PlayStation PS VR2将于2023年初推出

站长之家 8 月 23日讯：PlayStation中国官方宣布，PS VR2将于2023年初推出。
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据PlayStation中国官方上午微博消息，虚拟现实头戴设备「PlayStation VR2」将在 2023 年初推出。图片来自 @PlayStation中国据了解，在今年初索尼官方就发布了这款虚拟现实设备的详细设计信息，但是目前还没有公布销售价格。据称，PS VR2 将会配置4K分辨率的高清显示屏，支持 90 赫兹或是 120 赫兹的刷新频率，拥有 110 度视角。该设备支持「注视点渲染」技术，也就是说某些区域的画面比其他其余更清晰，从而减轻对游戏设备的负担（VR2 将会使用索尼的PS5 游戏机作为计算设备）。索尼（SONY）PS5 PlaySta
据国外媒体报道，索尼宣布，将于明年初推出其虚拟现实（VR）头戴设备PlayStation VR2...虽然该公司在今年早些时候公布了这款头戴设备的设计细节，但它尚未公布价格...索尼已经宣布，当PlayStation VR2正式发布时，该设备将为用户提供大约20款大型游戏...
PS VR2内置透视功能，玩家在佩戴设备的同时可查看周围环境，无需去掉PS VR2，透过PS VR2的嵌入式前置摄影机，玩家可按下头戴装置上的功能按钮或使用控制中心的分页卡，切换观看周围环境或PS VR2上的内容...在VR模式下，玩家可在虚拟环境中以360度观看VR游戏内容，内容显示规格为40002040的HDR影片格式，帧率90Hz/120Hz...剧院模式下的内容显示规格为19201080的HDR影片格式，帧率为24/60Hz以及120Hz......
索尼的PSVR2将有两个主要模式...
苹果可能正在为HomePod系列的更新做准备，一份报告称，全尺寸的智能音箱将在2023年初回归，而HomePodmini将在未来获得某种形式的更新...继2021年3月初代HomePod停产和随后的传言称新机型即将面世，Gurman同意分析师郭明錤的评论，并提出该型号可能会在2023年初推出...Gurman还猜测，可能还有一款类似于机器人手臂的iPad的厨房设备即将问世，这些全新的设备可能在2023年底或2024年初到来...
索尼可能会在育碧、Rockstar和动视暴雪之后，很快就会为其PC游戏推出自己的启动器...虽然《漫威蜘蛛侠:重制版》和其他PlayStation工作室的PC游戏目前都不允许与PSN账户连接，但蜘蛛侠游戏的文件中多次提到 "PSNAccountLinked" 和 "PSNLinkingEntitlements"...这些参考资料有可能表明，定制版的PlayStation商店可能会出现在PC上...
据彭博社Mark Gurman报道，苹果公司正在考虑对HomePod mini进行更新，因为它计划在家庭设备市场进行更大的推广，其中包括在2023年初发布全尺寸HomePod的更新版本...在他最新的Power On通讯中，Gurman报告说，苹果正在考虑更新2020年10月发布的HomePod mini...Gurman说，新的全尺寸HomePod有望在2023年初推出，与苹果分析师郭明錤提出的时间一致...
据消息显示，VR休闲游戏《EverythingHasArms》抢先体验版将免费登陆Steam平台，支持ValveIndex、HTCVive和OculusRift头显...抢先体验版将包括一张地图和一种游戏模式，Holocafé计划结合社区反馈设计，添加更多地图，并在2023年初发布完整游戏...
据路透社报道，Redwire公司周二表示，它将在明年春季推出首个商业太空温室，以促进地球以外的作物生产研究，并支持探索任务...“Redwire温室项目将扩大科学发现的机会，以改善地球上的作物生产，并使太空作物生产的关键研究能够造福于未来的长期人类太空飞行，”Reed 说...商业农业技术公司Dewey Scientific将成为该公司的第一个客户，Redwire说，该项目将提高人类在太空种植作物的能力...该公司可以为具有不同作物生长要求或替代植物支持系统的客户飞行更大、可扩展的温室版本......
