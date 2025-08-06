首页 > 原创 > 关键词  > 淘宝大会员最新资讯  > 正文

淘宝“大会员”体系上线：打通饿了么、飞猪、菜鸟等

2025-08-06 14:39 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 8月6日 消息:淘宝今天宣布正式上线全新的大会员体系，这一举措旨在整合饿了么、飞猪、菜鸟等阿里系资源，全面覆盖用户的吃喝玩乐、衣食住行等生活场景。大会员体系面向所有用户开放，共分为六个等级，从青铜会员到黑钻会员，每个等级还细分为五颗星级，用户在当前等级集齐五颗星后即可升级。

不同等级的会员享有不同的权益，等级越高，权益越丰富。淘宝根据用户过去12个月的淘气值自动确定了每位用户的初始大会员等级。用户只需打开淘宝App，搜索“淘宝大会员”，即可查看自己的当前等级及对应权益。会员等级将每季度根据最新的淘气值自动更新。

以黄金会员为例，该等级用户每月可享受超过12项权益，包括淘宝购物红包天天领、飞猪每年5次免费升房和4次延迟退房，以及高德打车每月80元的出行券包。铂金会员在黄金会员权益基础上，还能享受淘宝百亿补贴88折券和飞猪不限次延迟退房。最高等级的黑钻会员每月可享受超过14项权益，包括直通飞猪F5会员、31家酒店集团金卡权益以及专属客户经理等。不过，黑钻会员的条件较为严格，用户需要达到10000淘气值且受邀才能加入，淘宝官方称全球仅有10万用户有幸受邀。

此外，淘宝还表示，未来用户在淘宝、饿了么和飞猪的所有消费，无论是购物、点外卖还是订机票酒店，都可以获得相应的淘气值。同时，88VIP会员权益也全面升级，与淘宝大会员叠加后，用户在饿了么、飞猪、高德等方面的权益将更加丰富。

淘宝“大会员”体系上线：全面打通饿了么、飞猪、菜鸟等阿里系服务

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 盒马CEO：打通88VIP后会员数实现100%增长 今年计划新开100家门店

    今日盒马举办十周年开放日。 盒马CEO百何表示，盒马会坚持持续增长的策略，今年计划新开100家门店，并在原有城市的基础上，新增50个城市。 据她透露，盒马最近打通了和淘宝88VIP的合作，短短几天之内，盒马实现会员数100%增长。 据悉，从8月4日起，淘宝88VIP新增一项会员权益，淘宝88VIP用户可领取一张有效期为90天的盒马X会员体验卡，本次活动时间从8月4日持续到9月10日�

  • 淘宝、支付宝、菜鸟……阿里系官号集体“整活”，其它品牌如何借鉴？

    ​最近，阿里系的淘宝闪购、支付宝、花呗、余额宝、蚂蚁保、天猫优品分别赞助六支苏超球队，形成“散装阿里对决散装江苏”的奇观。 可同为阿里系的菜鸟，却因品牌名太菜，接连被各大球队婉拒赞助，成了阿里兄弟品牌们集体调侃的对象，#菜鸟赞助被拒遭兄弟团群嘲#竟还成了热门话题。

    ​阿里系赞助 ​苏超球队 ​品牌调侃

  • 外卖大战越激烈，大会员体系越重要

    在即时零售成为互联网平台最显性的竞争焦点的时候，我们还是要注意到，即时零售只是各平台业务的其中一部分，应该用更全局的视角理解阿里、京东、美团三家在做和想要做什么，与即时零售同期发生的是什么，即时零售与他们在产生什么关联。 如我们在《争夺大消费入口:阿里、京东、美团越来越像》里提到的，三家会逐渐进化为一个相似的结构:一个大消费入口，一个�

    ​即时零售 ​阿里京东美团 ​消费入口

  • 智元机器人将召开首届合作伙伴大会

    智元机器人将于8月21日举办首届合作伙伴大会，展示具身智能领域最新成果。大会将呈现科技感十足的沉浸式体验空间，重点展示讲解接待、文娱商演、工业智造等八大核心服务场景。远征A2、精灵G1等多款机器人将现场演示迎宾接待、数据采集等硬核技能。当晚还将举办"百台机器人派对"，展现自主完成调酒、送餐等餐饮服务的创新应用。公司计划通过渠道网络建设和生态体系发展，加速技术研发与商业落地的核心突破，推动具身智能在更多场景规模化商用。

