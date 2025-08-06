淘宝“大会员”体系上线：打通饿了么、飞猪、菜鸟等

站长之家(ChinaZ.com) 8月6日 消息:淘宝今天宣布正式上线全新的大会员体系，这一举措旨在整合饿了么、飞猪、菜鸟等阿里系资源，全面覆盖用户的吃喝玩乐、衣食住行等生活场景。大会员体系面向所有用户开放，共分为六个等级，从青铜会员到黑钻会员，每个等级还细分为五颗星级，用户在当前等级集齐五颗星后即可升级。

不同等级的会员享有不同的权益，等级越高，权益越丰富。淘宝根据用户过去12个月的淘气值自动确定了每位用户的初始大会员等级。用户只需打开淘宝App，搜索“淘宝大会员”，即可查看自己的当前等级及对应权益。会员等级将每季度根据最新的淘气值自动更新。

以黄金会员为例，该等级用户每月可享受超过12项权益，包括淘宝购物红包天天领、飞猪每年5次免费升房和4次延迟退房，以及高德打车每月80元的出行券包。铂金会员在黄金会员权益基础上，还能享受淘宝百亿补贴88折券和飞猪不限次延迟退房。最高等级的黑钻会员每月可享受超过14项权益，包括直通飞猪F5会员、31家酒店集团金卡权益以及专属客户经理等。不过，黑钻会员的条件较为严格，用户需要达到10000淘气值且受邀才能加入，淘宝官方称全球仅有10万用户有幸受邀。

此外，淘宝还表示，未来用户在淘宝、饿了么和飞猪的所有消费，无论是购物、点外卖还是订机票酒店，都可以获得相应的淘气值。同时，88VIP会员权益也全面升级，与淘宝大会员叠加后，用户在饿了么、飞猪、高德等方面的权益将更加丰富。

（举报）