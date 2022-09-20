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工信部：全球约80%的个人计算机、65%以上的智能手机和彩电在国内生产

2022-09-20 20:03 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）9月20日消息:据工信微报微信公众号消息，工业和信息化部今日举行“新时代工业和信息化发展”系列主题新闻发布会第九场，主题是“大力发展新一代信息技术产业”。

智能手机

工业和信息化部电子信息司司长乔跃山介绍，从2012年到2021年，我国电子信息制造业增加值年均增速达11.6%，营业收入从7万亿元增长至14.1万亿元，在工业中的营业收入占比已连续九年保持第一;利润总额达8283亿元。软件和信息技术服务业业务收入从2.5万亿元增长至9.5万亿元，年均增速达16%，增速位居国民经济各行业前列;2021年利润总额达1.2万亿元，较2015年翻一番。

工业和信息化部电子信息司副司长徐文立介绍，我国消费电子产销规模均居世界第一，是消费电子产品的全球重要制造基地，全球主要的电子生产和代工企业大多数在中国设立制造基地和研发中心。全球约80% 的个人计算机、65% 以上的智能手机和彩电在国内生产，创造直接就业岗位约400万人，相关配套产业从业人员超千万。

此外，十年来，诸多“世界首发”消费电子产品陆续问世，包括全球首款消费级可折叠柔性屏手机、全球首款叠屏电视、全球首台卷曲屏8K 激光电视、全球首款4K240Hz 曲面电竞用显示器、全球首台5G 笔记本电脑等，彰显了我国创新能力水平。我国消费电子产业锻造出众多全球驰名品牌，2021年全球手机、彩电、计算机出货量前五品牌中，我国大陆手机品牌有3家，彩电品牌有3家，计算机品牌有1家。

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  • 罗技G云游戏掌机是1080P吗？

    是的。罗技G云游戏掌机是1080P的分辨率，这点是一个惊喜，很多游戏掌机的分辨率是720P，而罗技G云游戏掌机的是1080P，并且是16:9长宽比的可触控屏幕以及支持60Hz刷新率，可以说对于掌机来说，这些屏幕的素质是完全足够了。

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  • iPad 10能吃鸡吗？

    可以玩和平精英iPad 10可以用来玩和平精英手游。和平精英在iPad版的AppStore上架了客户端，玩家们可以下载后使用。不过和平精英对于双手的操作要求比较高，iPad 10的屏幕又是10英寸的大屏幕，因此更推荐屏幕尺寸略小一点的iPad mini来玩，不仅屏幕会比手机更高，握持手感也不错。

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  • 罗技G云游戏掌机屏幕多大？

    7英寸。罗技G云游戏掌机的屏幕是7英寸，此外1080p分辨率、16:9长宽比的可触控屏幕、支持60Hz刷新率，满足掌机玩家对于屏幕表现的追求。电池续航时间超过12小时，重量仅为463克，玩家可以轻松享受更长的游戏时间。

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  • iPad 10可以用鼠标吗？

    可以iPad 10可以在蓝牙配对之后使用无线蓝牙鼠标。iPad实际上还支持鼠标模式，前往“设置” >“通用”，然后选择“触控板与鼠标”，就可以开启鼠标模式。在这种模式下iPad会像普通的电脑一样使用，在需要多窗口、多任务控制的时候会很方便。

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  • 罗技G云游戏掌机续航怎么样？

    12个小时。罗技G云游戏掌机在正常播放、50% 音量和50% 亮度下，电池续航时间为12小时。因为是云游戏掌机，所以对本身机器的要求比较低，续航也自然会高出很多了。只要有wifi，你就可以连接掌机，选择你想要游玩的内容。

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  • iPad 10电池多少毫安？

    8756mAh左右iPad 10电池容量预计和上一代一样都是8756mAh左右，使用无线局域网浏览网页，或观看视频，使用时间最长可达 10 小时，基本上可以满足一天的重度使用。它的充电器是20W，需要大概3-4小时以上才可以将iPad充满电，当然如果有更高功率、支持PD协议的充电器也可以，充电速度会更快。

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  • 罗技G云游戏掌机尺寸多大？

    256.84mm x117.21mm x32.95mm。罗技G云游戏掌机的尺寸是256.84mm x117.21mm x32.95mm，其中重量为463g，搭配7英寸、1080p分辨率、16:9长宽比的可触控屏幕、支持60Hz刷新率，满足掌机玩家对于屏幕表现的追求。该设备已适配 Xbox Game Pass Ultimate 和 NVIDIA GeForce NOW 的云游戏服务。

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  • iPad 10玩和平精英会卡吗？

    不会iPad 10的处理器是A14，也是iPhone12上使用的同款处理器，可以流畅运行和平精英游戏。和平精英对iPad的配置要求是iPad 2017 年之后推出的即可，iPad 10的配置基本上可以开最高画质来玩，因此不必担心iPad 10玩和平精英会卡的问题。

