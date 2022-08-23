一张图看懂 | 大多数豪车制造商的品牌忠诚度正在下降

站长之家（ChinaZ.com）8月23日 消息:根据汽车行业预测机构S&P Global Mobility 进行的一项新研究发现，整个奢侈品领域品牌忠诚度（以购买下一辆车的消费者的百分比来衡量）正在下降。
在这张信息图中，数据分析平台visualcapitalist对这项研究的结果进行了可视化，该研究的时间跨度为2020年1月至2022年4月。
在此期间，以下品牌都存在着品牌忠诚度下降的问题。
此外，visualcapitalist还将每个品牌的得分纳入 J.D. Power2022初始质量研究。这是根据拥有的前90天内每100辆汽车遇到的问题数量（PP100）来衡量的。
品牌忠诚度表现不佳的品牌
|汽车品牌
|品牌忠诚度的百分点变化
|PP100
|路虎
|-9.2
|193
|保时捷
|-8.5
|200
|林肯
|-7.9
|167
|奥迪
|-7.3
|239
|奔驰
|-7.0
|189
|阿尔法罗密欧
|-6.6
|211
|凯迪拉克
|-6.4
|163
|沃尔沃
|-5.3
|256
|英菲尼迪
|-5.2
|204
|捷豹
|-5.1
|210
|雷克萨斯
|-4.8
|157
|奢侈品平均水平
|-4.5
|199
|讴歌
|-2.7
|192
|宝马
|-2.3
|165
路虎（Land Rover）的忠诚度下降幅度最大，大众汽车集团的两个品牌奥迪(Audi)和保时捷(Porsche)在忠诚度方面也表现不佳。
品牌忠诚度的赢家
|汽车牌
|品牌忠诚度的百分点变化
|PP100
|奢侈品平均水平
|-4.5
|199
特斯克
|+4.0
|226
马萨拉蒂
|+4.3
|255
捷恩斯
|+8.5
|156
可以在特斯拉和苹果之间进行比较，因为两者都有非常忠实的追随者。
例如，在2021年3月至2022年4月期间，62% 的重返市场并曾拥有 Model3的买家/家庭购买了一辆新的特斯拉。
玛莎拉蒂的品牌忠诚度提高了4.3个百分点，尽管拥有豪华车市场最差的 PP100。
另一个需要考虑的因素
持续的供应链问题也可能导致忠诚度普遍下降。与其等待几个月或者几年才能提车，消费者可能会转向另一个有汽车库存的品牌。
许多汽车制造商报告称，新的经济挑战已经上升。例如，飙升的通货膨胀将新车的价格推至历史新高。再加上利率上升（借贷成本），这可能会对新车的需求产生负面影响。
站长之家注:文章数据来自visualcapitalist。
（举报）