苹果负责 iCloud 等服务的云计划副总裁将于 4 月离职

站长之家(ChinaZ.com) 3月5日消息:据彭博社报道，苹果公司负责云计划（包括iCloud、iMessage以及FaceTime等服务基础设施）的高管将离开公司。

据知情人士透露，这位名叫Michael Abbott的高管将于4月份离职。作为苹果云工程副总裁，他负责iCloud.com服务、iCloud Mail以及iCloud数据加密等新功能。他还运营着苹果公司的平台，该平台为iCloud、关键通信服务、Find My功能和iPhone上的紧急求救信号提供支持。

近年来，Abbott聘请了几位云计算行业的领军人物来支持苹果的业务，但新人才的整合并不像公司内部希望的那样顺利。Abbott的职位将由Jeff Robbin接任，Robbin被认为是苹果最资深的工程师领导者之一。

1月底，苹果副总裁Peter Stern已离职，他被广泛视为库克的可能继任者，负责公司服务业务的许多组成部分，包括Apple TV+和Apple News的订阅和业务事务，以及整个服务组合的营销。除了Abbott和Stern的离职，苹果近期还有负责工业设计、在线商店、信息系统、采购以及部分硬件和软件工程部门的高管离职。

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