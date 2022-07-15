1688公布运费争议规则说明：运费金额参考实际凭证

站长之家（ChinaZ.com）7月15日 消息:日前，1688平台发布公告称，交易中的运费争议，根据“谁过错，谁承担”的原则处理;运费金额参考实际凭证原则，无凭证以物流公司收费标准为准。

1、若1688判定卖家责任（如商品存在质量问题、描述不符等），来回运费都需要由卖家承担;

2、买家责任（不喜欢/不合适等）或七天无理由的退款，买家承担来回运费;如商品为卖家包邮商品，买家只需要承担退货运费;

3、如果交易存在约定不清或双方责任无法认定（含无法认定责任方、无法认定责任比例等）的情形，1688无法确定是谁的责任，交易做退货退款处理，发货运费由卖家承担，退货运费由买家承担;

4、正常运费金额标准:若卖家/买家有运费凭证（包括但不限于:发票、收据、结款单、转账记录、物流公司开具的证明、及其他能核实的凭证），以凭证为准;若无凭证，则以卖家发货/买家退货所使用的快递公司的收费标准为准;若仍无法核实的，由双方自行协商或通过司法途径处理。

官方还给出了特殊场景运费争议规则详解，具体如下:

一、七天无理由退货的运费争议处理实施细则 若为非包邮商品，或买家部分退货致使无法满足包邮条件的，所有运费（发货运费+退货运费）均由买家承担: 买家部分退货致使无法满足包邮条件的，包括但不限于以下举例情况: （一）卖家承诺满100元包邮，买家购买A商品80元，购买B商品30元，卖家予以包邮，签收商品后，无理由退货A商品。 （二）卖家承诺满5件包邮，买家购买5件后，卖家予以包邮，签收商品后，无理由退货1件。 若为包邮商品，买家仅承担退回运费，若买家存在滥用会员权益行为，所有运费（发货运费+退货运费）均由买家承担。 二、七天无理由换货的运费争议处理实施细则 支持七天无理由换货的商品，买家申请七天无理由换货的，由买家承担换货所产生的所有运费。“所有运费”:指卖家发货运费及买家退货运费。 【举例】:包邮交易，买家申请无理由换货，换货退回运费买家承担，商家换货后发出的发货运费也由买家承担。 三、到付退货运费争议处理的实施细则 1.买家未经卖家同意采取到付方式退货且卖家予以签收商品的，若退货运费本由买家承担的，则该到付产生的运费由买家承担。 【举例】:买家7天无理由退货，未经卖家同意直接采取运费到付，卖家支付运费10元并签收商品，则该10元运费由买家承担。 2.买家未经卖家同意采取到付方式退货且卖家予以拒签商品的，若退货运费本由买家承担的，则该到付及拒收退回产生的运费由买家承担。 【举例】:买家7天无理由退货，未经卖家同意直接采取运费到付，卖家拒收，到付运费10元、拒收退回运费10元，则该20元运费由买家承担。 3.买家未经卖家同意采取到付方式退货且卖家予以签收商品的，若退货运费本由卖家承担的，则该到付产生的超额运费由买家承担。 【举例】:买家以商品质量问题退货，未经卖家同意直接采取运费到付，卖家支付到付运费25元并签收商品，正常运费是10元，由于到付产生多余的15元寄送成本由买家承担。 4.若卖家原因产生的退货且卖家拒签退货导致商品返货的:未经卖家同意直接采取运费到付，到付及拒签返货运费买家承担;若交易仍在退货有效期且买家配合现付重新寄出货品，再次退货运费卖家承担;若买家不配合现付再次寄货/交易已超退货有效期，则不再支持退货。 【举例】:买家以商品质量问题退货，未经卖家同意直接采取运费到付，商家拒签导致退货商品退回买家处，平台判定商品质量问题事实存在，首次到付产生的运费和返货运费买家承担;若交易仍在确认收货30天内且买家配合重新现付寄出退货，则支持再次退货且重新寄出运费卖家承担。 5.发货及退货中如因拒收、未及时签收等原因产生仓储保管费用的，则仓储费用由相应的责任方承担。 四、卖家提供的退货地址与发货地不一致导致的运费争议处理实施细则 交易由买家承担退货运费时，若卖家提供的退货地址和商品页面中“运费”或“配送”版块显示的发货地不一致，导致买家退货的运费高于按该发货地进行退货的运费，其差额由卖家承担。 【举例】:交易发货是从杭州发往上海，交易运费10元;买家承担退货运费，但卖家退货地为河北，从上海退回到河北，退货运费15元，买家对退货地址变化导致多出的5元运费有争议时，需由卖家承担多出的5元运费。 五、买家退货地址与签收地址不一致，导致的运费争议处理实施细则 交易由卖家承担退货运费时，若买家退货地与订单收货地不一致，导致运费金额有价差，则差额由买家承担。 【举例】:买家收货地杭州，卖家地上海，正确退货运费10元;但由于买家将货品邮寄给下游客户（新疆），下游客户从新疆退货到杭州产生运费25元，则价差15元由买家承担。

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