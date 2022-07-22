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阿里研究院宣布启动2022年“淘宝村”辅助认证工作

2022-07-22 11:32 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 7月22日 消息:阿里研究院称方面消息，最新一轮“淘宝村”认定依据阿里巴巴平台大数据进行统计，符合标准的行政村将自动入围。为了让数据统计工作更精准，发现更多有特色的“淘宝村”，阿里研究院开启2022年“淘宝村”辅助认证工作。

据了解，从2009年开始，阿里研究院开始发掘“淘宝村”。2022年“淘宝村”辅助认证工作，将采取以县（市、区）为单位统一填报的方式，各地政府主管部门、行业协会、企业代表等可以统一组织填报，并就填报真实性进行审核，填写《村庄信息汇总表》和《网店基本信息汇总表》，于2022年8月15日前，通过电子邮件发送到:aliresearch@alibaba-inc.com。

“淘宝村”认定需满足下面两个条件:

1、销售规模:电商年销售额达1000万元及以上的行政村（不含居委会）;

2、网商规模:村活跃网店数达100个及以上，或活跃网店数达家庭户数10%及以上。

成为“淘宝村”有多方面的好处，比如:

1、扩大本村的知名度和影响力。近几年，很多“淘宝村”“淘宝镇”受到中央及省市领导的关注、媒体的报道。

2、获得多样支持发展电商。在部分省市，以“淘宝村”为代表的电商专业村获得专门政策和资金支持，促进本村产业旺、农民富、乡村美。

3、获得交流和合作机会。阿里研究院、淘宝村发展联盟将与政府、高校、媒体等合作，组织多样的活动，促进“淘宝村”之间分享、交流与合作。

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    没有一加Ace Pro没有3.5mm耳机孔，采用的是Type-C接口。目前绝大多数的智能手机都取消了3.5mm耳机孔，厂商更推荐用户购买无线蓝牙耳机，因为可以减少内部空间，同时提高手机气密性。无线蓝牙耳机也比有线耳机更加灵活方便，使用体验更好。

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    参数规格如下。系列英特尔虎湖代码名称Tiger Lake H45系列:Tiger Lake H45英特尔酷睿 i9-11980HK 2.6-5GHz8/1624MB英特尔酷睿 i9-11900H 2.5-4.9GHz8/1624MB英特尔酷睿 i9-11950H 2.6-5GHz8/1624MB英特尔至强 W-11955M 2.6-5GHz8/1624MB英特尔酷睿 i7-11850H 2.5-4.8GHz8/1624MB» 英特尔酷睿 i7-11800H2.3-4.6GHz8/1624MB英特尔酷睿 i7-11600H 2.9-4.6GHz6/1218MB英特尔酷睿 i5-11500H 2.9-4.6GHz6/1212MB英特尔至强 W-11855M 3.2-4.8GHz6/1218MB英特尔酷睿 i5-11400H 2.7-4.5GHz6/1212MB英特尔酷睿 i5-11260H 2.6-4.4GHz6/1212MB时钟频率2300-4600兆赫一级缓存640KB二级缓存10MB3级缓存24MB核心/线程数8/16功耗（TDP = 热设计功耗）45瓦制造工艺10纳米最大温度100℃插座FCBGA1787特征DL Boost、GNA、Wi-Fi6/6e、Thunderbolt4、DDR4-3200/ LPDDR4x-4266图形处理器Intel UHD Graphics Xe32EUs （Tiger Lake-H） (350-1450MHz)64位64位支持发布日期2021年5月11日

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    45W。酷睿I7-11800H的TDP功耗是45W，默认 TDP 在2.3GHz 基本速度下为45W，在35W 下，基本时钟速度降至1.9GHz（cTDP 下降）。其中45W是可配置的 TDP-up，所谓的可配置的 TDP-up 是一种处理器操作模式，可以通过将 TDP 以及处理器频率提高到定点来修改处理器行为和性能。可配置的 TDP-up 的使用通常由系统制造商来执行，以优化功率和性能。可配置的 TDP-up 是以瓦特为单位的平均功率，即处理器以可配置的 TDP-up 频率在英特尔定义的高复杂性工作负载下运行时处理器的消耗。

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    值得尼康Z50是一款尼康Z50，高感表现不错，参数比较均衡，连拍达到11张/秒，视频功能不错，轻便小巧，搭载了180°可翻转屏，可以用于Vlog拍摄。是Z卡口DX格式微单数码相机，具有约2，088万有效像素，EXPEED6影像处理器、约104万画点的可翻折触摸液晶显示屏，可以录制4K超高清视频，性能卓越。尼康Z50虽然没有机身防抖，但套机镜头的防抖真的很强了，对焦，连拍，高感都还不错，真的没有必要一味追求过高像素。但是如果想要往更专业的方向靠，可以入手更专业的微单。

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  • 一加Ace Pro支持WiFi6吗？

    支持一加Ace Pro支持 Wi-Fi 6（802.11ax）、Wi-Fi 5（802.11ac）、802.11a/b/g/n/; WLAN 2.4G/WLAN 5.1G/WLAN 5.8G； 支持 WLAN Display; WLAN 网络分享； 支持 2×2 MIMO; 8 Spatial-stream sounding MU-MIMO

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  • 尼康Z 50拍照出现黑点怎么办？

    具体操作如下:1. 进行传感器清洁;如果照片中出现黑色斑点，您需要使用[清洁图像传感器]清除图像传感器表面的灰尘。按菜单按钮，在设置菜单中选择清洁图像传感器，选择立即清洁，然后按OK。相机将检查并清洁图像传感器。2、使用吹气球清洁图像传感器;对于无法用图像传感器清洁功能从图像传感器中去除的灰尘，可以用吹气球清除。使用不带刷子的吹气球吹掉传感器上的灰尘和绒毛。3、3. 清洁镜头;在使用吹气球去除镜头前、后镜片的细小绒毛和灰尘后，再用清洁布轻轻擦拭。注意:在没有先清除灰尘或绒毛的情况下擦拭镜头，可能会划伤镜头表面。

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  • 酷睿I7 12700H可以搭配3060吗？

    可以。酷睿I7 12700H搭配3060显卡是可以的，而且还比较搭配，是一个不错的选择，3060显卡也足以应付市面上的单机游戏了，而且的酷睿I7 12700H的性能也足够了，无论是拿来办公还是玩游戏都是不错的选择。

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