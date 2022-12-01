起底李铁商业版图 共持股广州沈阳等6家俱乐部

站长之家（ChinaZ.com）12月1日 消息:据媒体报道，多位足球媒体人透露，李铁已供出三名前国脚。前国门张鹭已被带走，李铁供出张鹭2019中超保级战武汉对天海时参与假球;另两个没被透露姓名的球员，一是李铁的沈阳老乡，在权健队和张鹭当过队友，后转会深圳;另一人曾是国足边卫。

据悉，李铁不仅是足球教练，还涉足投资多家体育俱乐部，企查查APP显示，李铁共关联9家企业，其中6家为存续状态，包括广州仕伯特体育发展有限公司、沈阳李铁 足球 俱乐部有限公司、广州仕伯特环境科技有限公司（曾用名为广州仕伯特体育设备有限公司）等，大都与体育相关。

李铁在上述6家企业中均持有股份，同时在沈阳李铁 足球 俱乐部有限公司、辽宁李铁体育文化发展有限公司担任执行董事，在沈阳天意体育文化咨询服务有限公司担任监事。

公开信息显示，李铁出生于 1977 年 5 月，曾入选健力宝队赴巴西学习，多次入选国家队，并参加了韩日世界杯，此后加盟英超埃弗顿队。退役之后，李铁先后担任广州恒大淘宝俱乐部队助理教练、中国男足国家队助理教练、华夏幸福俱乐部队主教练、武汉卓尔俱乐部队主教练以及国家男子足球选拔队主教练， 2020 年 1 月出任中国国家男子足球队主教练， 2021 年 12 月卸任。

（举报）