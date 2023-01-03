抖音电商发布超级福袋存量分配切换公告

站长之家(ChinaZ.com) 1月3日 消息:今日，抖音电商发布了超级福袋存量分配切换公告称，平台于11月上线无忧福袋，由平台为奖品提供官方无忧服务:抽检、供应链与售后客服三大服务。

抖音表示， 基于无忧福袋的用户体验持续提升，现计划针对作者发放的超级福袋均要求均来自无忧福袋，届时将影响到作者存量的非无忧福袋的奖品库存，预计规则生效时间1月下旬，具体升级日期以福袋功能页面提示为准，届时该部分非无忧福袋奖品作者将无法继续发放。

为避免对创作者直播间玩法功能及商家的影响，创作者可选择在无忧福袋奖品池采买无忧福袋奖品，访问入口:百应达人版->精选联盟->选品广场->「福袋奖品」频道，确保可顺畅使用超级福袋功能;商家可选择为存量已配置奖品订购无忧服务以升级奖品为无忧福袋，功能开通入口:抖店->店铺->无忧服务->无忧服务订阅，相关操作可参考:【无忧服务】商家产品操作手册 ，升级无忧福袋后作者可进行发放，感谢您的理解与配合。

注:1、人店一体包括店铺授权号自播存量分配奖品不受影响

2、满足对应门槛标准的17个叶子类目的超级福袋存量分配奖品不受影响，作者可进行发放，标准及类目明细如下:

商家需要同时满足以下两个条件: 店铺类型:旗舰店、专卖店;体验分≥4.6

商品近30天品退率及近30天投诉率需满足以下条件:

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