美国司法部查封了48个售卖“booter”、“stresser”服务的域名

站长之家（ChinaZ.com）12月15日 消息:当地时间周三，美国司法部宣布查封了48个售卖“booter”或“stresser”服务的域名。据悉，这些服务使非技术用户也能低成本轻松地发起强大的DDoS攻击，旨在让目标离线。

司法部还指控六名美国男子涉嫌拥有流行的DDoS-for-hire服务。司法部表示，查封的48个域名帮助付费客户发起数百万次数字攻击，可以让网站甚至整个网络提供商离线。

据悉，Booter服务通过各种方式做广告，包括黑暗网络论坛、聊天平台甚至youtube.com等。他们接受通过 PayPal、谷歌钱包和/或加密货币支付，订阅价格从每月几美元到几百美元不等。这些服务的定价通常是根据向目标投放的流量、每次攻击的持续时间以及允许的并发攻击的数量。

该案件的指控者表示，supremesecurityteam[.]com和royalstresser[.]com是23岁的德克萨斯州圣安东尼奥的Jeremiah Sam Evans Miller（又名“John the Dev”）的创意，他被指控犯有阴谋罪和违反计算机欺诈与滥用法(CFAA)。

在2021年11月至2022年2月期间，Royalstresser发起了近20万次DDoS攻击。司法部表示，使用booter和stresser服务进行攻击可能会受到网络诈骗法和计算机欺诈与滥用法的处罚，可能会导致逮捕和起诉，计算机或其他电子设备的被没收，以及监禁和罚款。

FBI洛杉矶和阿拉斯加地区局花了几个月的时间购买和测试booter网站提供的攻击服务，最终发起了今天的执法行动。

美国司法部表示，他们正在努力让人们意识到，即使从DDoS-for-hire服务中购买攻击也可能使互联网用户陷入法律麻烦。

以下是美国司法部查封（或正在查封）的相关域名的完整列表:

api-sky[.]xyz astrostress[.]com blackstresser[.]net booter[.]sx booter[.]vip bootyou[.]net brrsecurity[.]org buuter[.]cc cyberstress[.]us defconpro[.]net dragonstresser[.]com dreams-stresser[.]io exotic-booter[.]com freestresser[.]so instant-stresser[.]com ipstress[.]org ipstress[.]vip ipstresser[.]com ipstresser[.]us ipstresser[.]wtf ipstresser[.]xyz kraysec[.]com mcstorm[.]io nightmarestresser[.]com orphicsecurityteam[.]com ovhstresser[.]com quantum-stresser[.]net redstresser[.]cc royalstresser[.]com securityteam[.]io shock-stresser[.]com silentstress[.]net stresser[.]app stresser[.]best stresser[.]gg stresser[.]is stresser[.]net/stresser[.]org stresser[.]one stresser[.]shop stresser[.]so stresser[.]top stresserai[.]com sunstresser[.]com supremesecurityteam[.]com truesecurityservices[.]io vdos-s[.]co zerostresser[.]com

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