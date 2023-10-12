人工智能正在融入高性能计算：促进医疗保健和医学的发展

站长之家(ChinaZ.com) 10月12日消息:高性能计算 (HPC) 专为计算密集型工作负载而设计，正在帮助生命科学和医学研究人员更快、更经济高效地获得答案。当与加速计算、人工智能、高带宽内存 (HBM) 和其他先进内存架构相结合时，HPC 正在为更快的药物发现研究提供动力。

根据 MarketsandMarkets 最近的一份报告，HPC 市场预计将从 2022 年的 360 亿美元增至 2027 年的 499 亿美元。最大的需求驱动因素之一是基因组学研究，它需要分析和识别与各种疾病和治疗反应相关的遗传变异。报告发现，高性能计算系统提高了基因组研究的速度、准确性和可靠性。

Nvidia 的加速计算总监 Dion Harris 表示，人工智能正在融入经典的 HPC 模拟和工作负载，从而提高速度并开辟新的用例。

Harris 表示，加速计算也已在 HBC 中用于数值模拟，并且采用人工智能作为进一步加速其中一些模拟技术的方法已成为一种巨大的趋势，包括在医疗和药物发现用例中。

但 Harris 表示，这不仅仅是做得更快或更具成本效益；这是关于做以前不可能做的事情。

他补充说，人工智能并没有将事情改善 10 倍或 30 倍，而是在速度和总体周转时间方面改善了 1000 倍或 10000 倍，以真正洞察数据。

（举报）