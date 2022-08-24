站长之家（ChinaZ.com）8月24日 消息:今日，淘宝订单号码保护功能正式上线，用户可以在淘宝APP——设置——隐私中开启。
据介绍，订单号码保护是淘宝为消费者打造的订单隐私专线。
开启保护后，真实手机号将在交易过程中全程保密，商家和快递可通过专线号码与消费者联系。订单交易成功15天后，专线号码会自动失效。
淘宝表示，部分商家和商品尚不支持号码保护服务，覆盖范围将逐步扩大。不支持号码保护的商品和商家将在提交订单页的下方不展示“号码保护”选项。
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手机淘宝订单号码保护”功能正式上线，开启号码保护后，真实手机号在交易过程中全程保密，商家和快递将通过专线号码联系收件人，不影响包裹签收...不支持号码保护的商品和商家将在提交订单页的下方不展示号码保护”选项...快递员拨打虚拟的11位数主机号，并根据提示音输入4位数分机号，就可以联系到收货人...用户可在淘宝App设置隐私订单号码保护勾选开通订单号码保护服务，该功能可最大程度保护用户隐私信息安全，避免不必要的电话、短信打扰...
该功能可实时计算红灯倒计时读秒，这样即使前面的队伍很长，或者被大卡车挡住视线，车主也可以知晓前方红绿灯情况...该功能除了实时计算红绿灯倒计时，当一轮红绿灯切换时间不足以通过时，还会显示需要等待的红绿灯轮次，拯救你的等红绿灯焦虑症...
站长之家 8 月 8 日讯：淘宝宣布上线方言语音搜功能，打开淘宝，点击语音搜小话筒，即可识别天津话、东北话、山东话、河南话、河北话等方言...
高德地图宣布面向骑行和步行用户正式上线“防晒导航”，平台通过实时计算道路的阴影覆盖面积，为骑行和步行用户智能推荐“荫凉路线”，让用户更好的躲太阳...本次高德上线的防晒导航即是在保障原有规划合理性的基础上，通过遥感和动态光影跟踪等技术，为用户智能推荐有更多道路周边遮挡物阴影覆盖的路线，以达到清凉防晒的目的...即日起，用户只需将高德地图APP升级至最新版本，即能体验防晒导航功能...
据网友反馈，在微信“服务”中的“钱包”新增了消费者保护功能，或为保护用户资金安全和隐私...在微信的聊天界面内输入超过三排文字内容后，聊天框左上方会出现 " 向上拉 " 的图标，用户点击该图标后，即可将聊天框放大，方便用户全局编辑或输入文字内容...
高德宣布：经过几个月的测试，红绿灯倒计时”功能已经正式上线！可实时计算红灯倒计时读秒及需要等待的轮次...目前该功能已覆盖全国240个城市、超过8万个路口，未来还将扩展更大规模...高德红绿灯倒计时”功能不仅能实时计算红绿灯倒计时，当一轮红绿灯切换时间不足以通过时，还会显示需要等待的红绿灯轮次...红灯倒计时还剩5秒左右时，高德地图还会通过语音方式提醒用户提前准备启动，避免阻塞交通...
在鸿蒙3.0发布会上，华为宣布HarmonyOS3正式上线原子化服务——Petal出行...
协作设计工具Pixso上线了“插件广场”功能，为产品设计师提供了丰富的插件资源，对设计界面做清晰的划分，帮助用户更加高效的获取，插件广场还配置插件管理按钮，能一键安装和卸载插件，满足用户定制化的插件需求...遇到想用的功能，直接在插件广场点击安装，就会同步到设计界面的插件按钮，让界面更加直观清晰......
小任务连接广告主推广与创作者变现需求，以视频号活动为载体，鼓励创作者投稿参与，并以视频效果结算收益...在奖励方面，该产品现金奖励丰富...参与小任务具体步骤流程如下:...登录视频号 “创作者中心-视频变现任务” ，创作者选择感兴趣的任务参加即可...点击活动描述，查看任务参与条件和要求，一定要仔细阅读任务描述和参与条件，比如话题要求、@ 要求、口播要求、内容要求等...审核通过，即为投稿成功...创作者可以在 “创作者中心-创作者服务-视频变现任务”查询是否满足参与权限......
站长之家 8月 1日讯：市场监管总局宣布，经营者集中反垄断业务系统（jyzjz.samr.gov.cn）正式上线，该系统集合了我国经营者集中反垄断法律法规制度、申报流程、审查流程，实现“申报端”“委托端”和“审查端”数字化交互，通过数字赋能推动提升申报和审查效能...
