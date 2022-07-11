红魔7S系列游戏手机发布 搭载骁龙8+处理器售价3999元起

4GB。GTX 1650的显存只有4GB，没有6GB版本，不过有GDDR5和GDDR6的区别。GeForce GTX 1650 是 NVIDIA 于 2019 年 4 月 23 日推出的一款中档显卡。该显卡基于 12 nm 工艺，基于 TU117 图形处理器，在其 TU117-300-A1 变体中，支持 DirectX 12 . 这确保了所有现代游戏都可以在 GeForce GTX 1650 上运行。TU117 图形处理器是一个平均尺寸的芯片，芯片面积为 200 平方毫米，有 47 亿个晶体管。它具有 896 个着色单元、56 个纹理映射单元和 32 个 ROP。NVIDIA 已将 4 GB GDDR5 内存与 GeForce GTX 1650 配对，使用 128 位内存接口连接。GPU 运行频率为 1485 MHz，可提升至 1665 MHz，内存运行频率为 2001 MHz（8 Gbps 有效）。