魔兽世界10.0原始混沌怎么获得 原始混沌详细获取攻略

魔兽世界10.0中有个很重要很难获得的材料就是原始混沌，很多玩家还不清楚这个原始混沌到底怎么获得，下面就来为大家详细的介绍一下攻略。

原始混沌也被用于每一个史诗品质的工艺装备配方中。每次制作需要的原始混沌数量从30到160不等。不仅如此，制作最高物品等级的BoP可选工艺试剂，原始注能和浓缩原始注能也需要这些。除了制作之外，原始混沌也可以在究极强能药水坩埚中使用。一旦坩埚被放置下来，队员可以用5个原始混沌换取5个飞逝元素究极强能药水。

怎么获得原始混沌呢?

值得庆幸的是，这些试剂很容易获得，您只需完成日常任务中的内容，就可能会收集到大量的试剂。如果您是定期完成内容的玩家，那么获得此资源不会有任何问题。

以下是一些获取原始混沌的具体方法:

1、完成世界任务

2、击杀世界BOSS

3、在任何难度下杀死地下城首领

4、在任何难度下击杀团本Boss

5、玩家对战奖励

6、宝藏和开放世界资源

整个龙群岛有许多不同的来源可以提供

原始混沌。例如，您可以找到并掠夺散布在每个区域周围的探索队前沿的背包。在巨龙群岛周围发现了100多个这样的背包。另外，当你的龙鳞探险队的声望达到5时，你可以购买小型探险锹，这样你就可以从翻动过的泥土中挖出宝藏。你有机会从这两个来源获取更多的原始混沌。

（举报）