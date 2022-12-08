1688站外分销和销售对应各类目技术服务费升级

站长之家(ChinaZ.com) 12月8日 消息:日前，1688平台发布公告称，为推动1688站外分销业务的发展，更好地帮助平台商家报名参加1688站外分销活动，提高站外分销货源的商品丰富度和竞争力。
本次变更将于2022年12月14日正式生效。
本次调整将支持工业品行业入驻站外分销货源中心，对《1688站外分销和销售对应各类目技术服务费一览表》进行升级，具体升级内容核心变化如下:
升级前
|升级后
商品一级类目
技术服务费率
商品一级类目
技术服务费率
个护/家清
2.00%
个护/家清
2.00%
日用餐厨饮具
5.00%
日用餐厨饮具
5.00%
居家日用品
5.00%
居家日用品
5.00%
家用电器
2.00%
家用电器
2.00%
收纳清洁用具
5.00%
收纳清洁用具
5.00%
办公、文化
5.00%
办公、文化
5.00%
数码、电脑
2.00%
数码、电脑
2.00%
食品酒水
2.00%
食品酒水
2.00%
家装建材
5.00%
家装建材
5.00%
服饰配件、饰品
5.00%
服饰配件、饰品
5.00%
家纺家饰
5.00%
家纺家饰
5.00%
内衣
5.00%
内衣
5.00%
运动户外
5.00%
运动户外
5.00%
美容护肤/彩妆
5.00%
美容护肤/彩妆
5.00%
玩具
5.00%
玩具
5.00%
餐饮生鲜
2.00%
餐饮生鲜
2.00%
灯饰照明
5.00%
灯饰照明
5.00%
女装
5.00%
女装
5.00%
箱包皮具
5.00%
箱包皮具
5.00%
男装
5.00%
男装
5.00%
鞋
5.00%
鞋
5.00%
童装
5.00%
童装
5.00%
宠物及园艺
5.00%
宠物及园艺
5.00%
汽车用品
2.00%
汽车用品
2.00%
汽摩及配件
2.00%
汽摩及配件
2.00%
安全、防护
2.00%
包装
2.00%
传媒、广电
2.00%
电工电气
2.00%
电子元器件
2.00%
纺织、皮革
2.00%
化工
2.00%
机械及行业设备
2.00%
建材
2.00%
五金、工具
2.00%
橡塑
2.00%
冶金矿产
2.00%
仪器仪表
2.00%
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