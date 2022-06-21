小鹏汽车宣布累计交付量正式突破20万

站长之家（ChinaZ.com）6月21日 消息:今日，小鹏汽车宣布交付量正式突破20万。
据小鹏汽车最新交付数据显示，今年5月，小鹏汽车共交付10125台，同比增长78%。其中，小鹏P7交付4224台，小鹏P5交付3686台，小鹏G3i交付2215台。今年1-5月，累计交付汽车53688台，同比增长122%。
今日早些时候，小鹏汽车还宣布与小度达成合作，小度提供的百科问答服务将在小鹏汽车未来部分车型上线。
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至此，小鹏汽车成为了继蔚来后，第二家销量破20万台的国产造车新势力车企...官方数据显示，2018年12月，小鹏G3上市，且上市即交付，2019年6月，G3第10000辆下线，2020年4月，小鹏P7正式上市，这也是第一台突破10万量产纯电新势力车型...为了庆祝交付量突破20万台，小鹏汽车还推出20万交付里程碑主题纪念系列的回收铝纪念书签、纪念T恤以及佩戴式纪念徽章...最高5分钟可以充200公里，12分钟可以将电池从10%充到80%...
近日小鹏汽车董事长何小鹏在网易新闻《致前行者》第四期节目中面对杨澜提问后不后悔把自己名字用在汽车上时坦言，如果回到创业的时候，不会以自己的名字给产品命名，“我觉得这是一个责任，也是一个压力，责任会让你把事情做得更好，但是随着规模越大，也会有巨大的压力...何小鹏也公开表示，小鹏汽车不会更换名字，以此回应网友“小鹏名字太土”的言论...
据《晚点Auto》报道，小鹏汽车正在进行一轮组织调整、裁员，涉及多个部门，目前已有数位高管发生了变动，小鹏汽车负责出海业务的副总裁何利扬已于近期离职...针对这则报道，小鹏汽车对界面新闻回应称，大幅裁员与事实有出入，由于部分部门岗位调整与绩效优化，涉及了少量相关员工的调整...针对此事，小鹏汽车同样回应称是由于部分部门岗位调整与绩效优化，涉及了少量应届毕业生和相关员工的调整，会继续沟通，妥善处理...小鹏汽车表示，随着智能汽车业务的高速增长，小鹏汽车及生态企业持续加大人才和研发投入...
机构测算，预计汽柴油上调340元/吨，折合升价92#汽油上调0.27元，95#汽油上调0.28元，0#柴油上调0.29元...国内广东、云南等地区的油价，95号国标价已经来到了9.8元、9.7元左右，这意味着，本轮调整兑现后国内大部分地区95号汽油将突破或逼近10元/升...小鹏汽车还列出了其电车车主的出行成本，按每度电价1.2元计算，每公里花费仅0.16元，若在夜晚电价波谷时段使用家充桩充电，每公里不到6分钱...
今年以来，国内成品油零售限价已经历 10 个调价窗口，为 9 涨 1 跌，涨跌相抵后，国内汽、柴油价格累计每吨分别提高 2330 元和 2245 元...根据机构测算，预计 6 月 14 日 24 时将上调汽柴油限价，每吨汽油上调 390 元、柴油上调 375 元，折合每升 89 号汽油上调0. 29 元、 92 号汽油上调0. 30 元、 95 号汽油上调0. 32 元， 0 号柴油上调0. 32 元...今日午间，小鹏汽车官微发布文章：“今晚， 95 号汽油或将突破十元”...
