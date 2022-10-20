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扎克伯格演示使用 Meta 新 AI 语音翻译技术直接翻译闽南语

2022-10-20 17:35 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 10月20日消息:Meta 推出名为「S2UT」(speech-to-unit translation) 的翻译技术，将使原本没有特定文字书写记录的语言，可以直接通过语音对语音翻译方式转换成另一种语言，例如将中国台湾等亚洲地区众多人使用的闽南语直接翻译成英语，同时也能将英语直接翻译成闽南语。

Meta，元宇宙，Facebook

据介绍，为开发这个只有语音的全新翻译系统，Meta AI 研究人员必须克服许多来自传统机器翻译系统的挑战，包括数据收集、模型设计以及准确度评估。其中一个重大障碍在于是否能够收集到足够的数据，由于闽南语是所谓的资源匮乏语言，未有足够的训练数据；此外，能将英语翻译成闽南语的翻译人员相对较少，因此更难以收集数据资料并加上注解来训练模型。为此 Meta 利用中文作为中间语言，以建立伪标签和人工翻译，也就是说先将英语（或闽南语）语音翻译成中文文字，接着再翻译成闽南语（或英语），然后新增至训练数据中。

另一种产生训练数据的作法是语音探勘，Meta 使用预先训练好的语音编码器，便能通过编码方式将闽南语语音嵌入内容加入到其他语言的相同语意空间中，而无须取得闽南语的书写文字。闽南语语音可以和拥有相似语意嵌入内容的英语语音和文字配对。接着 Meta 从文字来合成英文语音，产生平行的闽南语和英语语音。

扎克伯格宣布，Meta 接下来将对外开放名为「LASER」的自然语言处理工具，所打造 SpeechMatrix 大型语音对语音训练模型，让更多研究人员可以建立众多无法通过文字记录的语言，让更多语言可以通过人工智能方式翻译成其他语言。

扎克伯格演示可翻译闽南语的 AI 翻译技术：

https://www.Facebook.com/4/videos/2725795187550922/

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    能。i9-13900KF是英特尔目前最好的处理器之一，玩吃鸡是绰绰有余，但是需要配合一个说的过去的显卡，i9-13900KF是没有核显的，你需要额外的购买一个独立显卡才可以玩，显卡至少搭配一下30系或者40系的显卡，不然玩吃鸡也用不到这么好的cpu，如果不打算换好显卡，建议买价格比较低的处理器。

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    看显卡。i9-13900KF是无核显版本的处理器，所以虽然i9-13900KF作为CPU处理器的性能是顶级的，但是玩游戏主要还是看显卡，显卡好的话就可以玩任何游戏，i9-13900KF至少也是要搭配30系或者是40系显卡才能发挥出该有的性能，所以你无论是配30还是40系显卡都是能随便玩市面上任何游戏的。

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    支持iQOO Neo7玩王者荣耀支持120帧高刷新率。iQOO Neo7的屏幕刷新率最高支持120Hz，屏幕采样率正常模式120Hz，部分游戏对战场景360Hz，因此在玩王者荣耀这样的游戏时可以支持120帧的高刷模式，在玩其他的游戏时，如果也有高刷模式，也是可以开启的，一般在游戏内的设置-画面选项中找到高刷模式即可。

    iQOO Neo7

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