    ​具身智能 ​智元机器人 ​商业落地

  • 绿舟客户实测：会员日期间，绿标产品销量暴涨10倍！

    2025年亚马逊会员日数据显示，绿色产品销量暴增10倍，成为平台新增长点。美国消费者首日线上消费79亿美元，同比增长9.9%。亚马逊CPF计划推动4.5万件绿色商品成交总额增长13.3%，流量倾斜政策使低流量产品获得显著提升。平台新增五大绿色流量入口，通过"相似商品推荐"机制为绿色产品抢占竞品广告位，60%的推荐位被绿色商品占据。典型案例显示，提前12周布局的绿色产品销量增速比后期入场者高50%，认证产品CPC成本降低56%。卖家反馈绿色产品详情页浏览量高42%，加购率是普通商品1.8倍。建议卖家通过市场调研、选择合规认证方案、寻找正规服务商三步抓住绿色商机。绿舟作为亚马逊官方认证服务商，承诺零隐形收费、100%退款保障，最快4周下证，已服务超70%头部跨境企业。

  • 生活场景全覆盖 三星Galaxy Z系列新品AI体验浓度拉满

    三星发布全新Galaxy Z系列折叠屏手机及智能手表，搭载升级版Galaxy AI功能。Galaxy Z Fold7、Z Flip7和Z Flip7 FE采用纤薄设计，配合One UI 8系统实现更智能的交互体验。AI功能覆盖搜索、创作、沟通等场景，新增解题、即时翻译等实用工具。Galaxy Watch8系列配备先进传感器，支持健康监测和抗氧化指数检测。三星计划2025年底前将Galaxy AI覆盖超4亿台设备，目前新品已全面开售，购机可享多重福利及专属管家服务。

  • 88VIP权益再迎升级：新增超10项权益

    今日，88VIP宣布会员权益再升级，在原有权益基础上，叠加七周年庆和淘宝大会员带来的额外权益，会员价格则保持不变。 新增权益包括，免费领90天盒马X会员；饿了么优先接单、慢必赔；飞猪F3及以上会员福利，如免费早餐、免费升房、机场贵宾厅、快速安检等；机酒优惠大额券1500元起；观影优惠18元/月；高德出行券包卡140元起等超10项专属权益。

  • 淘宝闪购止咳剧集商业化？

    如果要评估当下在播剧集是否是市场认可、平台力荐的重点热门剧集，有一个指标不能忽视，那就是淘宝闪购有没有进行剧集赞助。 翻开从六月底开始的暑期档剧集，《锦绣芳华》《桃花映江山》《以法之名》《扫毒风暴》《樱桃琥珀》《朝雪录》《正当防卫》《深情眼》《华山论剑之九阴真经》《凡人修仙传》《定风波》等四大长视频平台重点排播作品，皆有淘宝闪购的中

    ​暑期档剧集 ​淘宝闪购赞助 ​热门剧集

  • 微信支付正式接入华为鸿蒙5收银台：买会员、充道具、订阅都能微信付

    华为官方今天宣布，微信支付正式接入鸿蒙5收银台。 随着微信支付接入鸿蒙操作系统5的收银台，鸿蒙用户的支付将更便捷、选择更丰富。 用户在应用内发起支付时，支付选项中也新增了微信支付渠道，选择更灵活。

    ​微信支付 ​鸿蒙操作系统 ​华为收银台

  • 深度赋能生活场景 三星Galaxy Z Fold7|Z Flip7展示移动AI新高度

    日前，三星Galaxy Z系列新品Galaxy Z Fold7、Galaxy Z Flip7、Galaxy Z Flip7FE正式发售。凭借纤薄的设计、专业级的影像，以及强劲的性能等，新一代折叠屏迅速成为了消费者关注的焦点。不仅如此，这次新品在AI方面也做了进一步优化，首发Samsung One UI8系统用更强大的Galaxy AI为用户打造了超维移动体验。7月29日，为进一步探索Galaxy AI的实力，三星Galaxy Z系列新品AI体验官活动落地广州，充�

    ​三星Galaxy ​Z系列 ​折叠屏手机

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM