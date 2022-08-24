站长之家（ChinaZ.com）8月24日 消息:今日，淘宝订单号码保护功能正式上线，用户可以在淘宝APP——设置——隐私中开启。

据介绍，订单号码保护是淘宝为消费者打造的订单隐私专线。

开启保护后，真实手机号将在交易过程中全程保密，商家和快递可通过专线号码与消费者联系。订单交易成功15天后，专线号码会自动失效。

淘宝表示，部分商家和商品尚不支持号码保护服务，覆盖范围将逐步扩大。不支持号码保护的商品和商家将在提交订单页的下方不展示“号码保护”选项。

（举报）