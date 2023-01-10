百度百家号：动态自动生成视频功能将在2月底完全停止

站长之家（ChinaZ.com）1月10日 消息:百度百家号宣布，将陆续停止动态自动生成视频，预计2月底完全停止，建议动态作者尝试通过创作辅助工具发布一键生成视频内容，通过创辅工具手动生成视频有机会获得更多推荐，增加视频阅读量。
百家号表示，使用方式:通过百家号pc后台或者百家号app的「文字成片」功能，详细使用步骤如下:
Pc端:在百家号后台点击「发布」-「图文转视频」-「新建成片」即可进入创作
App端:首页点击下方发布「+」号 -「文字成片」-「文本转视频」即可进入创作。
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百度宣布，百度“萝卜快跑”首批获准在京开展全无人自动驾驶测试，这是萝卜快跑继武汉、重庆全无人自动驾驶商业化运营规模扩充后，再次迅速扩张全无人驾驶版图。此次百度“萝卜快跑”共投入10辆全无人自动驾驶车，在北京开发区划定时间与路线内开展全无人自动驾驶测试。百度旗下自动驾驶出行服务平台萝卜快跑的全无人自动驾驶车队已驶入北京、武汉、重庆三城，是首家在全国多个城市开展全无人自动驾驶运营及测试的企业，覆盖总面积超百平方公里。
随着版权时代的到来，以及各大视频平台纷纷开始推出各类自制剧集，想在一个平台上看完所有想看的视频成为了一件几乎不可能完成的事情。华为智慧屏的视频功能将进行全面升级改版，升级后将一站式汇集B站、爱奇艺、腾讯视频在内的共计17家视频平台与相应内容。截至2022年9月，华为视频服务已覆盖全球超过170个国家和地区，月活用户超2.4 亿。
1月11日，百度与武汉市签署合作协议，宣布在智能网联汽车领域展开全面战略合作，双方将共同开启规模化无人驾驶商业运营服务，打造全球领先的无人驾驶运营区。武汉将积极稳妥推进无人驾驶政策分阶段在武汉市实现全域开放，逐步打通在机场、高速等场景的应用。截至第三季度末，萝卜快跑累计订单量超140万，是全球最大的自动驾驶出行服务商。
在今日的2022百度热AI营销峰会上，百度营销发布了新一代AIGC营销内容生产工具“营销内容AI助理团”及“百度智能商家经营平台2.0”。百度公布数据称，过去一年，百度营销直营电商广告规模年同比增长110%，本地惠生活广告规模年同比增长232%，中小企业智能化投放产品使用覆盖率79%，深度转化能力使用规模年同比增长64%。目前“AIGC文本创意”单条创意耗时从30分钟降到4分钟，“AIGC文本创意”每天生产14亿条，近7成的企业都用到了这个功能，近三分之一的创意展现都有AIGC参与。
百度研究院发布2023年十大科技趋势预测。今年上榜的十大科技趋势涵盖了大模型生态、数实融合、虚实共生、自动驾驶、机器人、科学计算、量子计算、隐私计算、科技伦理和科技可持续发展等领域。希望今年的10大技术趋势将继续有助于为未来的技术发展和创新方向带来清晰度和信心。
2023“好运中国年”活动正式启动。上百度APP搜“好运中国年”，即可体验。用户通过百度APP、百度极速版、好看视频、百度贴吧、百度地图、百度⽹盘、百度大字版、YY直播等多个入口都可参与“好运中国年”系列活动。
百度APP于12月13日正式上线“疫情指数”，覆盖全国31个省市自治区360多个城市，提供“百度健康问诊指数”、“百度疫情搜索指数”等服务，并发布防疫指南、药品清单等，以助力全民科学抗疫。“疫情指数”可通过数据折线图，可以清晰反映大众对新冠症状、防疫物资等需求的搜索关注程度及变化情况，目前已经收录了备受关注的北京、石家庄、保定、邢台等地，也可以查看到一些较少关注的城市的趋势。截至2022年9月底，百度APP月活已经达到6.34亿，百度健康已累计为2亿多人提供过健康咨询服务，疫情以来，百度健康推出新冠防护中心义诊通道，联合三甲医院专家，提供7*24小时在线响应及时解答患者问题，并提供疫情地图、防疫自护指南、常备药品清单等多场景防疫服务，以及新冠防疫物资购买、百度健康自测等一站式健康管理服务。
天眼查App显示，目前，腾讯科技有限公司已申请注册61枚“微信视频号”商标，覆盖全部45个国际分类，相关商标集中申请于2020年1月、2022年5月，其中部分商标已注册成功。腾讯还申请注册25枚“视频号”商标，部分商标也已成功注册。值得一提的是，腾讯近日在线上召开内部员工大会，马化腾称留给某些业务的时间不多了WXG最亮眼的业务是视频号，基本上是全公司的希望。
微信全新动态红包封面上线微信官方表示，2023年全新动态红包封面上线。用户还可以在视频号、朋友圈、搜一搜等其他地方领取红包封面。2022年1-11月，国内市场手机总体出货量累计2.44亿部，同比下降23.2%，其中，5G手机出货量1.91亿部，同比下降20.2%，占同期手机出货量的78.3%。
12月26日，百度宣布在武汉大规模拓展全无人自动驾驶商业化运营，已实现扩区、提量、增时三个突破。2023年，百度Apollo将持续扩大业务规模，计划在全国范围内陆续增加投放200台全无人驾驶运营车辆，着力打造全球最大无人驾驶运营服务区。军山新城全无人自动驾驶运营时段也进一步拓展至7点-23点。
不是华为 Pocket S不是屏下指纹解锁，而是侧面指纹解锁方式。由于华为 Pocket S是一款折叠屏手机，因此也有使用外屏的需求，如果是屏下指纹解锁，那么就很难在外屏上解锁并使用很多功能，因此侧面的指纹解锁方式是比较适合这款手机的。
支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。
不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。
微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。
支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。
没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。
16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。
不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。
外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。
高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。
Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。
有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。
2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。
4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。
展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。
40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。
内屏6.9英寸，外屏1.04英寸，内屏最高支持120Hz刷新率华为 Pocket S内屏是6. 9 英寸OLED屏幕、10. 7 亿色，分辨率FHD+，2790 x1188 像素，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率，442 ppi；外屏是1. 04 英寸OLED屏幕， 1670 万色，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率，328 ppi。