杭州市与阿里巴巴签订全面深化战略合作协议

站长之家(ChinaZ.com) 1月10日 消息:据浙江新闻客户端消息，1月10日，杭州市人民政府和阿里巴巴集团全面深化战略合作协议签约活动举行。
据悉，杭州支持平台经济规范健康发展的具体措施已在制定中。
（举报）
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腾讯云年终特惠,云服务器多种机型限时抢购,2核2G轻量应用服务器6.58元/月起。专业技术7*24小时在线服务,腾讯云为企业和个人提供快捷,安全,稳定的云服务!
2022 年 12 月 16 日，上海和合首创投资管理有限公司(下称：和合首创)与上海晋蓉投资管理有限公司（下称：晋蓉投资）签订战略合作，双方将在深度业务合作的基础上，探索进一步的股权合作。晋蓉投资是一家以宏观配置、债券投资、股票投资为特色的私募基金管理公司，于 2015 年成立。公司起家于机构间业务合作，核心团队成员拥有十五年以上的债券交易经验，近年在债券产品方面累计申购规模 300 亿元，历史最 高管理规模 97 亿元。据了解，今年上半年，晋蓉投资曾在私募排排网荣获“ 2022 年上半年上海地区债券策略组收益组冠 军”、“ 2022
中国联通和腾讯签署新一轮战略合作协议。双方将充分发挥资源和技术优势，聚焦科技创新、产业升级、网络安全等进行全方位合作。今年10月，腾讯与中国联通成立合资公司，腾讯高管称，与联通的合作非常重要，相信这样的合作会带来更好的产品，帮助客户实现数字化，商业计划仍在制定中，短期内财务收益有限。
光华基金投资企业胤谷科技与长城汽车控股平台签署合作协议，双方将建立“长期战略合作伙伴关系”，不断扩展双方的合作内涵，推进双方业务融合发展。根据双方共识，长城汽车将依托光华文产控股公司胤谷科技及其业务资源，在数字化生态、数据协同、产业链营销、内容共创、绿色出海等领域展开合作，助力长城汽车打造中国制造标杆、民族品牌骄傲，助推长城汽车及旗下各子品牌推进数字绿色战略、焕新破圈，推动长城新能源产品走出去。长城汽车的业务包括汽车及零部件设计、研发、生产、销售和服务，并在氢能、太阳能等清洁能源领域进行全产业链布局，重点进行智能网联、智能驾驶、芯片等前瞻科技的研发和应用，旗下拥有哈弗、魏牌、欧拉、坦克及长城皮卡五大整车品牌。
[2022年12月30日�广州]2022年12月30日，本年度最 大的汽车盛会——第20届广州国际汽车展览会——盛大启幕。阿尔特汽车携强大阵容参展，同时发布了与壁虎科技联合开发的跨时代高速智能数字化汽车平台RUBIK.X，意为“魔方平台”，为汽车产业带来更多可能。在这个中国汽车将要站上国际舞台的时代，我们希望能有更多的合作伙伴与我们携手迎来行业春天。
12月8日，浙江吉利控股集团有限公司与金蝶国际软件集团有限公司在吉利总部正式签署战略合作协议。双方将在人力资源数字化转型方面展开深度合作，借助新一代“HR SaaS”产品——金蝶云�星瀚人力云，共创世界一流的全球化人力资源管理平台。双方将强强联合，共同打造行业内人力资源数字化成功转型标杆。
2022 年 12 月 14 日，“杭州-衢州山海协作联席会议”在衢州市行政中心召开，杭州德适生物科技有限公司创始人、董事长宋宁博士代表公司与衢州柯城区签订染色体优生速检检测中心协议。图:山海协作联席会议现场千钧将一羽，轻重在平衡。山海协作工程，是浙江省省委、省政府为了推动我省欠发达地区加快发展，实现全省区域协调发展而采取的一项重大战略举措。自 2002 年开展山海协作以来，杭州与衢州发挥各自优势，互帮互补互学，不断拓展合作领域，形成了山海并利、山海共赢的良好发展局面。山海相拥 开启合作交流之门根据协议，杭衢两地统一
经过前期的友好合作，华体会体育与国际米兰俱乐部达成了一份新的合作协议，双方将继续在未来的道路上将数字体育与职业足球相结合，创造出不一样的体育娱乐新体验。此次与意甲豪门国际米兰的再次跨界合作，是华体会体育迈向品牌国际化的重大举措。华体会体育与国际米兰俱乐部的再度合作，也是球迷粉丝期望已久的结果，在未来的合作中，华体会体育和国际米兰俱乐部将充分发挥各自优势，探索数字体育创新发展模式，推动足球与娱乐深度融合，以欧洲职业联赛为中心、面向全世界，进一步扩大品牌知名度。
阿里巴巴打假联盟2022年秋季大会线上举行。有来自市场监管、执法机关代表与英国大使馆知产专员以及220多个全球知名品牌方代表参加。破获侵犯AACA权利人案件223起，抓获犯罪嫌疑人421名，打击违法犯罪窝点179个，涉案金额6.64亿元。
“阿里巴巴淘宝教育澳门直播培训基地”揭牌仪式日前在澳门直播服务中心举行，该基地由澳门经济及科技发展局支持，淘宝教育和澳门直播协会共同推动。阿里巴巴淘宝教育副总经理刘国峰表示：淘宝教育未来一年计划为本地培养不少于 1000 名商家、从业者等人才。澳门直播培训基地亦将打造澳门商品的区域公共品牌，促进澳门货品外销拓展。
1月3日消息，近日，高德地图联合阿里巴巴公益发布了新冠药物公益互助平台，用户之间可通过该平台实现基于位置的药品互助。用户打开高德地图APP，在首页搜索“药物互助”，可进入该公益平台，看到其他用户发布在互助广场上的药物求助和帮助信息，包括具体药品、发布时间、位置以及距离。高德还进一步提供了“药品互助地图”服务，点击公益互助平台页面中的“地图找药”就能一键切换，包括药物和位置等信息在一张地图上呈现。据了解，用户只需在该公益互助页面上点击“我需要药”或“我有多的药”，即可发布相应信息，包括具体药物名称、联?
不是华为 Pocket S不是屏下指纹解锁，而是侧面指纹解锁方式。由于华为 Pocket S是一款折叠屏手机，因此也有使用外屏的需求，如果是屏下指纹解锁，那么就很难在外屏上解锁并使用很多功能，因此侧面的指纹解锁方式是比较适合这款手机的。
支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。
不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。
微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。
支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。
没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。
16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。
不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。
外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。
高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。
Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。
有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。
2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。
4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。
展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。
40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。
内屏6.9英寸，外屏1.04英寸，内屏最高支持120Hz刷新率华为 Pocket S内屏是6. 9 英寸OLED屏幕、10. 7 亿色，分辨率FHD+，2790 x1188 像素，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率，442 ppi；外屏是1. 04 英寸OLED屏幕， 1670 万色，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率，328 ppi。