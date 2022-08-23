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PlayStation PS VR2将于2023年初推出

2022-08-23 09:01 · 稿源：站长之家

站长之家 8 月 23日讯：PlayStation中国官方宣布，PS VR2将于2023年初推出。

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  • 2022苹果秋季iPhone14发布会直播在哪里可以看？

    苹果官网等渠道苹果秋季iPhone14 发布会在北京时间9月8日凌晨1点举行，国内用户可以观看该发布会直播渠道有：苹果官网、哔哩哔哩、腾讯视频、爱奇艺、优酷、斗鱼等。本次发布会除了最重点的产品iPhone14系列手机之外，其他还可能推出的有Apple Watch8、iPad10、AirPods Pro2等。

    iPhone14

  • 2022苹果秋季iPhone14发布会什么时候举行？

    2022年9月8日凌晨1点2022 苹果秋季iPhone14 发布会在北京时间9月8日凌晨1点开始，今年的主题是“超前瞻”，发布会依旧在苹果总部的Apple Park举行，通过线上方式来直播发布会。除了iPhone14系列手机之外，预计本次发布会还会有新的Apple Watch8手表、iPad10等产品，国内用户可通过苹果官网、B站、斗鱼、腾讯视频等渠道在线观看发布会

    iPhone14

  • 米兔儿童电话手表6C怎么查看电量？

    从上往下拉。米兔儿童电话手表、米兔儿童学习手表可以通过时间界面从上往下拉查看电量。米兔儿童电话手表1S、米兔儿童手表Q无液晶屏幕，不支持下拉查看。

    米兔儿童电话手表6C

  • 苹果iPhone14买首发还是双十一？

    首发买苹果iPhone14系列首发的时间是9月中下旬，双十一仅仅是在一个月之后就开始启动活动，即使电商平台有促销活动，优惠的力度也不会特别大，一般来说iPhone14入门款会便宜300-500元左右，因此比较推荐在首发的时候就购买。同时双十一的时候电商平台也有可能出现需要抢购的情况，也有可能部分颜色比较稀缺，因此如果能在首发时就买到的话，建议首发就购买

    iPhone14

  • 米兔儿童电话手表6C怎么设置守护听？

    按照以下方法进行设置。米兔儿童电话手表6C守护听设置方法:米兔APP--消息--选择守护听开启。守护听开启后，选择电话号码，当手表收到守护听请求，手表会打电话给选择的号码。守护听情况下，手表不会听到手机这边的声音。注:请勿使用此功能进行不当用途。

    米兔儿童电话手表6C

  • 苹果iPhone14序列号在哪里？

    包装盒或手机设置内苹果iPhone14序列号可以在包装盒上或者是手机设置内查看到。包装盒序列号位于条形码旁边，手机内查看方法是【设置】——【通用】——【关于本机】，然后就可以看到手机的序列号。手机序列号是唯一的编号，可以在苹果官网查看该手机的保修期等信息。

    iPhone14

  • 米兔儿童电话手表6C有远程录音功能吗？

    已下线。由于儿童手表的远程拍照及远程录音功能有可能被不法分子用于窃照用途，为了您的隐私和安全， APP已下线该功能~无法远程拍照与远程录音。

    米兔儿童电话手表6C

  • 苹果iPhone14哪些渠道购买便宜？

    电商、海南免税版比较便宜苹果iPhone14系列在苹果官网、直营店的价格一般不会下降，除非有官方的促销活动，因此电商平台、线下的授权经销商、海南免税版的价格一般是比较便宜的。可以考虑在这些渠道购买iPhone14。电商平台销售的是国行版本，但一般不支持7天无理由退货，因此买入前考虑清楚版本和颜色。海南免税版也支持国行保修政策，价格也相对比较优惠，如果有前往海南旅游的用户可以考虑。

    iPhone14

  • 米兔儿童电话手表6C怎么开启导航功能？

    按照以下方法开启。米兔儿童电话手表6C支持手表导航功能，及米兔APP手机端导航到手表的功能。 手机端导航功能:米兔APP--首页定位--右上角三点图标--导航--点击右下角导航图标--会唤醒百度地图/高德地图，并进入导航界面，手机端会规划出手机所处的位置前往手表所处位置的路径。

    米兔儿童电话手表6C

  • 苹果iPhone14上市后iphone13会降多少钱？

    预计会降价800-1000元左右苹果iPhone14系列发布之后，iPhone13系列的价格也会下降，预计基本款的iPhone13价格会下降800元左右，存储版本越大、越高端的Pro系列降价会更明显，预计降价超过1000元以上，如果是遇到双十一、618，那么价格可能会降得更多。一般来说，在新iPhone14上市后，苹果就会马上降低旧款iPhone13的价格，这个时候入手是不错的时机，然后就是双十一，也是电商平台大降价的时间。

