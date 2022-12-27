到 2023 年高通将拥有三星 Galaxy S 和苹果 iPhone 的市场份额

站长之家(ChinaZ.com) 12月27日消息:研究机构 Strategy Analytics 发布的最新报告显示，高通公司在对苹果和三星的依赖方面再次成为焦点。

据报告，到 2023 年，高通将拥有 Galaxy S 和 iPhone 市场 100% 的份额，并从中获得巨大收益。数据显示，高通目前超过 40% 的收益来自苹果和三星。2021 和 2022 财年，高通从苹果公司获得的营收分别为 77 亿美元（约 551.32 亿元人民币）和 92 亿美元（约 658.72 亿元人民币）。

此外，高通还宣布，原本计划在 2023 年向新款 iPhone 提供约 20% 的 5G 基带芯片的计划已改变，现在预计将保持目前的供应水平。这也意味着，2023 年的 iPhone 机型可能不会采用自主研发的基带设计。高通首席财务官 Akash Palkhiwala 还在财报电话会议上宣布，高通已经从 Galaxy S22 系列的 75%（芯片组）份额转为全球份额。

根据财报，高通 2022 财年实现营收 442.00 亿美元（约 3164.72 亿元人民币），同比增长 32%；净利润为 129.36 亿美元（约 926.22 亿元人民币），同比增长 43%。高通公司预计，2023 财年第一财季营收将达 92-100 亿美元。

总的来说，这份报告显示，高通在苹果和三星的依赖度持续上升，并将在未来几年中获得巨大的收益。同时，这也表明，苹果和三星对高通的依赖度也在不断增加。

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