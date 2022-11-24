趣AI | AI自动翻译软件哪个好用？分享7个准确度高的AI翻译工具

站长之家（ChinaZ.com）11月24日 消息:人工智能 （AI）正在改变几乎所有行业，其中包括翻译服务。如今我们生活在一个用各语言沟通且紧密联系的世界，翻译服务也变得尤为重要。

因此，很多人会依赖翻译工具，而随着人工智能技术的发展，AI自动翻译软件也越来越受重视。许多翻译服务将机器翻译与人工支持相结合，以确保翻译是更准确的。

以下是市场上一些比较受欢迎的的人工智能翻译软件和工具:

1.谷歌翻译

网址:https://translate.google.com/

目前国外最流行的翻译软件可以说是谷歌翻译。这款免费的在线机器翻译工具允许用户将文本、文档和网站从一种语言翻译成目标语言。

它可以说是市场上最易用的人工智能翻译工具。其提供了一个简单的设计，操作也极为简单，只要选择目标语言，输入文本，然后点击“翻译”即可搞定。

该翻译工具提供全球100多种语言的翻译，并使用母语人士来训练 AI 算法。

谷歌翻译的一些主要功能包括:

多语言翻译

易于使用且易于访问

免费

经过验证的翻译

2.DeepL

网址:https://www.deepl.com/en/translator

DeepL是持续流行的人工智能翻译工具之一，很多企业和个人都在使用。

DeepL 以其直观的界面和与 Windows 和 iOS 的无缝集成而出名。该工具支持自定义翻译，并且可以对自动翻译进行很多操作。DeepL 的另一个强大功能是它保留了原始文档的格式。

DeepL 的一些主要特性包括:

支持翻译25种以上的国际语言

没有文字限制

Windows 扩展

非常适合企业和个人

保留原始文档的格式

3. Alexa 翻译

网址:https://alexatranslations.com/

Alexa 翻译自2002年以来一直在深耕语言服务行业。它是翻译法律、金融、技术、营销和政府部门文件的最佳工具之一。

Alexa 翻译为用户提供定制和优质的机器学习服务，AI 翻译是市场上最快的翻译之一。该工具通常集成到人工翻译的服务中。

Alexa 翻译的一些主要功能包括:

在几秒钟内翻译多达100份文档

翻译法律和金融行业的顶级工具

针对客户需求的结果

翻译网页内容

集成到人工翻译的服务中

4.微软必应（ Bing）翻译

网址:https://www.bing.com/translator

Bing微软翻译是微软出品的机器翻译云服务，是微软Cognitive Services的一部分，集成在必应、微软 Office、微软 Edge、 Skype 和 Visual Studio 等平台上。

该软件基于云提供文本和语音翻译，支持100多种语言和12种语音翻译系统，构成了微软翻译器的实时对话功能。

Microsoft Translator 通过为您提供从图像、语音、选项和链接进行翻译的能力，将自己与其他工具区分开来。

微软必应（ Bing）翻译 的一些主要功能包括:

翻译记忆功能

翻译文本，实时语音和图像

上下文编辑

网站翻译小工具

支持100多种语言

5.Taia

网址:https://taia.io/

另一个很棒的 AI 翻译软件是 Taia，它可以为97种语言提供准确的翻译。Taia 结合了人工智能技术和经验丰富的翻译人员，以达到最佳效果。

Taia 的翻译过程涉及人工辅助，他们首先通过使用机器翻译来完成翻译以加快过程，另外不需要用户安装任何程序。

该工具承诺按时提供高质量的翻译，客户满意度高达99.4%。该公司还为需要完成一项以上翻译的客户提供长期项目支持。

Taia 的一些主要功能包括:

支持97种语言

结合人工翻译和人工智能技术

客户满意率达99.4%

支持长期项目

6. Mirai Translate

网址:https://miraitranslate.com/en/

大公司经常使用的 AI 翻译软件和工具之一是 Mirai Translate，它是一种支持多种语言的神经机器翻译。由于该工具与多种文件格式兼容，因此可帮助公司提高生产率和翻译速度。

Mirai 是基于云的 API 供应商服务，除了文本翻译外，它还支持语音。据该公司称，该工具提供了高级别的安全性，其翻译准确度非常高。

人工智能自动翻译解决方案是企业文档翻译的很好选择，任何处理多语言项目的公司都将受益。它还提供了用户词典功能，可以按组翻译文本和文件。

Mirai 的一些主要功能包括:

特定行业的翻译

支持多种文件格式

多种语言

适合大公司

支持多语言项目

7.Sonix

网址:https://sonix.ai/translation

与上述其他工具略有不同，Sonix 非常适合视频内容创作者。它是一款令人印象深刻的自动音频翻译器，提供浏览器中的编辑器来搜索、编辑、播放和组织文件。

Sonix 的世界级语言模型可以先快速将音频转换为文本，进而将文本翻译成其他语言。

Sonix的功能使得文本更易于访问并确保翻译的高精度。它提供与专业翻译，但比人工效率更高。如果你想将视频、教程或播客转换成其他语言，它还提供了一个音频到音频的翻译器。

Sonix 的一些主要功能包括:

适合视频内容创作者

浏览器编辑器

支持音频到音频的翻译

翻译前可将音频转换为文本

翻译前对抄本进行调整

注：本文内容参考自unite.ai。

（举报）