工智能。她认为现在是投资的好时机，人工智能交易的竞争非常激烈，但她承认“其中一些估值是无稽之谈”。

许多投资者不再关注构建基础模型的公司，而是转而关注将构建在基础模型之上的应用程序。

这导致一些人等待时机，也就是等待具有明显商业潜力的“杀手级应用”的到来。“如果 ChatGPT 是 iPhone，那么我们就会看到很多计算器应用程序，”Bain Capital Ventures 的合伙人 Christina Melas-Kyriazi 说。

随着消费者能够使用这项技术，比如与 ChatGPT 交谈来撰写演讲稿，或使用 Dall-E 等文本到图像程序来创作梦幻般的图画，围绕生成式 AI 的讨论越来越多。

随着越来越多的人开始使用这些程序，错误和不良反应的发生率也在增加。

有投资者警告说，那些从加密交易转向人工智能投资的人，可能是在把一项几乎没有商业应用的华丽技术与另一项技术交换。

“有时泡沫会从一个地方移动到另一个地方，资金必须流向某个地方，”一位在加密货币上押下重注的风险资本投资者表示。“在这些炒作周期中，会有许多被高估的东西。”

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