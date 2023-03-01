预计 2023 年全球服务器出货量 1443 万台年增率收敛至 1.31%

站长之家(ChinaZ.com) 3月1日消息:根据TrendForce集邦咨询的研究报告，北美四大云服务供应商（CSP）由于经济疲软和高通胀等因素，下调了今年的服务器采购量，这导致包括Dell和HPE在内的OEM企业也开始调降ODM的主板生产。

预计2023年全球服务器出货量将下跌至1443万台，年成长率收敛为1.31%。OEM业者面临幅度不小的目标调整，其中包括Dell、HPE和第三大Inspur （浪潮）。Dell今年的服务器出货量预计将下降8.1%，HPE则预计下降6.2%。企业客户普遍希望在Ice Lake之后的平台转换率降速，这将直接影响Sapphire Rapids机种今年的出货比重，以及后续衔接的Emerald Rapids机种的规划，因此后续Dell、HPE出货表现仍存衰退风险。

然而，中国服务器需求仍受到政策层面的支撑，如国资云、东数西算工程等项目。 Inspur 今年的服务器出货量预计将下降约3.2%，主要原因是互联网Baidu（百度）、Alibaba(阿里巴巴)与 Tencent(腾讯)等在内的服务器需求已明显限缩，国资云和东数西算工程招标项目迟缓，以及新兴国产OEM业者兴起将分食Inspur的市场份额，疫后复苏的激励因素未能显著持续，导致企业端的采购计划延宕。尽管如此，中国市场仍然可能带动一系列生态系统的变革。预计在第一季度，Inspur的出货动能相对疲弱，自第二季度后会逐步提升。

（举报）