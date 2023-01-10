杭州市与阿里巴巴签订全面深化战略合作协议

1月3日消息，近日，高德地图联合阿里巴巴公益发布了新冠药物公益互助平台，用户之间可通过该平台实现基于位置的药品互助。用户打开高德地图APP，在首页搜索“药物互助”，可进入该公益平台，看到其他用户发布在互助广场上的药物求助和帮助信息，包括具体药品、发布时间、位置以及距离。高德还进一步提供了“药品互助地图”服务，点击公益互助平台页面中的“地图找药”就能一键切换，包括药物和位置等信息在一张地图上呈现。据了解，用户只需在该公益互助页面上点击“我需要药”或“我有多的药”，即可发布相应信息，包括具体药物名称、联?