TrendForce：今年华为、爱立信、诺基亚占全球基站逾七成

站长之家（ChinaZ.com）8月2日消息:专业研究机构 TrendForce 集邦咨询日前发文称，随着全球加速5G规模化发展，TrendForce预估，今年华为、爱立信、诺基亚三大设备商将占据全球基站74.5%市占。

2022年以中国投入5G领域最为积极，各城市推进5G基站建设，将5G融入产业，同时聚焦5G+医疗、工业物联网、政务等重点产业，带动5G应用落地。从各家厂商来看，华为积极布局南非、沙特阿拉伯、土耳其、越南、巴西等市场，近期与南非MTN、Rain等运营商合作建设超过2500座5G基站。爱立信将触角延伸至英国、沙特阿拉伯、西班牙、比利时、卢森堡、立陶宛等地区，为英国电信（BT）、沙特阿拉伯电信提供5G专用网络解决方案。

TrendForce表示，2022年起各大设备商开始规范网络能效评估，以加速绿色创新，协助运营商建设最优、节能网络应用，推出更节能硬件如RF链（RF Chain）绿色设计，使用简化发射器/接收器结构，及基于网络新颖架构设计，包括无线接入网络(RAN)云化和网络功能虚拟化等。以华为为例，为符合联合国气候行动，目标至2030年将碳排放量减少45%;至2040年实现净零排放，以应对日益成长的数据流量需求，积极建构绿色低碳网络。

（举报）