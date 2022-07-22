阿里研究院宣布启动2022年“淘宝村”辅助认证工作

站长之家(ChinaZ.com) 7月22日 消息:据阿里研究院称方面消息，最新一轮“淘宝村”认定依据阿里巴巴平台大数据进行统计，符合标准的行政村将自动入围。为了让数据统计工作更精准，发现更多有特色的“淘宝村”，阿里研究院开启2022年“淘宝村”辅助认证工作。

据了解，从2009年开始，阿里研究院开始发掘“淘宝村”。2022年“淘宝村”辅助认证工作，将采取以县（市、区）为单位统一填报的方式，各地政府主管部门、行业协会、企业代表等可以统一组织填报，并就填报真实性进行审核，填写《村庄信息汇总表》和《网店基本信息汇总表》，于2022年8月15日前，通过电子邮件发送到:aliresearch@alibaba-inc.com。

“淘宝村”认定需满足下面两个条件:

1、销售规模:电商年销售额达1000万元及以上的行政村（不含居委会）;

2、网商规模:村活跃网店数达100个及以上，或活跃网店数达家庭户数10%及以上。

成为“淘宝村”有多方面的好处，比如:

1、扩大本村的知名度和影响力。近几年，很多“淘宝村”“淘宝镇”受到中央及省市领导的关注、媒体的报道。

2、获得多样支持发展电商。在部分省市，以“淘宝村”为代表的电商专业村获得专门政策和资金支持，促进本村产业旺、农民富、乡村美。

3、获得交流和合作机会。阿里研究院、淘宝村发展联盟将与政府、高校、媒体等合作，组织多样的活动，促进“淘宝村”之间分享、交流与合作。

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