巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦出售423.5万股比亚迪H股

站长之家 2 月 9 日讯：据港交所文件，巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦于 2 月 3 日出售了423. 5 万股比亚迪H股股票，持股比例从12.26%降至11.87%。
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站长之家 2 月 9 日讯：据港交所文件，巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦于 2 月 3 日出售了423. 5 万股比亚迪H股股票，持股比例从12.26%降至11.87%。
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站长之家 2 月 2 日讯：据港交所披露文件显示，巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦出售 155 万比亚迪H股，持股比例降至12.9%。
2月3日消息，据港交所披露，巴菲特旗下伯克希尔. 哈撒韦于1月27日卖出了155.45万股比亚迪H股，价值3.5181亿港元（约3.03亿元人民币），持股比例从13.04%降至12.9%，目前仍持股1.41617642亿股。据了解，这是今年巴菲特第二次减持比亚迪股份，1月3日伯克希尔. 哈撒韦曾减持105.8万股比亚迪H股，总价值约2.03亿港元（约合1.74亿人民币）。伯克希尔. 哈撒韦在2008年以8港元/股的价格买入了2.25亿股比亚迪H股，直到2022年8月开始减持，去年曾五次减持比亚迪H股。2022年五次减持分别为：8月24日，伯克希尔. 哈撒韦公司以每股平均价277.10港元减?
腾势汽车公布腾势D91月份销量：6439台，环比增长7.3%，登上35万以上新能源豪华MPV销量第一宝座。比亚迪表示，腾势D9继续夯实中国豪华MPV价值新标杆”的地位；同时，成交均价41万元的数据，也展现出持续引领豪华车市场变革的实力。在1月份上旬举办的腾势汽车沟通日”上，腾势宣布将于今年一季度对D9进行首次OTA升级，涵盖智能驾驶、安全驾驶等功能。
站长之家 1 月 30 日讯：比亚迪公告称，预计 2022 年归母净利润 160 亿元- 170 亿元，同比增长425.42%-458.26%。
比亚迪发布公告称，预计2022年年度营业收入突破4200亿元，净利润160亿元-170亿元，同比增长425.42%-458.26%。比亚迪表示，公司业绩大幅增长的主要原因如下:新能源汽车行业持续爆发式增长，公司作为新能源汽车行业领军企业，克服复杂严峻的外部环境及诸多超预期因素冲击，新能源汽车销量同比实现强劲增长，勇夺全球新能源汽车销量第一，推动盈利大幅改善，并有效缓解上游原材料价格上涨带来的成本压力。比亚迪2022年累计销量186.35万辆，同比增长208.64%。
企查查APP显示，近日，比亚迪半导体股份有限公司公开专利“检测指纹脱皮的方法及装置、指纹录入方法及装置和芯片”。本发明通过获取目标指纹图像，根据目标指纹图像确定纹线距离方差，并根据纹线距离方差判断目标指纹图像对应的用户指纹是否为脱皮指纹，从实现对用户指纹的检测，在提高指纹识别准确性的同时，有效避免因目前无法识别脱皮指纹，导致脱皮指纹被录入导致后续无法识别的问题。目前的指纹识别设备无法识别除湿指纹外的其他异常指纹，如手指脱皮引发的脱皮指纹等，比亚迪新专利可识别掉皮指纹则有望解决这一问题。
1月19日消息，小鹏汽车发布公告称，于2023年1月18日，公司根据2019年股权激励计划向141名集团雇员授出合共321.5万股限制性股份单位，A类普通股于授予日期的收市价格每股36.40港元。截至2023年1月18日收盘，小鹏汽车报收于36.4港元，下跌2.93%，成交额5.69亿港元。
蔚来汽车发布《2023春节高速公路换电服务报告》披露：累计为用户提供124.5万次换电服务、超90万次充电服务、近20万次服务保障、1.37万次电池升级。高速免费换电37.23万次，高峰期平均等待时长13.08分钟。电动车的基建还处在发展早期，车企要考虑到用户出行是一个完整链条，如果建了充电桩但互不开放，最后受损失的也还是用户。
指纹识别使用方便迅捷，不过一旦遇到手指脱皮，会引起指纹剧烈变化，从而导致脱皮指纹在被录入一段时间后无法被有效识别。而最近，比亚迪公布了一项新专利，攻克了这一难题，即便脱皮也可识别指纹。企查查APP显示，近日，比亚迪半导体股份有限公司公开专利检测指纹脱皮的方法及装置、指纹录入方法及装置和芯片”。摘要显示，本发明通过获取目标指纹图像，根据目标指纹图像确定纹线距离方差，并根据纹线距离方差判断目标指纹图像对应的用户指纹是否为脱皮指纹，从而实现对用户指纹的检测。通过这一方法，在提高指纹识别准确性的同时，有效?
有本田雅阁、比亚迪唐双车主在B站分享了自己的用车体验，其2019年买了本田雅阁，2022年买了比亚迪唐DM-i。在老百姓的主力车型中，本田雅阁比轩逸、卡罗拉、宝来、阿特兹等车型绰绰有余，但开过比亚迪唐后，就感觉雅阁真的是太肉了。比亚迪停产燃油车，新能源车辆销量持续发力，成绩喜人。
不是华为 Pocket S不是屏下指纹解锁，而是侧面指纹解锁方式。由于华为 Pocket S是一款折叠屏手机，因此也有使用外屏的需求，如果是屏下指纹解锁，那么就很难在外屏上解锁并使用很多功能，因此侧面的指纹解锁方式是比较适合这款手机的。
支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。
不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。
微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。
支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。
没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。
16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。
不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。
外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。
高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。
Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。
有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。
2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。
4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。
展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。
40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。
内屏6.9英寸，外屏1.04英寸，内屏最高支持120Hz刷新率华为 Pocket S内屏是6. 9 英寸OLED屏幕、10. 7 亿色，分辨率FHD+，2790 x1188 像素，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率，442 ppi；外屏是1. 04 英寸OLED屏幕， 1670 万色，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率，328 ppi。