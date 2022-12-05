抖音生活服务试点「团购配送」项目 仅面向部分城市商家开放

站长之家（ChinaZ.com）12月5日 消息:日前，抖音生活服务宣布联合优质生态伙伴，面向商家推出“团购配送”等方式，助力商家为用户提供餐饮外卖配送服务。目前“团购配送”正在探索阶段，暂时仅面向试点城市商家开放参与。

据悉，“团购配送”是抖音生活服务基于商家和用户的实际需求，以及在平台上发现商家在进行自配送的背景下，为规范和提升配送服务质量，保障商家经营与用户体验，而试点推出的团购套餐配送服务支持产品。

“团购配送”方式下，商家能够以套餐的形式在抖音的短视频或者直播中多角度展现商品，用户在短视频或直播间中被“种草”后，便可立即通过短视频的POI货架、直播的小房子货架来购买商品。

目前，“团购配送”链路正在个别城市试点推进中，试点城市的餐饮商家需要满足入驻抖音生活服务、且符合商责退款率、客诉进线率、差评率三率等要求，联系您专属的客户经理进行报名。

除“团购配送”外，为满足不同商家的多元化外卖配送经营需求，平台也提供“饿了么抖音小程序”、“品牌小程序”等外卖经营方式。不同外卖经营方式各有优势，商家可根据自身实际情况与经营诉求，自行选择。

“饿了么抖音小程序”方式目前面向试点城市南京商家参与，符合条件的商家可在饿了么后台进行一站式入驻。“品牌小程序”方式需商家自建品牌小程序，选择自有履约配送体系，此方式支持商家展开多层级数据沉淀与会员运营、定制化营销玩法，但需商家具备一定的技术开发能力。

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