然而昨日，市场又曝出了一个更糟糕的消息...不过很快，英特尔就断然否认了相关传闻...虽然“向客户出样”并不完全能够与“做好消费级发布”划等号，但至少现在英特尔已经明确提到了这一点...传闻称这一事件对台积电的扩产计划产生了极大的影响，但这家芯片代工巨头未就此发表评论，仅在致媒体的一份声明中予以否认...最后，在2022Q2财报电话会议上，英特尔表示12代AlderLake芯片的出货量已超3500万......
苹果官网等渠道苹果秋季iPhone14 发布会在北京时间9月8日凌晨1点举行，国内用户可以观看该发布会直播渠道有：苹果官网、哔哩哔哩、腾讯视频、爱奇艺、优酷、斗鱼等。本次发布会除了最重点的产品iPhone14系列手机之外，其他还可能推出的有Apple Watch8、iPad10、AirPods Pro2等。
2022年9月8日凌晨1点2022 苹果秋季iPhone14 发布会在北京时间9月8日凌晨1点开始，今年的主题是“超前瞻”，发布会依旧在苹果总部的Apple Park举行，通过线上方式来直播发布会。除了iPhone14系列手机之外，预计本次发布会还会有新的Apple Watch8手表、iPad10等产品，国内用户可通过苹果官网、B站、斗鱼、腾讯视频等渠道在线观看发布会
从上往下拉。米兔儿童电话手表、米兔儿童学习手表可以通过时间界面从上往下拉查看电量。米兔儿童电话手表1S、米兔儿童手表Q无液晶屏幕，不支持下拉查看。
首发买苹果iPhone14系列首发的时间是9月中下旬，双十一仅仅是在一个月之后就开始启动活动，即使电商平台有促销活动，优惠的力度也不会特别大，一般来说iPhone14入门款会便宜300-500元左右，因此比较推荐在首发的时候就购买。同时双十一的时候电商平台也有可能出现需要抢购的情况，也有可能部分颜色比较稀缺，因此如果能在首发时就买到的话，建议首发就购买
按照以下方法进行设置。米兔儿童电话手表6C守护听设置方法:米兔APP--消息--选择守护听开启。守护听开启后，选择电话号码，当手表收到守护听请求，手表会打电话给选择的号码。守护听情况下，手表不会听到手机这边的声音。注:请勿使用此功能进行不当用途。
包装盒或手机设置内苹果iPhone14序列号可以在包装盒上或者是手机设置内查看到。包装盒序列号位于条形码旁边，手机内查看方法是【设置】——【通用】——【关于本机】，然后就可以看到手机的序列号。手机序列号是唯一的编号，可以在苹果官网查看该手机的保修期等信息。
已下线。由于儿童手表的远程拍照及远程录音功能有可能被不法分子用于窃照用途，为了您的隐私和安全， APP已下线该功能~无法远程拍照与远程录音。
电商、海南免税版比较便宜苹果iPhone14系列在苹果官网、直营店的价格一般不会下降，除非有官方的促销活动，因此电商平台、线下的授权经销商、海南免税版的价格一般是比较便宜的。可以考虑在这些渠道购买iPhone14。电商平台销售的是国行版本，但一般不支持7天无理由退货，因此买入前考虑清楚版本和颜色。海南免税版也支持国行保修政策，价格也相对比较优惠，如果有前往海南旅游的用户可以考虑。
按照以下方法开启。米兔儿童电话手表6C支持手表导航功能，及米兔APP手机端导航到手表的功能。 手机端导航功能:米兔APP--首页定位--右上角三点图标--导航--点击右下角导航图标--会唤醒百度地图/高德地图，并进入导航界面，手机端会规划出手机所处的位置前往手表所处位置的路径。
预计会降价800-1000元左右苹果iPhone14系列发布之后，iPhone13系列的价格也会下降，预计基本款的iPhone13价格会下降800元左右，存储版本越大、越高端的Pro系列降价会更明显，预计降价超过1000元以上，如果是遇到双十一、618，那么价格可能会降得更多。一般来说，在新iPhone14上市后，苹果就会马上降低旧款iPhone13的价格，这个时候入手是不错的时机，然后就是双十一，也是电商平台大降价的时间。
