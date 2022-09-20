工信部：全球约80%的个人计算机、65%以上的智能手机和彩电在国内生产

站长之家（ChinaZ.com）9月20日消息:据工信微报微信公众号消息，工业和信息化部今日举行“新时代工业和信息化发展”系列主题新闻发布会第九场，主题是“大力发展新一代信息技术产业”。

工业和信息化部电子信息司司长乔跃山介绍，从2012年到2021年，我国电子信息制造业增加值年均增速达11.6%，营业收入从7万亿元增长至14.1万亿元，在工业中的营业收入占比已连续九年保持第一;利润总额达8283亿元。软件和信息技术服务业业务收入从2.5万亿元增长至9.5万亿元，年均增速达16%，增速位居国民经济各行业前列;2021年利润总额达1.2万亿元，较2015年翻一番。

工业和信息化部电子信息司副司长徐文立介绍，我国消费电子产销规模均居世界第一，是消费电子产品的全球重要制造基地，全球主要的电子生产和代工企业大多数在中国设立制造基地和研发中心。全球约80% 的个人计算机、65% 以上的智能手机和彩电在国内生产，创造直接就业岗位约400万人，相关配套产业从业人员超千万。

此外，十年来，诸多“世界首发”消费电子产品陆续问世，包括全球首款消费级可折叠柔性屏手机、全球首款叠屏电视、全球首台卷曲屏8K 激光电视、全球首款4K240Hz 曲面电竞用显示器、全球首台5G 笔记本电脑等，彰显了我国创新能力水平。我国消费电子产业锻造出众多全球驰名品牌，2021年全球手机、彩电、计算机出货量前五品牌中，我国大陆手机品牌有3家，彩电品牌有3家，计算机品牌有1家。

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