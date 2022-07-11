红魔7S系列游戏手机发布 搭载骁龙8+处理器售价3999元起

站长之家（ChinaZ.com）7月11日 消息:今日下午，努比亚旗下红魔游戏手机发布红魔7S系列手机，具体包括了红魔7S、红魔7SPro两款手机。在发布会开头，红魔游戏手机宣布，2022年，红魔国内销量稳增30%，占据高端游戏手机市占率TOP1。
据介绍，红魔7S系列均配备3.5mm耳机孔、Snapdragon Sound™骁龙畅听技术，520Hz双触控游戏肩键、双扬声器、双 X 轴线性马达等配置。影像方面，拥有后置64MP主摄+ 200万微距+ 800万广角三摄组合，前置1600万摄像头。
同时，红魔7S系列均搭载了第一代骁龙8+、满血版LPDDR5+UFS3.1组合。6.8英寸2400*1080分辨率的AMOLED屏，最高165Hz屏幕刷新率，支持LTM调光技术、DC调光和SGS低蓝光护眼认证。
其中，红魔7S Pro配备UDC屏下摄像真全面屏，支持LTM调光技术。散热采用ICE10.0魔冷散热系统，内置风扇+复合材料等十层散热。《原神》60帧下运行30分钟，温度仅39.5度，
红魔7SPro还具有MAGIC GPU自研稳帧引擎，帧率稳定性提升60%。续航方面，红魔7SPro支持135W魔闪快充，15分钟充满5000mAh大电池。
而红魔7S则内置ICE9.0魔冷散热系统，配备4500mAh电池，支持120W魔闪快充，17分钟可充满。
售价方面，红魔7S暗夜骑士配色8+128版本售价3999元起，12+256版本售价4799元起。氘锋透明配色12+256版本售价4899元起，16+512版本售价5499元起。
红魔7SPro，暗夜骑士配色12+256版本售价5199元起。氘锋透明配色12+256版本售价5299元起，16+512版本售价5999元起，18+1TB版本售价7499元起。大黄蜂限量典藏套装，16+512版本，售价6499元。
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