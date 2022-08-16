美团股价大跌，跌幅达到10%

站长之家（ChinaZ.com）8月16日 消息:美团股价午后持续走低，现跌幅扩大至10%，成交额超33亿港元。此前有市场消息称，腾讯计划出售美团的全部或大部分股权。
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美团股价午后持续走低，跌幅现扩大至10%，截至发稿，报价164.7港元...除此之外，港股科技股出现异动，快手跌超4％，现报71.25港元；腾讯跌2%，现报297.2港元，恒生科技指数跌超3％，现报4194.11港元...
初步财务数据显示，受游戏收入低迷影响，公司二季度营收大幅不及预期，环比下跌19%...NV方面表示，第二季度游戏收入为20.4亿美元，环比下降44%，同比下降33%...NV公布2023财年第二季度初步数据，公司季度营收为67亿美元，大幅不及市场预期为81亿美元，环比下降19%，同比增长3%...对于游戏收入下跌，NV表示主要受游戏产品的销售量下降影响，反映出经济下行对公司渠道合作伙伴的销售额的影响...NV目前预计二季度财报将包括13.2亿美元的费用，主要反映库存和相关储备，基于对未来需求的修订预期......
7天卡无折扣价由原来的10元调整为15元;30天卡无折扣价有25元调整为35元;90天卡则由60元调整为90元...与此列出美团单车任意收取调度费、指定停车区域范围模糊、定位不准、换车繁琐耽误用户时间等四大罪状，加以证明美团单车涨价的不合理性，认为美团单车目前提供的服务不值得这个价格...哈啰单车在2021年曾调整价格，目前同级别套餐定价如下:...比起哈啰单车与美团单车，滴滴单车在价格上略有优势，30天卡无折扣价格11.8，90天畅骑卡价格折扣前75元，折扣后仅32元......
英特尔财报公布后股价加速下跌，盘后跌幅一度达10%...
周大福官方的「2021年财政年度业绩报告」中提到:周大福线上珠宝业绩超过13亿，私域内售出产品的平均售价较公域电商平台高出约1.8倍，销售转化率是普通电商平台约10倍...目前周大福已拥有超过900万名企业微信好友，超过10000个顾客群，客单价高达10万，品牌会员的复购率超过50%...2022财年年报披露，营业额逼近千亿港元（989.38亿港元）...其年零售总额从1984年的1.6亿元，已经快速发展到2021年的7200亿元，同比2020年的6100亿元增幅达18%......
与正版Win10的售价相同，Win11家庭版的国行售价为1088元，专业版则仅支持从Win10进行升级，无法直接购买...
新东方在线旗下的东方甄选，以及趣店的预制菜业务，均是在抖音平台爆红的...快手的流量分配机制更多元，中心化分配和私域流量各占半壁江山;而且快手用户偏向下沉市场，覆盖面比抖音稍逊一筹...这就是东方甄选和趣店模式在二级市场大行其道、在一级市场却无人模仿的原因:二级市场只需要几个星期甚至几天就可以完成一个炒作周期，等到大家琢磨过来情况不对时，先知先觉者已经出货了;一级市场却需要几个月到几年的时间去完成下一轮融资，周期实在太长，不适合玩“抖音一夜爆红”这种短平快的游戏......
特斯拉公司昨天发布了2022年财报，营收及利润大涨，推动特斯拉股价大涨10%，这也让马斯克的敌人们做空特斯拉的空头们损失惨重，一天就亏了10亿美元...据金融分析机构S3 Partners预计，仅周四单日特斯拉股价大涨，该股的空头们按特斯拉市值计价的损失就已经超过10亿美元...特斯拉股价已连续7个交易日实现上涨，周四收涨9.78%，最终收于815.120美元，为5月6日以来的最高水平......