按照以下方法进行连接。1、下载并安装米兔App（安卓应用商店搜索“米兔”，苹果App store搜索“米兔手表”）;或扫描手表端二维码下载;或使用微信扫描说明书上小寻实验室公众号二维码，在产品菜单中点击下载米兔App。2、将Nano-SIM卡插入手表并开机，待手表时间显示正确。3、打开米兔App---我的---选择添加新手表（如已绑定过手表，点左上角+号）---扫描手表上的二维码进行绑定(手表未绑定状态下开机后会自动显示二维码界面，如退出了二维码界面或手表已被绑定，您可在表盘界面(时钟界面)底部上划---二维码，重新调出)。4、手表端收到绑定请求后，按手表表盘提示“点击手表电源键”完成绑定。5、绑定后填写资料即可正常使用。仅支持扫描二维码绑定，一个账号最多可以绑定10个米兔儿童电话手表。
小米12 S Pro华为Mate50 和小米12 S Pro在不少参数配置上都有差距，显然小米12 S Pro是更好的。处理器方面小米12S Pro使用骁龙8Gen 1 Plus，Mate50处理器则是骁龙8Gen 1（4G），关键是小米12 S Pro是可以支持5G；摄像头方面，小米12S Pro后置三摄，主摄是5000万像素，有徕卡专业光学镜头，Mate50后置三摄，但没有徕卡镜头；小米12S Pro充电速度是120W有线快充、50W无线快充、10W无线反充，Mate50是66W有线快充；其他配置方面，小米12 S Pro还有哈曼卡顿立体声双扬声器，都是比较好的配置总体来说，小米12 S Pro的配置要比Mate 50更好，最关键的一点是小米12 S Pro支持5G网络，Mate 50不可以支持5G
Mate 50更好Mate 50是2022年9月发布的机型，P50 Pro则是2021年7月发布的手机，两者差距有一年，许多配置都有一些差距。处理器方面，Mate50是骁龙8Gen 1（4G），P50 pro是骁龙888（4G），它们刚好差距一代；屏幕方面两款手机差不多，都是120Hz刷新率的屏幕；摄像头则是P50 Pro略好一点，是后置四摄组合，Mate 50是后置三摄；其他配置，比如电池、充电，都差不多，都支持华为66W快充总体来说，Mate 50由于处理器性能更强，因此是两款手机中更加值得选择的一个手机
按照以下步骤进行绑定。米兔儿童电话手表5C首次使用绑定方法：1、 在安卓应用商店搜索“米兔”或在苹果 App store 搜索“米兔手表”下载安装米兔 App；或扫描手表端二维码下载安装米兔 App；或使用微信扫描说明书上小寻实验室公众号二维码，在产品菜单中点击米兔 App 下载并安装。2、将 Nano-SIM 卡插入手表并开机，待手表时间显示正确。3、打开米兔 App→我的→选择添加新手表（如果已绑定过手表，点左上角+号）→扫描手表上的二维码进行绑定（手表未绑定状态下开机后会自动显示二维码界面，如果退出了二维码界面或手表已被绑定，重新调出二维码步骤：表盘界面（时钟界面）底部上划→二维码）。4、手表端收到绑定请求后，按手表表盘提示“按下手表电源键“完成绑定。
有以下区别。1.处理器不同。米兔儿童电话手表6C是用SL8521E，而5C是SL8521ET。2.内存规格不同。米兔儿童电话手表6C是512MB+4GB的内存，而5C是256MB+512MB的内存。3.电池不同。米兔儿童电话手表6C电池是950mAh，而5C是900mAh。4.定位不同。米兔儿童电话手表6C是九重高频精准AI定位，5C是 9 重AI定位。5.米兔儿童电话手表6C支持安装微信QQ，而5C不支持。
各有优点华为Mate 50和苹果13虽然是相差一年的机型，但这两款手机都有各自的优点。比如在处理器方面：苹果13的优势是A15处理器，性能要比Mate 50上的更好，且它还支持5G网络，对于必须要5G手机的用户来说苹果13是优先选择；在屏幕方面Mate 50更好，它的屏幕是120Hz刷新率，有息屏显示功能，苹果13则没有高刷新率的屏幕；摄像头方面，是Mate 50比苹果13更好，它不仅镜头数量更多，主摄也是像素更大，拍摄远距离以及夜景环境效果更好；续航方面是Mate 50更好，不仅电池容量更大，充电66W也更快，苹果13的充电仅仅是20W总体来说，如果你一定需要5G手机的话，肯定是首选苹果13，如果你不考虑5G手机，Mate50各方面性能也不错
