美国司法部查封了48个售卖“booter”、“stresser”服务的域名

站长之家（ChinaZ.com）12月15日 消息:当地时间周三，美国司法部宣布查封了48个售卖“booter”或“stresser”服务的域名。据悉，这些服务使非技术用户也能低成本轻松地发起强大的DDoS攻击，旨在让目标离线。
司法部还指控六名美国男子涉嫌拥有流行的DDoS-for-hire服务。司法部表示，查封的48个域名帮助付费客户发起数百万次数字攻击，可以让网站甚至整个网络提供商离线。
据悉，Booter服务通过各种方式做广告，包括黑暗网络论坛、聊天平台甚至youtube.com等。他们接受通过 PayPal、谷歌钱包和/或加密货币支付，订阅价格从每月几美元到几百美元不等。这些服务的定价通常是根据向目标投放的流量、每次攻击的持续时间以及允许的并发攻击的数量。
该案件的指控者表示，supremesecurityteam[.]com和royalstresser[.]com是23岁的德克萨斯州圣安东尼奥的Jeremiah Sam Evans Miller（又名“John the Dev”）的创意，他被指控犯有阴谋罪和违反计算机欺诈与滥用法(CFAA)。
在2021年11月至2022年2月期间，Royalstresser发起了近20万次DDoS攻击。司法部表示，使用booter和stresser服务进行攻击可能会受到网络诈骗法和计算机欺诈与滥用法的处罚，可能会导致逮捕和起诉，计算机或其他电子设备的被没收，以及监禁和罚款。
FBI洛杉矶和阿拉斯加地区局花了几个月的时间购买和测试booter网站提供的攻击服务，最终发起了今天的执法行动。
美国司法部表示，他们正在努力让人们意识到，即使从DDoS-for-hire服务中购买攻击也可能使互联网用户陷入法律麻烦。
以下是美国司法部查封（或正在查封）的相关域名的完整列表:
api-sky[.]xyz
astrostress[.]com
blackstresser[.]net
booter[.]sx
booter[.]vip
bootyou[.]net
brrsecurity[.]org
buuter[.]cc
cyberstress[.]us
defconpro[.]net
dragonstresser[.]com
dreams-stresser[.]io
exotic-booter[.]com
freestresser[.]so
instant-stresser[.]com
ipstress[.]org
ipstress[.]vip
ipstresser[.]com
ipstresser[.]us
ipstresser[.]wtf
ipstresser[.]xyz
kraysec[.]com
mcstorm[.]io
nightmarestresser[.]com
orphicsecurityteam[.]com
ovhstresser[.]com
quantum-stresser[.]net
redstresser[.]cc
royalstresser[.]com
securityteam[.]io
shock-stresser[.]com
silentstress[.]net
stresser[.]app
stresser[.]best
stresser[.]gg
stresser[.]is
stresser[.]net/stresser[.]org
stresser[.]one
stresser[.]shop
stresser[.]so
stresser[.]top
stresserai[.]com
sunstresser[.]com
supremesecurityteam[.]com
truesecurityservices[.]io
vdos-s[.]co
zerostresser[.]com
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