今天，美团单车表示，由于硬件和运维成本的增加，2022年8月10日23时起，美团单车骑行畅骑卡无折扣价将进行如下调整：7天卡无折扣价调整为15元；30天卡无折扣价调整为35元；90天卡无折扣价调整为90元...这三档骑行卡目前价格分别为10元、25元、60元，此番涨价每档次分别涨幅50%、40%、50%...
2022年上半年，国潮饮料的销量对比去年同期增幅超过150%，2022年7月销量同比去年同期增幅超过210%，用户年龄覆盖范围从18岁至50岁，其中90后、Z时代群体为主要用户，男女购买比例相近...数据显示，今年7月，天府可乐销量在美团即时零售平台较去年同期增长超5倍，在美团优选增幅超过200%...在广东区域，深晖系列产品今年7月美团优选销量同比去年同期增幅173%，与同一阶段的王老吉、加多宝销量增幅不相上下......
支持。OPPO Watch3Pro是支持血管监测功能的，并且血管健康研究功能目前仅支持 OPPO Watch3Pro;手机仅支持 Android10以上，同时需要下载「健康研究 App」（进入手表>血管健康研究 App>扫描手表二维码，下载手机「健康研究App」）。血管弹性程度评估结果仅供参考，不作为医疗诊断依据。
支持Apple Watch Series 8蜂窝版电信，联通，移动都可以使用，支持LTE和UMTS频段，只要在运营商处开通相关的eSIM卡服务即可开通使用。
手机健康App。OPPO Watch 3需要在手机健康 App 上的首页“家人健康”卡片添加家人欢太帐号，对方同意并设置共享数据后，可在手机端查看家人的健康数据。如家人双方都有手表，则可在手表上更方便地收到对方的健康提醒（家人活动达标、家人点赞活动达标、家人心率偏高偏低、家人不规则心律、家人跌倒提醒）。
“我的手表”中找到并进入“ 蜂窝移动网络 ”Apple Watch Series8 蜂窝版开通网络的方法是打开手机上的 Apple Watch App。iPhone与Apple Watch配对后，在“我的手表”中找到并进入“ 蜂窝移动网络 ”。 点击“ 设置蜂窝移动网络 ”。进入中国联通智能设备办理首页，阅读业务说明，点击 确认继续 。
蜂窝版可以独立打电话、发短信Apple Watch Series8 蜂窝版和gps版最大的区别是，可以不需要携带iPhone的情况下，打电话、发短信、接收通知等需要使用数据流量的操作，都是蜂窝版可以单独完成的，GPS版本则一定需要iPhone带在身边才可以完成上述的操作，因此如果经常需要户外运动，但不想带手机错过重要电话、短信，则蜂窝版更好
支持以下遥控功能。小布找手机，仅支持查找 ColorOS 12.0 及以上，且手机端小布助手 7.9.0 或 5.18.0 及以上的手机使用。目前支持控制空调、洗衣机、电风扇、加湿器、空气净化器、台灯、扫地机器人、电动窗帘、电饭煲、微波炉、摄像头，更多技能持续拓展中，支持的智能家居品牌和种类参考 「OPPO 智能家居 App」。
不支持。OPPO Watch3是不支持血管监测的，只有OPPO Watch3 Pro版本才支持血管监测，如果你想要这个功能的话，就必须买Pro版本。血管是运输血液的生命通道，不良生活习惯会加速血管老化。只需戴上手表，30秒即可评估血管弹性，了解血管健康状况，提前规避心血管疾病风险。
410× 502 像素Apple Watch Series8 屏幕分辨率为410× 502 像素。Apple Watch Series8 将有三个版本：SE版、标准版、高端版（极限运动版），SE屏幕尺寸为40mm，与现有的Apple Watch SE一致。Apple Watch Series8 屏幕尺寸有41mm和45mm两个型号，与Apple Watch Series7一致，极限运动款Apple Watch Series8 手表的屏幕尺寸将扩大到47mm