按照以下方法进行更换。米兔儿童学习手表6C支持更换表盘、时钟格式。【如何更换表盘格式】在表盘界面（时钟界面）长按，然后点按左右箭头更换表盘，或表盘界面（时钟界面）点击手表电源键进入手表端设置---切换表盘---点按左右箭头更换表盘。【如何更换时钟格式】支持选择 12 小时和 24 小时制，设置路径在表盘界面（时钟界面）点击手表电源键进入手表端设置---时钟格式---选择 12 小时或 24 小时制。
不可以华为Mate 50系列不可以折叠，它的屏幕是直屏/曲面屏，无法向Mate X系列或者是小米 MIX Fold系列、三星Galaxy Z Fold系列那样将屏幕折叠起来。Mate 50系列的屏幕有直屏和曲面屏，标准版Mate50是直屏，Pro系列则是曲面屏，且都支持120Hz刷新率。
按照以下方法设置。1.米兔儿童学习手表6C 不支持关机状态下远程开机，但是可以通过 App 远程关机并设置定 时开机。2.设置步骤:米兔 APP→我的→手表管理→手表关机→上下滑动选择“关机 xx 小时后自动开机” 并确定后（可设置1~12小时），手表会立即关机且在 xx 小时后自动开机。
是华为Mate 50系列将会预装鸿蒙3.0系统。鸿蒙OS 3.0版本新特性基本上分为六种：超级终端、鸿蒙智联、万能卡片、流畅性能、隐私安全和信息无障碍。鸿蒙OS 3.0版本的特性还有非常多，比如新增文件中转站、智感扫码、文件/应用无损压缩等功能，可以促进消费者的日常使用体验。
按照以下方法设置。米兔儿童学习手表6C支持闹钟。设置方法：表盘界面（时钟界面）按下手表电源键进入手表端设置---闹钟设置---添加闹钟，可以设置闹钟时间、选择闹钟的重复模式（周一至周日），最多可以设置十个闹钟，支持删除闹钟。
9月6日华为Mate 50系列发售预定的时间是9月6日。Mate50 系列发布会已经确实在2022年9月6日，在当天发布该手机之后，就可以开始接受预定，预计正式开始上市销售的时间会在一周之后。Mate50系列的起售价格预计和前一代差不多，都是4999元起，消费者可以在华为官网、天猫旗舰店、京东自营店以及华为线下门店预定该手机。考虑到华为Mate系列人气比较高，因此想要购买的用户可以关注预定时间，尤其是线下门店会是一个比较好购买的渠道
支持。米兔儿童学习手表6C支持小爱同学。手表仅在4G数据流量下或连上WiFi后可使用小爱同学，打开小爱同学， 点按语音按钮可以提问算数、古诗词、中译英、闲聊等问题，小爱同学会回复提出的问题。温馨贴士:如果表盘界面（时钟界面）左划不显示“小爱同学”模块，请进入米兔App---我的---应用管理---设置显示该模块。
一直都有合作华为Mate 50系列的部分型号使用的是高通骁龙8Gen 1（4G）处理器，也有部分型号使用的是麒麟9000S。使用高通处理器的原因还是受芯片限制，没办法都用麒麟芯片，而华为此前已有多款型号使用的是高通的芯片，因此在这一代Mate50系列上使用高通芯片也十分合理。
按照以下方法操作。若米兔儿童电话手表、米兔儿童电话手表2/2C/2S/3/3C/4C/5C/6C、米兔儿童学习手表4/4X/4Pro/5X温度过高，建议您： 1. 让手表休息一会，几分钟后手表降温后再使用； 2. 暂停使用拍照、宠物等应用，待温度降低后再使用。
可以华为Mate 50充电器可以使用其他品牌手机的，也可以是第三方配件厂商。不过Mate 50系列官方标配的充电器是66W，也就是说最高可支持66W的充电，且有充电协议的要求，如果没有符合充电协议的话，可能无法达到最高66W的充电功率
按照以下方法解决。米兔儿童电话手表6C通话时对方听到声音小，请按照以下方法进行排查:1.查看表带是否有正确安装，是否有遮挡麦克风孔;2.检查麦克风孔是否有异物堵塞，如有堵塞请清理后再行尝试;3.检查手表本体是否沾水或者被其他液体堵住了麦克风孔，请将液体擦拭干净后再试。
可以华为Mate 50可以同时装两个移动卡。Mate50系列可以支持实体双卡，可以支持移动、联通、电信三家运营商网络，并可以任意两家运营商电话卡同时使用，但不支持两张电信卡一起使用。
有华为Mate 50系列预计也会有5G手机壳（通信壳），戴上之后可以让手机支持5G网络。此前P50系列上使用的5G手机壳价格是799元，因此Mate 50系列的5G手机壳价格预计也差不多。华为也可能会直接出售带有手机壳的套装版本，这样消费者有望以更低的价格购买到这一产品
主摄是5000万像素，大概率是IMX766根据数码闲聊站的爆料，华为Mate50系列主摄规格是50Mp 1/1.5"，大概率还是IMX766。Mate 50Pro新技术可变光圈。长焦3X-5X-3.5X，后置三摄传感器分别是IMX766-IMX688-OV64B.