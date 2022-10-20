扎克伯格演示使用 Meta 新 AI 语音翻译技术直接翻译闽南语

站长之家(ChinaZ.com) 10月20日消息:Meta 推出名为「S2UT」(speech-to-unit translation) 的翻译技术，将使原本没有特定文字书写记录的语言，可以直接通过语音对语音翻译方式转换成另一种语言，例如将中国台湾等亚洲地区众多人使用的闽南语直接翻译成英语，同时也能将英语直接翻译成闽南语。

据介绍，为开发这个只有语音的全新翻译系统，Meta AI 研究人员必须克服许多来自传统机器翻译系统的挑战，包括数据收集、模型设计以及准确度评估。其中一个重大障碍在于是否能够收集到足够的数据，由于闽南语是所谓的资源匮乏语言，未有足够的训练数据；此外，能将英语翻译成闽南语的翻译人员相对较少，因此更难以收集数据资料并加上注解来训练模型。为此 Meta 利用中文作为中间语言，以建立伪标签和人工翻译，也就是说先将英语（或闽南语）语音翻译成中文文字，接着再翻译成闽南语（或英语），然后新增至训练数据中。

另一种产生训练数据的作法是语音探勘，Meta 使用预先训练好的语音编码器，便能通过编码方式将闽南语语音嵌入内容加入到其他语言的相同语意空间中，而无须取得闽南语的书写文字。闽南语语音可以和拥有相似语意嵌入内容的英语语音和文字配对。接着 Meta 从文字来合成英文语音，产生平行的闽南语和英语语音。

扎克伯格宣布，Meta 接下来将对外开放名为「LASER」的自然语言处理工具，所打造 SpeechMatrix 大型语音对语音训练模型，让更多研究人员可以建立众多无法通过文字记录的语言，让更多语言可以通过人工智能方式翻译成其他语言。

扎克伯格演示可翻译闽南语的 AI 翻译技术：

https://www.Facebook.com/4/videos/2725795187550922/

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