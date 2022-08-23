PlayStation PS VR2将于2023年初推出

据路透社报道，Redwire公司周二表示，它将在明年春季推出首个商业太空温室，以促进地球以外的作物生产研究，并支持探索任务...“Redwire温室项目将扩大科学发现的机会，以改善地球上的作物生产，并使太空作物生产的关键研究能够造福于未来的长期人类太空飞行，”Reed 说...商业农业技术公司Dewey Scientific将成为该公司的第一个客户，Redwire说，该项目将提高人类在太空种植作物的能力...该公司可以为具有不同作物生长要求或替代植物支持系统的客户飞行更大、可扩展的温室版本......