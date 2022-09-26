理想汽车：预计第三季度车辆交付量为25500辆

站长之家 9 月 26 日讯：今日，理想汽车公告，预计第三季度车辆交付量约为25500辆，而此前预期交付量为27000-29000辆。理想汽车表示该更新主要由供应链限制所导致，将继续与其供应链合作伙伴保持密切合作，以解决供应瓶颈并加速生产。
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理想汽车发布公告称，现在预计第三季度车辆交付量约为25500辆，此前预期交付量27000-29000辆...截至2022年8月31日，理想汽车在全国已有265家零售中心，覆盖118个城市;售后维修中心及授权钣喷中心316家，覆盖226个城市...理想汽车官方前不久宣布，全新一代理想ONE即理想L8发布会将于2022年9月30日15:00正式开始，11月初正式开启交付，价格在40万以内...
据港交所消息，理想汽车公告称，司现在预计其2022年第三季度的车辆交付量约为25，500辆，该展望更新了公司之前发布的27，000至29，000辆的交付量预期...该更新主要由供应链限制所导致，而公司车辆的潜在需求仍然保持强劲...
DoNews9月1日消息（郭睿琦）理想汽车公告，8月交付量为4，571辆，1-8月累计交付75396辆...“理想L9已经正式交付，首批交付的用户对产品满意度超出预期...
理想汽车宣布，智能旗舰SUV理想L9正式开启用户交付。据理想公布数据显示，自7月15日开启试驾以来，全国已有超过12万用户深度体验理想L9。据了解，理想L9售价45.98万元。智能座舱标配了两颗高通骁龙8155芯片。全车6个座椅均配备电动调节和座椅加热，还配备了隐藏式门把手，静音电吸门、电尾门、空气悬架、三块15.7英寸OLED屏幕等配备。CLTC标准下纯电续航里程达到215公里，综合续航达1315km。8月18日，理想汽车宣布，理想L9，在理想汽车常州基地正式下线。理想汽车与零部件供应商紧密配合，快
站长之家 9月 7 日讯：刚刚，理想汽车宣布向四川省慈善联合总会捐赠 500 万元，用于支持甘孜泸定县、雅安市石棉县及周边受灾地区的紧急救援、受灾群众生活救助以及灾后重建等相关工作...
尽管特斯拉近期对上海工厂进行了升级，但该公司仍计划在年底前将上海工厂的产能保持在约93%的水平。这对特斯拉来说是罕见的举措。自上海工厂于2019年开工以来，基本一直处于满负荷运行状态。最近，特斯拉还将其周产量提高了30%，至最多22000辆汽车。
理想汽车公布数据称，2022年8月，理想汽车共交付新车4，571辆。自交付以来，理想汽车累计交付量已达199，484辆。截至2022年8月31日，理想汽车在全国已有265家零售中心，覆盖118个城市;售后维修中心及授权钣喷中心316家，覆盖226个城市。此外，理想L8将在2022年11月初发布。理想L8将提供六座版和五座VIP版两个车型。
站长之家 9月 16日讯：理想汽车在微博开设了一个名为“理想汽车法务部”账号，简介为理想汽车法务部官方微博...
针对“浙江理想汽车有限公司注销”的报道，理想汽车官方回应称，为满足在全国各地经营的工商、税务等需求，理想汽车已在国内成立153家独立法人主体...理想汽车还表示，浙江理想汽车有限公司注销事宜引发网络舆论讨论和公众猜测，部分媒体进行恶意解读，对理想汽车声誉造成严重影响...报告还显示，2022年第二季度国内上市的手机中，5英寸及以上大屏手机款型占比81.6%，其中5G手机大屏占比达100%，4G手机大屏占比为59.5%......
据港交所网站显示，理想汽车执行董事兼总裁沈亚楠于9月6日卖出理想汽车60万股港股，均价13.125美元，套现787.5万美元（约合5452万元人民币）...截至9月9日港股收盘，理想汽车涨1.77%，报103.6港元...
