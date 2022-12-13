近日，OpenAI发布的新聊天机器人模型ChatGPT受到了热烈的关注。它能够模拟人类的语言行为，与用户进行自然交互，并且拥有多样的功能，能舞文弄墨、编写代码甚至几乎无所不能，由于该测试目前免费，上线仅5天用户数量就已突破100万。

ChatGPT的出现引发了人们对AI取代人工、AI打败人类等话题的担忧，它有着巨大的商业空间。

chatgpt官网地址:https://chat.openai.com/

chatgpt怎么玩?

那么，火遍全网的ChatGPT，到底应该怎么玩呢?比如，你可以让它算数:9650除以5等于多少?

答案:1930

还可以上点难度的，比如“鸡和兔放在一只笼子里，上面有29个头，下面有92只脚。问:笼中有鸡、兔各多少只?”

AI 给出的答案是鸡有15只，兔有14只。

这个答案是错误的，这时候你可以纠正它的错误，让它再计算一遍。这次可以补充一下条件，“已知一只鸡有2只脚，一只兔子有4只脚”鸡和兔放在一只笼子里，上面有29个头，下面有92只脚。问:笼中有鸡、兔各多少只?

AI 给出的答案是鸡有23只，兔子有6只。

很显然，AI只会考虑到头，不考虑脚。让我们在指导他一下。"假设鸡=X，兔=Y，X+Y=29，2X+4Y=92，问:笼中有鸡、兔各多少只?"

很明显，这种复杂的小学数学题，它还不能搞定。

你还可以让它写诗，比如，以春节为题写一首诗:

还可以让它写作文:今天大学就放假了，写一篇文章表达一下不舍的心情，真情流露，500字:

今天，大学放假了，我仍在宿舍，一言不发地望着书桌上的课本，每一张熟悉的面孔，都让我一瞬不瞬地思考，大学的日子，真的就这样结束了吗?

只是，我只能无力地接受这个现实，可我不舍，因为大学的日子，既是我成长的一段经历，又是我结交深友的岁月，在这里，我收获了许多，尤其是一种成长的感觉，每一次考试，每一次做实验，每一次和老师讨论，每一次与同学们一起学习，每一次看到新知识，都让我收获了不一样的东西，让我越来越成熟，越来越有自己的判断力，越来越有自己的思考能力。

在这里，我也结识了许多深厚的朋友，有些是一起学习的，有些是一起玩的，有些是一起努力的，有些是一起受苦的，我们彼此相互守护，彼此相互支持，在艰难的日子里，他们一直陪伴着我，一起走过了这重重的坎坷，让我觉得累也不是什么坏事，它只是让我们变得更加坚强，更加勇敢。

现在，大学放假了，我带着一份不舍，离开这里，想起过去的日子，想起结识的朋友，想起成长的路，一切都是那么的清晰，我也不禁感慨，大学的日子，真的就这样结束了吗?

但是，离开了大学，我也开始了新的征程，我会努力奋斗，拼搏前行，不辜负大学时光给予我的教训，珍惜结识的朋友，一路走来，伴随着我，走向更好的未来。

ChatGPT体验方法

ChatGPT地址：https://chat.openai.com/

Chat GPT体验还是很不错的。但是由于不可抗力原因，大部分人无法体验到。这里就分享一下注册的攻略，希望对你有用。

1、前置条件:能访问 Google+一个国外手机号