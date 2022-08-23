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一张图看懂 | 大多数豪车制造商的品牌忠诚度正在下降

2022-08-23 16:22 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）8月23日 消息:根据汽车行业预测机构S&P Global Mobility 进行的一项新研究发现，整个奢侈品领域品牌忠诚度（以购买下一辆车的消费者的百分比来衡量）正在下降。

在这张信息图中，数据分析平台visualcapitalist对这项研究的结果进行了可视化，该研究的时间跨度为2020年1月至2022年4月。

Brand-Loyalty-Automakers_Main.webp_副本.jpg

在此期间，以下品牌都存在着品牌忠诚度下降的问题。

此外，visualcapitalist还将每个品牌的得分纳入 J.D. Power2022初始质量研究。这是根据拥有的前90天内每100辆汽车遇到的问题数量（PP100）来衡量的。

品牌忠诚度表现不佳的品牌

汽车品牌品牌忠诚度的百分点变化PP100
路虎-9.2193
保时捷-8.5200
林肯-7.9167
奥迪-7.3239
奔驰-7.0189
阿尔法罗密欧-6.6211
凯迪拉克-6.4163
沃尔沃-5.3256
英菲尼迪-5.2204
捷豹-5.1210
雷克萨斯-4.8157
奢侈品平均水平-4.5199
讴歌-2.7192
宝马-2.3165

路虎（Land Rover）的忠诚度下降幅度最大，大众汽车集团的两个品牌奥迪(Audi)和保时捷(Porsche)在忠诚度方面也表现不佳。

品牌忠诚度的赢家

汽车牌品牌忠诚度的百分点变化PP100
奢侈品平均水平-4.5199

特斯克

+4.0226

马萨拉蒂

+4.3255

捷恩斯

+8.5156

可以在特斯拉和苹果之间进行比较，因为两者都有非常忠实的追随者。

例如，在2021年3月至2022年4月期间，62% 的重返市场并曾拥有 Model3的买家/家庭购买了一辆新的特斯拉。

玛莎拉蒂的品牌忠诚度提高了4.3个百分点，尽管拥有豪华车市场最差的 PP100。

另一个需要考虑的因素

持续的供应链问题也可能导致忠诚度普遍下降。与其等待几个月或者几年才能提车，消费者可能会转向另一个有汽车库存的品牌。

许多汽车制造商报告称，新的经济挑战已经上升。例如，飙升的通货膨胀将新车的价格推至历史新高。再加上利率上升（借贷成本），这可能会对新车的需求产生负面影响。

站长之家注:文章数据来自visualcapitalist

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    米兔儿童电话手表6C

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