3200MHz。骁龙7Gen1内存频率是3200MHz，支持的内存类型是 LPDDR5。骁龙7Gen1配备骁龙 X625G 调制解调器-RF 系统是骁龙7系列中的第一个3GPP Release165G 解决方案，支持毫米波和6GHz 以下频谱，以实现真正的全球5G 云游戏。
可以小米平板5 Pro支持使用鼠标来操作。在小米平板上进入平板设置界面，选择蓝牙，开启蓝牙开关，并在列表中点击鼠标名称进行配对，完成配对之后即可在平板上使用鼠标来控制各种操作。
5W。骁龙7Gen1的基本功耗是5W左右，相对8而言还是比较低的。在配置方面，新的7Gen1与780G 非常相似，采用了1+3+4核心配置，主频是2.4GHz，而其余3颗 A710的频率则略低一些，为2.36GHz。最后，A510的主频为1.8GHz，与8G1相同。
不可以小米平板5 Pro使用的是骁龙870处理器，系统搭载的是MIUI for Pad，也就是安卓系统，不能变成Windows系统，也就无法运行电脑游戏。而且目前大多数的电脑游戏需要比较大的CPU、显卡性能，内存和存储也要求比较高，像小米平板5 Pro的性能不足够运行这些大型游戏。
天玑800更好。比较了两款8核处理器:Qualcomm Snapdragon7Gen1（配备 Adreno662显卡）和 MediaTek Dimensity8000(Mali-G610MC6)。高通骁龙7Gen1的优点:开发人员针对 Snapdragon 处理器优化游戏的频率高于针对 Dimensity具有更小尺寸的晶体管（4对5纳米）联发科天玑8000的优点:支持100% 更高的内存带宽（51.2对25.6GB/s）CPU 时钟速度提高15%（2750与2400MHz）显示更好（高达14%）AnTuTu9得分 –716K 与630K安兔兔测量不同场景下的 CPU、GPU、RAM 和 I/O 性能:GeekBench 测试显示原始单线程和多线程 CPU 性能
不可以小米平板5 Pro预装的系统是MIUI for Pad，实际上就是安卓系统的定制版本。小米平板5 Pro使用的处理器是骁龙870，是ARM架构，但是如果想要装windows10系统，需要×86架构的处理器。虽然Win10 有ARM版的系统，如果可以找到合适的刷机包，理论上可以刷入，但操作比较复杂，大多数消费者自行安装难度较高。
参数配置对比如下。安兔兔跑分:骁龙7第1代高通骁龙8第1代总得分7712781014839中央处理器215965284157图形处理器293078385631记忆体123411162372用户体验138836182662Geekbench5跑分:骁龙7第1代高通骁龙8第1代单核12041415多核36074462参数对比:骁龙7第1代高通骁龙8第1代频率2360兆赫3000兆赫核心88工艺4纳米4纳米晶体管数量110亿核心配置4x2.36GHz Cortex-A7104x1.8GHz Cortex-A5101x3.0GHz Cortex-X23x2.5GHz Cortex-A7104x1.8GHz Cortex-A510功耗（TDP）7瓦6瓦内存类型LPDDR5（四通道）LPDDR5（四通道）最大内存32Gb32Gb内存频率32003200内存带宽8888神经处理器 （NPU）是的是的一级缓存1MB1MB二级缓存2MB2MB三级缓存8MB8MB指令集架构 （ISA）ARMv8.2-AARMv8.2-A
可以流畅玩小米平板5 Pro是可以流畅的玩原神。原神对安卓平板的配置要求是骁龙 760 以上处理器，运行内存4G以上，而小米平板5 Pro的配置是高通骁龙 870 处理器，2.5K LCD屏幕，运存6GB，LPDDR5类型，这种配置基本上可以开中端画质的原神流畅运行，如果是高端画质的话可能不能满帧运行，但小米平板5 Pro也足够大多数用户对原神的要求。
天玑1300好一点。高通骁龙7Gen1与联发科天玑1300的综合对比数据，图形处理器（GPU）测试。安兔兔分别测试CPU、GPU、内存速度的性能骁龙7第1代联发科天玑1300总得分771278801200中央处理器215965224335图形处理器293078304453记忆体123411128197用户体验138836144219Geekbench5跑分:型号骁龙7第1代联发科天玑1300单核12041455多核36074766规格参数比较:型号骁龙7第1代联发科天玑1300频率2360兆赫3000兆赫核心88架构6464工艺4纳米6纳米晶体管数量110亿58亿核心配置4x2.36GHz Cortex-A7104x1.8GHz Cortex-A5102x3.0GHz ARM Cortex-A786x2.0GHz ARM Cortex-A55功耗（TDP）7瓦10瓦内存类型LPDDR5（四通道）LPDDR4x最大内存32Gb16GB内存频率32004266内存带宽8832神经处理器 （NPU）是的是的一级缓存1MB32KB二级缓存2MB320KB三级缓存8MB8MB指令集架构 （ISA）ARMv8.2-AARMv8-A
