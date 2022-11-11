特斯拉开始招聘电动皮卡生产人员 预计2023年中投产

站长之家(ChinaZ.com) 11月11日 消息:根据最新的招聘信息，特斯拉德克萨斯工厂已开始招聘工人，为期待已久的Cybertruck皮卡车的量产做准备。

特斯拉在2019年发布了Cybertruck皮卡，但其生产日期却被推迟了3次。从最初的2021年底到2022年底，然后推迟到2023年初，如今又推迟到2023年年中。

过去几个月，特斯拉一直在努力，已经有相关的生产设备陆续进入得州工厂。马斯克上个月在电话会议上也证实，“正在为将Cybertruck投入生产做最后的准备工作。”

今天的新招聘信息也证实了这一点。特斯拉首次列出了CyberTruck皮卡首批招聘的六个职位。包括测量工程师（测量工程师）、制造运营主管、高级设备工程师、尺寸工程经理和设备工程经理等。

业内人士表示，Cybertruck皮卡的生产预计将面临不小的挑战。马斯克此前曾表示，钢制车身等特性将导致Cybertruck面临生产挑战并需要新的制造工艺。

为此，特斯拉订购了世界上最大的铸造机。但是，由于这是一项新技术，预计在量产之前会有一些问题需要解决。

Cybertruck作为一款新车型，被视为特斯拉业务增长的关键。明年年中投产并逐步实现全面量产，意味着特斯拉要到2024年初才能将全季度Cybertruck收益数据纳入财报。

这也意味着数十万已支付100美元押金的潜在买家仍需等待一年。

特斯拉尚未公布Cybertruck的最终价格。特斯拉曾预计初始价格不到4万美元。但此后，随着汽车价格的上涨，特斯拉也提高了整个产品线的售价。

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