屏幕更大、外壳更坚固Apple Watch Series8 极限运动款表壳尺寸会达到 42mm、46mm，也是目前以来尺寸最大的苹果智能手表，同时也会使用特殊材质与顏色，使得手表更加坚固，当然它也会提供各种运动健康功能，以及更好的防水性能
支持。OPPO Watch 3是支持家人关爱模式的，如果给自己的家人购买的话，可以知道自己家人的身体状况，如果出现了意外跌倒之类的状况，还能自动紧急呼叫，及时获得救助，家人心率、日常步数、睡眠质量都是可以看的。
2022年9月底Apple Watch Series 8预订的时间预计是在9月底。Apple Watch Series 8发布会时间预计是在9月初，在发布后的两个星期左右就可以开始预订，然后继续等待一周开始发货，也就是9月底或10月初首批用户就可以开始获得手表
不支持。OPPO Watch3的手机鼾声监测仅支持 Android6及以上的手机，不支持 iOS 手机，鼾症风险评估结果仅供参考，不作为医疗诊断依据，多维监测睡眠状态，配合连续血氧、睡眠呼吸率、心率变异性、鼾声等信息，及时评估睡眠呼吸风险16。
苹果官网、直营店、天猫、京东、授权经销商Apple Watch Series 8第一批的预订渠道包括苹果官网、直营店、天猫、京东、授权经销商，其中官网、直营店、天猫、京东会在发售日当天就可以下单预订，官网和直营店按照付款顺序开始发货，京东、天猫渠道有货源的时候就会上架，授权经销商一半在发售日当天也会开始供货。今年Apple Watch Series 8第一批发货时间预计是在发布会之后的两周左右。
支持。OPPO Watch3是支持实时跨屏功能的，这个功能就是在连接手机之后，可以开启实时跨屏的功能，然后可以把手机中的一系列信息显示在OPPO Watch3手表上，算是一个非常方便的功能，就等于你手机的第二块屏幕，还可以把导航的信息转移到手表上。
2022年10月Apple Watch Series 8上市时间预计是2022年9月发布，10月份正式发售上市，该手表的价格预计和上一代一样，都是2999元起售。今年将推出三个不同版本，分别是普通的铝金属版本、不锈钢版本以及极限运动版，其中极限运动版外壳也是不锈钢材质，但其他设计更加硬核，也适合在各种运动场景中使用
60min。OPPO Watch3 VOOC 手表闪充充电10分钟，挥霍一整天，其中OPPO Watch3Pro 充满约需65min;*OPPO Watch3充满约需60min。如果是轻度使用的话，随便充10多分钟就可以用很长时间了。
AMOLED屏。OPPO Watch3屏幕是AMOLED屏，所谓的AMOLED屏幕是指以AMOLED材料为主的屏幕，AMOLED（Active Matrix/Organic Light Emitting Diode）是有源矩阵有机发光二极体面板。相比传统的液晶面板，AMOLED具有反应速度较快、对比度更高、视角较广等特点。相比传统TFT材质屏幕，AMOLED屏幕具备着响应速度快，自发光，显示效果优异以及更低电能消耗的优点。而早期AMOLED屏幕所面临的面板尺寸有限以及寿命相比TFT较短的缺陷也在不断革新的技术支持下缩短着差距。
没必要Apple Watch Series 8屏幕是蓝宝石屏幕，硬度非常的高，虽然在日常使用过程中也会因为一些砂砾出现划痕，但贴膜后的屏幕观感以及触摸体验都会下降很多，因此不推荐贴膜，最好的方法还是减少和钥匙、硬币等比较硬的东西接触，或者经常用柔性布擦拭屏幕
不大Apple Watch Series 8整体上的边框要比上一代更窄，边框容易出现缝隙的情况也更小，当然也不排除少部分的产品容易出现缝隙，如果购买时间在可以包换期间内，建议联系客服或直营店进行替换。根据苹果的规定，在官网和直营店购买的话可以支持7天无理由退换，如果是天猫、京东平台则按照平台规定也可以在一定时间内退换
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