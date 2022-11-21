再见了！Python代码补全工具Kite宣布停止开发工作

站长之家（ChinaZ.com）11月21日 消息:近日，知名的Python代码补全工具Kite创始人对外宣布，Kite将更大家说再见，之后不在支持Kite软件。

据悉，作为Python代码补全工具，Kite支持在一些IDE上作为插件，帮助开发者提升代码效率。Kite创始人，Adam Smith介绍称，“从2014年到2021年，Kite 是一家使用 AI 帮助开发人员编写代码的初创公司。我们已经停止开发 Kite，不再支持 Kite 软件。”

Adam Smith表示，Kite停止服务有两个重要的原因。其一是，团队未能实现AI辅助编程的愿景，因为我们比市场早了十几年，而当时技术还不成熟。

Adam Smith解释称，“我们当时构建了最先进的人工智能来帮助开发人员，但它没有达到预期10倍改进的突破，因为ML在代码方面的水平还不够好。大家可以在Github Copilot中看到这一点，这是Github与Open AI合作打造的。截至2022年底，Copilot展现了许多前景，但仍有很长的路要走。

最大的问题是最先进的模型不理解代码的结构，比如非本地上下文。我们在更好的代码模型方面取得了一些进展，但问题是非常工程化的。建立一个能够可靠地合成代码的生产质量的工具可能要花费超过1亿美元，还没有人尝试过。”

其二是，Kite未能建立一项变现的业务，其产品没有无法赚到钱，而团队也过了很久才意识到这一点。Adam Smith表示，他们首先建立了一个世界级的工程团队，然后专注于构建符合市场需求的产品，而这就用了五年的时间。尽管每月活跃的开发者达到了50万，但产品未能产生收入，没有人付费使用。

尽管Kite最终没能成功，Adam Smith还是保持着乐观态度，并迫不及待地希望 AI 彻底改变编程。

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