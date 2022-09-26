理想汽车：预计第三季度车辆交付量为25500辆

尽管特斯拉近期对上海工厂进行了升级，但该公司仍计划在年底前将上海工厂的产能保持在约93%的水平。这对特斯拉来说是罕见的举措。自上海工厂于2019年开工以来，基本一直处于满负荷运行状态。最近，特斯拉还将其周产量提高了30%，至最多22000辆汽车。