苹果官网7天无理由退货苹果iPhone14系列可以支持苹果官网、苹果直营店7天无理由退货，京东平台可以支持7天无理由退货，但前提是包装无拆封，因此如果是从售后角度来看，苹果官方渠道是最好的购买iPhone的方式，但价格没有优势，电商平台一般都有一些优惠活动。其他的电商平台则有自己的退换货时间，可以在购买前联系客服了解具体的要求
有。米兔儿童电话手表6C支持手表导航功能，及米兔APP手机端导航到手表的功能。 手机端导航功能：米兔APP--首页定位--右上角三点图标--导航--点击右下角导航图标--会唤醒百度地图/高德地图，并进入导航界面，手机端会规划出手机所处的位置前往手表所处位置的路径。
大约2022年9月中下旬苹果iPhone14 海南免税版预计会在国行版本上市后一两周开始发售，也就是9月的中下旬。海南免税版的价格预计会比国行版本便宜500元以上，即普通版iPhone14的起售价预计是5500元左右，高端Pro版本的起售价会便宜600-800元以上。不过按照海南免税规则，海南免税购物额度为每人每年 10 万元，离岛免税商品品种有 45 种，包含首饰、手表、化妆品、保健食品、箱包、平板电脑等，手机为限购 4 件
有。米兔儿童学习手表6C支持9重AI定位:GPS+北斗+基站+WiFi+A-GPS+重力感应+AI 定位+室内定位+ 拍摄辅助定位。定位技术具备 AI 算法，越用越精准;支持全国5000+大型商场、高铁站、飞机场市内定位，孩子位置一查便知。
2149元iPhone14 和iPhone14Pro换屏的价格是2149 元，6. 7 英寸的iPhone14 Plus和iPhone14 Pro Max换屏的价格更高，为 2559 元。iPhone14 和iPhone 14Pro的屏幕尺寸、分辨率都相同，维修价格也相同，尺寸更大的6.7英寸iPhone14 Plus和14 Pro Max则贵一些，如果是购买了Apple Care+的话，价格可能会便宜一些，适合那些不戴手机壳的用户
200万。米兔儿童学习手表6C配备了前置 200 万像素广角摄像，表盘界面（时钟界面）按下手表电源键进入手表应用列表，选择相机图标即可进入相机功能，可实现录像/拍照功能（录像最长支持 15 秒）。
发售当天或者电商促销节苹果iPhone14系列购买最划算的时间应该是发售的第一批机子，也就是发售日第一天购买的用户，实际上最划算，因为在发售之后的一个月左右，新机子的价格都比较坚挺，基本上不会出现破发的情况。其次在双十一、618这样比较大的电商购物节的时候，购买也比较划算，在这个时间点，一般电商会提供较多的优惠，因此建议这个时候买也可以，通常有300元以上的优惠
按照以下方法进行绑定。米兔儿童学习手表6C绑定方法:1、在安卓应用商店搜索“米兔”或在苹果 App store 搜索“米兔手表”下载安装米兔 App;或扫描手表端二维码下载安装米兔 App;或使用微信扫描说明书上小寻实验室公众号二维码，在 产品菜单中点击米兔 App 下载并安装。2、将 Nano-SIM 卡插入手表并开机，待手表时间显示正确。3、打开米兔 App→我的→选择添加新手表（如果已绑定过手表，点左上角+号）→扫描手表上 的二维码进行绑定(手表未绑定状态下开机后会自动显示二维码界面，如果退出了二维码界面 或手表已被绑定，重新调出二维码步骤:表盘界面(时钟界面)点击电源键→二维码应用)。4、手表端收到绑定请求后，按手表表盘提示“按下手表电源键“完成绑定。
电商平台预计有活动苹果iPhone14系列在双十一的电商平台预计会有促销活动。每年双十一期间的电商平台都会推出iPhone手机的促销活动，今年的iPhone14系列应该也不例外，但优惠幅度可能不会特别大，主要是新机型，且上市初期的货源可能不会很多，因此普通版预计有300元左右的优惠，高端版本有500元左右的优惠，如果想要用更低的价格购买的话可以关注双十一促销
20米防水。米兔儿童学习手表6C的防水级别达20米级防水。防水性能达到国家标准的 GB/T30106-2013的20米，但不适用淋浴、深度潜水或其他涉及高速水流的活动，20米防水功能并非永久有效，防护 性能可能会因日常磨损而下降，更多细节请严格按照说明书指导使用;