建行客服回应转账失败：目前系统已恢复正常

站长之家（ChinaZ.com）11月16日 消息:据中国新闻网报道，就在刚刚，针对“无法转账”等情况，建行客服回应称，目前系统已恢复正常。
此前，建行发布公告称，11月16日上午9:30后系统故障，无法办理各类账务、非账务交易。因建行交易突增，在系统恢复期间会造成个别客户短时交易失败。
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“建行”登上微博热搜，有网友表示实时转账无法到账。建行客服回应称，11月16日上午9时30分后系统出现故障，无法办理各类账务、非账务交易。银行转账如果是同行转账基本上是即时到账的，如果转账成功那么对方就会收到账款，如果对方没有收到钱可能是收款人账户资料填写错误，可以到转账明细中去查询。
车机弹广告这种事情，原以为会率先出现在造车新势力身上，但没想到传统车企竟然丝毫不甘落后。有汽车博主@冯潇 在试驾广汽丰田赛那时，惊奇地发现车机中竟然弹出了广告，弹窗广告显示，开通车主碳账户，抽奖赢iPhone14 Pro Max”，右下角还有丰田悦享”品牌标识，证实弹窗是由丰田官方推送。针对这种情况，有律师已经指出，车载导航的功能是为车主提供导航服务，若因广告干扰导航信息正常显示，使车主对路况信息产生误判发生意外事故，广告或者车企方应当承担侵权责任。
11月16日，建行发布支付系统维护公告称，根据中国人民银行支付清算系统的运行维护安排，拟定于11月20日0:00-6:00进行系统维护。通过建行网上银行、手机银行等渠道办理的非实时跨行转账交易将暂存行内，待系统启运后汇出，实时跨行转账交易将退回付款账户。请您及时关注账户余额变化，由此给您带来的不便，敬请谅解!如有疑问请垂询我行24小时客户服务热线95533。
针对降价一事，特斯拉客服回应称，若车主已下订单但未提车，则可以在当前官网价格和订单价之间二选一，若选择当前官网价格，交付时间上不会有改变...
有网友反映称，微信零钱通崩了，无法付款，界面显示为网络异常，无法获取你的银行卡列表，请稍后重试”...对此，腾讯微信团队官方发文表示，10月31日晚零钱通发生短时拥塞，目前已全面恢复...据用户开通零钱通后，可将微信钱包里的资金直接用于微信支付所有场景的消费，并同时自动获取理财的收益...
据苹果的一份内部备忘录显示，全球各地的AppleStore和苹果授权服务提供商，将陆续为iPhone14系列的全部四款机型提供同机维修服务。苹果商店和苹果授权服务商现在可以在店内订购零件，完成iPhone14的维修。9月发布的标准版iPhone14和iPhone14Plus配备可拆卸玻璃背板，更加便于维修，这也大大降低了维修点修理翻车”的可能。
就此事，《科创板日报》记者询问了苹果400官方客服热线，苹果的一位高级技术顾问告诉记者，从照片的内容来看，该iPhone零部件是在中国制造，在印度进行组装”...此前有外媒苹果今年9月份已开始在印度生产iPhone 14，比预期时间更早，把中国和印度产量之间的差距从几个月缩短到几周...摩根大通的分析师还称，到2025年，包括Mac、iPad、Apple Watch和AirPods在内的苹果产品，约有25%将在中国境外生产，而目前这一比例为5%......
据澎湃新闻报道，天猫双11预售活动期间，有消费者反映称，11月4日凌晨，资生堂官方旗舰店直播间开卖的一款悦薇水乳套装只需888元，比李佳琦直播间的同款商品到手价便宜300多元。对此，资生堂旗舰店官方回应称，11月4日0点，因系统问题，店铺出现了短暂的价格异常。另外，李佳琦方面也称，“品牌将为异常订单统一退款处理。”
中关村在线消息：11月4日，据相关爆料，某男子称自己的自己的微信在凌晨睡觉的时候被陌生设备登陆，随即便在微信账号安全栏里查询登录设备显示，有设备于凌晨5点左右进行了登录...男子已将此问题反馈给微信官方，在官方进行调查后也及时做出了回应，微信被未知设备登录纯属误解，看到USER-202211CI这串数字也不用害怕，这串字符很可能就是你自己的设备...
pp乐视今日对此事件进行澄清strong称贾跃亭先生起诉乐视为乌龙事件贾跃亭从未起诉乐视（包含乐视网和乐融致新及其所有下属企业）styleborderblack1pxsolidpp同时乐视也向大众解释了乐视是谁的问题
不是华为 Pocket S不是屏下指纹解锁，而是侧面指纹解锁方式。由于华为 Pocket S是一款折叠屏手机，因此也有使用外屏的需求，如果是屏下指纹解锁，那么就很难在外屏上解锁并使用很多功能，因此侧面的指纹解锁方式是比较适合这款手机的。
支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。
不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。
微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。
支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。
没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。
16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。
不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。
外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。
高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。
Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。
有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。
2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。
4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。
展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。
40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。
内屏6.9英寸，外屏1.04英寸，内屏最高支持120Hz刷新率华为 Pocket S内屏是6. 9 英寸OLED屏幕、10. 7 亿色，分辨率FHD+，2790 x1188 像素，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率，442 ppi；外屏是1. 04 英寸OLED屏幕， 1670 万色，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率，328 ppi。