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  • 罗技G云游戏掌机可以自定义按键吗？

    可以。罗技G云游戏掌机是支持映射按键的，也就是说可以自定义按键，以下是官方的介绍:罗技G云游戏掌机获得可与最佳控制器相媲美的感觉和性能。根据您的喜好自定义触摸屏、立体声音频、控制器触觉、陀螺仪和可重新映射的控件。

    罗技G云游戏掌机

  • iPad 10玩王者荣耀会卡吗？

    不会iPad 10使用的是A14处理器，这颗芯片也被使用在iPhone12系列手机上。王者荣耀对CPU配置要求不太高，因此玩王者荣耀可以选择高画质来玩。不过考虑到iPad 10的屏幕尺寸超过10英寸，实际上iPad mini的屏幕更适合用来玩王者荣耀这种需要双手同时操作的游戏，且屏幕也比很多智能手机更大，手指操作也更方便。

    iPad 10

  • 罗技G云游戏掌机有多重？

    463克。罗技G云游戏掌机采用直观的设计，因为很多在云中就可以实现的功能，所以重量仅为463克，你可以轻松享受12小时以上的完整体验，续航时间也长达12小时。获得可与最佳控制器相媲美的感觉和性能。根据您的喜好自定义触摸屏、立体声音频、控制器触觉、陀螺仪和可重新映射的控件。

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  • iPad 10玩原神会卡吗？

    不会iPad 10玩原神只要不是开最高画质基本上是可以流畅体验的。原神对于硬件的要求比较高，除非像是iPad Pro、iPad Air等比较新的型号，处理器能力较高的M1这种玩起来不卡，且还可以使用高画质之外，其他的大多数中低端平板建议只开中等画质。

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  • 罗技G云游戏掌机可以玩Steam游戏吗？

    可以。罗技G云游戏掌机是可以玩steam上的游戏的，使用 Steam 流式盒在你的罗技G云游戏掌机上玩您的 Steam 游戏。借助针对数百个顶级游戏新优化的触控方案，您现在可以在沙发上或在旅途中从 PC 访问和玩游戏。使用 Steam 流式应用，您可以连接至本地网络或互联网上任何正在运行 Steam 的计算机。 使用5G、WiFi 或有线以太网连接以获得最佳性能。Steam 流式应用现在也支持远程同乐! Steam 玩家可以邀请其他任何人使用 Steam 流式应用加入他们的游戏。

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  • iPad 10能玩网易游戏吗？

    可以iPad 10可以在苹果的AppStore应用程序内下载各大游戏厂商的游戏，也包括网易旗下的游戏。只要网易在AppStore提供了这个游戏的iPad版本，玩家就可以下载使用。iPad 10的屏幕尺寸超过了10英寸，如果玩一些需要操作性的游戏，比如和平精英、王者荣耀会比较不方便，屏幕尺寸更小的iPad mini会更加合适。

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  • 罗技G云游戏掌机可以玩Xbox游戏吗？

    可以。罗技G云游戏掌机是可以玩Xbox游戏的，使用 Xbox 远程游戏通过 Internet 从您的控制台直接玩游戏到罗技G云游戏掌机，即使您不在家也能找到并安装新游戏，或随心所欲地调整控制台设置。其中包括 Xbox Game Pass 游戏。

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    10月。罗技G云游戏掌机是腾讯游戏与罗技G联合研发的云游戏掌机正式发布。这是一款围绕云游戏场景打造的便携游戏设备，同时也支持PC与主机串流使用，该款云游戏掌机将于2022年十月份在北美地区首发，建议零售价为349.99美元，约合人民币2479元。

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  • 罗技G云游戏掌机有国行版吗？

    目前没。罗技G云游戏掌机（Logitech G Cloud Gaming Handheld）是腾讯和罗技联合研发的云掌机游戏机，目前可以在罗技G官网、亚马逊及百思买进行预购，但是很可惜的是截止目前是没有国行版的消息，玩家需要买的话，就可以通过以上的方法进行预购。价格是略微比Steam Deck便宜一些。

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  • Mate 50多久不用抢？

    可能要1-2月后Mate 50系列发售之后就出现了很多抢购现象，不少门店预定需要排队1个月以上时间，不过华为已开始紧急增产Mate50 系列手机，预计很快排队的情况会得到缓解。Mate 50系列一共有三款型号，起售价为4999元，相对很多国产安卓旗舰已经是比较有吸引力的价格，加上华为品牌的加持，因此也成为今年下半年十分热门的机型。

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  • 罗技G云游戏掌机多少钱？

    2479元。罗技G云游戏掌机是腾讯游戏与罗技G联合研发的云游戏掌机，是一款围绕云游戏场景打造的便携游戏设备，同时也支持PC与主机串流使用。仅需连接Wi-Fi，玩家即可在掌上享受画质优异的3A游戏大作。该款云游戏掌机将于 2022 年十月份在北美地区首发，建议零售价为349. 99 美元（约合人民币2479元）;玩家即日起可通过罗技G官网、亚马逊及百思买进行预购，限时优惠价299. 99 美元。

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