小米平板5 Pro略好一点小米平板5 Pro优势是处理器、续航等。处理器方面小米平板5 Pro使用了骁龙870，华为matepad pro处理器是骁龙865；小米平板5 Pro续航也更强，电池容量是8600mAh，67W充电，华为matepad pro电池容量是7250mAh；小米平板5 Pro还支持最高 120Hz 刷新率，华为matepad pro则没有高刷，因此在屏幕上小米平板也有较大优势。如果价格在差不多的情况下，比较推荐小米平板5 Pro，配置相对比较高，同时还有高刷新率屏幕，音影效果更出色。
2.4GHz。骁龙7Gen1主频是2.4GHz，采用三星4nm工艺，1+3+4三丛集设计，集成Adreno644GPU。与骁龙778G 芯片相比，骁龙7Gen1将提供快20% 的图形性能和快30% 的 AI 性能，该芯片可处理高达16GB 的 LPDDR5RAM。
各有优点小米平板5 Pro优势是：屏幕分辨率更高2560 x 1600 WQHD+、支持最高 120Hz 刷新率，支持Dolby Vision；相机方面也更好，小米平板5 Pro 5G版是 5000 万像素后置镜头，1.4um、4in1、1/2.5”、5P镜头；拥有8 扬声器环绕音，价格也比iPad 10更便宜。iPad 10的优势是处理器性能更好，使用的是A14处理器，软件编辑能力更强，且配合苹果系统易用性更好。
支持。骁龙7 Gen1是支持北斗系统的。卫星系统支持：北斗、伽利略、GLONASS、NavIC、GPS、QZSS双频支持：是（L1/L5）准确性：具有人行道准确性的城市行人导航附加位置功能：全球高速公路车道级车辆导航定位支持： Qualcomm®定位套件
值得买小米平板5 Pro12. 4 英寸版最近商家了8GB+128GB的版本，其中小米平板 5的8GB+128GB新版本限时特惠 200 元，到手价 2099 元；小米平板 5 Pro 的 8GB+128GB 新版本限时特惠 200 元，到手价 2599 元。目前在安卓平板中这个价格和配置已经算是非常划算的，即使是对比的iPad入门级2499元的价格（64GB）也有比较不错的性价比。小米平板 5 Pro的主要配置是骁龙 870 处理器，11英寸LCD屏幕，拥有2.5K分辨率与120Hz最高刷新率，支持Dolby Vision、TrueTone真彩显示以及硬件级防蓝光。
骁龙7Gen1更好。比较了两款8核处理器:高通骁龙778G Plus（配备 Adreno642L 显卡）和骁龙7Gen1(Adreno662)。高通骁龙7Gen1的优点:具有更小尺寸的晶体管（4纳米与6纳米）显示更好（高达15%）AnTuTu9得分 –630K 与548K安兔兔跑分情况来看，骁龙7Gen1比778G Plus高出15%左右。但是从Geekbench5的跑分来看，骁龙7Gen1和778G+的差距并不是很大，不过总体而言来说骁龙7Gen1会好上一点。
检查数据线、充电器或系统问题iPhone14 Pro充电没反应的原因可能有多种，包括1、充电器或数据线坏了；2、手机插口坏了，或者是有异物堵住；3、也可能是系统问题导致手机无法充电，建议重启手机试试看；4、手机温度太高也可能导致无法充电，可以试着降温后充电。
771278分。型号骁龙7第1代总得分771278中央处理器215965图形处理器293078记忆体123411用户体验138836
正常iPhone14 Pro在充电的时候出现发热一般是在刚刚插入数据线充电开始阶段，这个时候充电功率比较高，手机后背的温度也比较高。在充电一段时间后，温度会逐渐的下降到合理的水平。当然，iPhone14系列发布的时间还不算久，也可能是因为系统原因导致充电时候温度较高，这个可能需要后续苹果在系统推送时优化解决。
支持。骁龙7Gen1是支持蓝牙5.2的。Wi-Fi/蓝牙系统: Qualcomm® FastConnect™6700蓝牙规范版本:蓝牙®5.2蓝牙功能:蓝牙® 低功耗音频、双蓝牙® 天线
苹果暂时未给出解决方案iPhone14 Pro最近有用户出现充电时会间歇性重启，比如每10-20分钟重新启动一次，这导致用户无法正常的使用手机，至少目前苹果还未对该情况进行说明并提出解决的方案。iPhone14 Pro今年的充电功率还是20W的水平和上一代保持一致，但还支持无线充电。