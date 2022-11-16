建行客服回应转账失败：目前系统已恢复正常

就此事，《科创板日报》记者询问了苹果400官方客服热线，苹果的一位高级技术顾问告诉记者，从照片的内容来看，该iPhone零部件是在中国制造，在印度进行组装”...此前有外媒苹果今年9月份已开始在印度生产iPhone 14，比预期时间更早，把中国和印度产量之间的差距从几个月缩短到几周...摩根大通的分析师还称，到2025年，包括Mac、iPad、Apple Watch和AirPods在内的苹果产品，约有25%将在中国境外生产，而目前这一比例为5%......