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  • 苹果iPhone14多久可以退货？

    苹果官网7天无理由退货苹果iPhone14系列可以支持苹果官网、苹果直营店7天无理由退货，京东平台可以支持7天无理由退货，但前提是包装无拆封，因此如果是从售后角度来看，苹果官方渠道是最好的购买iPhone的方式，但价格没有优势，电商平台一般都有一些优惠活动。其他的电商平台则有自己的退换货时间，可以在购买前联系客服了解具体的要求

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  • 米兔儿童电话手表6C有导航功能吗？

    有。米兔儿童电话手表6C支持手表导航功能，及米兔APP手机端导航到手表的功能。 手机端导航功能：米兔APP--首页定位--右上角三点图标--导航--点击右下角导航图标--会唤醒百度地图/高德地图，并进入导航界面，手机端会规划出手机所处的位置前往手表所处位置的路径。

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  • 苹果iPhone14海南版什么时候开卖？

    大约2022年9月中下旬苹果iPhone14 海南免税版预计会在国行版本上市后一两周开始发售，也就是9月的中下旬。海南免税版的价格预计会比国行版本便宜500元以上，即普通版iPhone14的起售价预计是5500元左右，高端Pro版本的起售价会便宜600-800元以上。不过按照海南免税规则，海南免税购物额度为每人每年 10 万元，离岛免税商品品种有 45 种，包含首饰、手表、化妆品、保健食品、箱包、平板电脑等，手机为限购 4 件

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  • 米兔儿童电话手表6C有定位功能吗？

    有。米兔儿童学习手表6C支持9重AI定位:GPS+北斗+基站+WiFi+A-GPS+重力感应+AI 定位+室内定位+ 拍摄辅助定位。定位技术具备 AI 算法，越用越精准;支持全国5000+大型商场、高铁站、飞机场市内定位，孩子位置一查便知。

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  • 苹果iPhone14换屏多少钱？

    2149元iPhone14 和iPhone14Pro换屏的价格是2149 元，6. 7 英寸的iPhone14 Plus和iPhone14 Pro Max换屏的价格更高，为 2559 元。iPhone14 和iPhone 14Pro的屏幕尺寸、分辨率都相同，维修价格也相同，尺寸更大的6.7英寸iPhone14 Plus和14 Pro Max则贵一些，如果是购买了Apple Care+的话，价格可能会便宜一些，适合那些不戴手机壳的用户

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  • 米兔儿童电话手表6C摄像头是多少像素的？

    200万。米兔儿童学习手表6C配备了前置 200 万像素广角摄像，表盘界面（时钟界面）按下手表电源键进入手表应用列表，选择相机图标即可进入相机功能，可实现录像/拍照功能（录像最长支持 15 秒）。

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  • 苹果iPhone14什么时候买划算？

    发售当天或者电商促销节苹果iPhone14系列购买最划算的时间应该是发售的第一批机子，也就是发售日第一天购买的用户，实际上最划算，因为在发售之后的一个月左右，新机子的价格都比较坚挺，基本上不会出现破发的情况。其次在双十一、618这样比较大的电商购物节的时候，购买也比较划算，在这个时间点，一般电商会提供较多的优惠，因此建议这个时候买也可以，通常有300元以上的优惠

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  • 米兔儿童电话手表6C怎么绑定？

    按照以下方法进行绑定。米兔儿童学习手表6C绑定方法:1、在安卓应用商店搜索“米兔”或在苹果 App store 搜索“米兔手表”下载安装米兔 App;或扫描手表端二维码下载安装米兔 App;或使用微信扫描说明书上小寻实验室公众号二维码，在 产品菜单中点击米兔 App 下载并安装。2、将 Nano-SIM 卡插入手表并开机，待手表时间显示正确。3、打开米兔 App→我的→选择添加新手表（如果已绑定过手表，点左上角+号）→扫描手表上 的二维码进行绑定(手表未绑定状态下开机后会自动显示二维码界面，如果退出了二维码界面 或手表已被绑定，重新调出二维码步骤:表盘界面(时钟界面)点击电源键→二维码应用)。4、手表端收到绑定请求后，按手表表盘提示“按下手表电源键“完成绑定。

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  • 苹果iPhone14双十一有活动吗？

    电商平台预计有活动苹果iPhone14系列在双十一的电商平台预计会有促销活动。每年双十一期间的电商平台都会推出iPhone手机的促销活动，今年的iPhone14系列应该也不例外，但优惠幅度可能不会特别大，主要是新机型，且上市初期的货源可能不会很多，因此普通版预计有300元左右的优惠，高端版本有500元左右的优惠，如果想要用更低的价格购买的话可以关注双十一促销

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  • 米兔儿童电话手表6C防水吗？

    20米防水。米兔儿童学习手表6C的防水级别达20米级防水。防水性能达到国家标准的 GB/T30106-2013的20米，但不适用淋浴、深度潜水或其他涉及高速水流的活动，20米防水功能并非永久有效，防护 性能可能会因日常磨损而下降，更多细节请严格按照说明书指导使用;

    米兔儿童电话手表6C

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