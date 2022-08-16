美团股价大跌，跌幅达到10%

新东方在线旗下的东方甄选，以及趣店的预制菜业务，均是在抖音平台爆红的...快手的流量分配机制更多元，中心化分配和私域流量各占半壁江山;而且快手用户偏向下沉市场，覆盖面比抖音稍逊一筹...这就是东方甄选和趣店模式在二级市场大行其道、在一级市场却无人模仿的原因:二级市场只需要几个星期甚至几天就可以完成一个炒作周期，等到大家琢磨过来情况不对时，先知先觉者已经出货了;一级市场却需要几个月到几年的时间去完成下一轮融资，周期实在太长，不适合玩“抖音一夜爆红”这种短平快的游戏......