5月23日消息，小鹏汽车（NYSE:XPEV/HK.9868）发布截至2022年3月31日止第一季度未经审计的财务数据。小鹏汽车一季度总营收人民币74.5亿元（11.8亿美元），较2021年同期增长152.6%；净亏损为人民币17.0亿元（2.7亿美元），去年同期为人民币7.9亿元；汽车总交付量为34,561辆，较2021年同期的13,340辆增长159%。2022年第一季度运营及财务摘要：2022年第一季度汽车总交付量为34,561辆，较2021年同期的13,340辆增长159%。2022年第一季度P7交付量为19,427辆，较2021年同期的7,974辆增长144%。P7月交付量于2022年3月首次突破9,000辆。2021年10月开
凤凰网科技讯 6月14日消息，今日，95号汽油价格上升的话题引发网友热议，小鹏汽车CEO何小鹏也发微博表示了自己的看法。其表示对用户而言，最担心的就是充电效率和充电方便性，此外他还表示，小鹏下半年会开始布局全新一代超级充电桩，比当前市场上看到的“超充”速度快了四倍，12分钟可以将电池从10%充到80%。来源：微博截图据了解，早在去年4月26日，小鹏汽车创始人何小鹏表示，小鹏的超充站在中国造车企业里，自营比例是最大的，现在已经达到了169家。目前小鹏自营充电网络已累计上线954座，完成覆盖全国所有直辖市及地级行政区，其中小
6月2日，小红书用户Y.z发文曝光称，小鹏汽车官方微信公众号发的文章中盗用了自己在2020年9月拍摄的照片进行宣传，而之前并未收到授权请求与通知...这张图片是我于2020年9月23日在北京拍摄的，也在我之前小红书作品里发布过...在此之前，我并没有收到过任何关于这张图片使用的授权请求和通知，事后我也在公众号后台留言询问，但也迟迟没有收到回复...小鹏汽车有关负责人表示，该图片素材是供应商提供的，用网图做的PS修改，目前已删除推文...而这张照片的作者表示，目前小鹏汽车供应商已经联系他，他要求对方发布道歉信......
6月1日，零跑汽车发布了5月份其交付总量，达到了10069台，创历史新高，紧跟在理想（11496台）和小鹏（10125台）之后，超越蔚来（7024台），再次稳稳站到了新造车势力第一梯队...目前零跑在售的车型共五款车型，分别为S01（两门四座轿跑）、T03（微型电动车）、C11（中型纯电SUV）和C01（中型纯电轿车），零跑又被不少消费者称为车中小米”，原因就在于其拥有非常高的性价比......
现在不少智能汽车都配备有远程摄像头功能，但是考虑到公共道路上行人、车辆隐私问题，车企相继被要求停用或者整改改功能。近日，有小鹏车主反映，其车辆远程摄像头功能疑似通过远程升级被关闭，丧失千里眼”。对此，小鹏汽车作出回应：应主管部门发布的相关数据安全法规的要求，我们于05月23日暂停了APP端远程查看车外摄像头”功能，该调整并不影响车辆哨兵功能”的使用。前段时间，比亚迪车主反映称，其车辆千里眼”远程视频功能被停用；比亚迪客服回应称，根据最新法规要求：汽车收集车外视频、图像数据，如需向车外提供，应在车端对数?
不是OPPO Reno7不是曲面屏，它采用直屏设计，配备一块6.43英寸AMOLED挖孔屏，2400*1080分辨率、90Hz+180Hz触控采样率、大猩猩五代玻璃。虽然是直屏设计，但在屏幕边缘是采用了2.5D微弧设计的，通过在玻璃和金属直角中框之间的过渡，提升手感。升级了屏幕边缘防误触3.0，依旧是90Hz 刷新率，支持1000Hz 极限触控响应。细看略有颗粒感，整体观感还不错。
有以下差距。对比骁龙865，高通骁龙888有以下优点:1.支持50% 更高的内存带宽（51.2对34.1GB/s）2.具有更小尺寸的晶体管（5对7纳米）3.更高的 GPU 频率 （~43%）4.浮点计算性能提高40%5.晚1年公布6.安兔兔跑分提升20% –807K 与651K7.更好的指令集架构骁龙865是8核64位处理器，采用7纳米FFP工艺制程，频率最高达2.84G赫兹，采用“高通三丛集设计”，CPU架构为Kryo585架构。骁龙888基于三星 5nm 工艺制成， CPU 采用1x2.84GHz （ARM 最新 Cortex X1核心）+3x2.4GHz (Cortex A78)+4x1.8GHz (Cortex A55)，GPU 为 Adreno660，采用 X605G modem 基带，支持 WiFi6E、Bluetooth5.2。2020年12月1日，在夏威夷举办的骁龙技术峰会上，高通宣布推出最新一代的旗舰级SoC——高通骁龙8885G移动平台及骁龙X60 5G基带，这是该公司首次在8系处理器中集成5G调制解调器，对于高通顶级8系列芯片组来说，骁龙888是第一次为5G 做出重大改进:它最终将提供完全集成式的 5G 调制解调器，而不像骁龙865（内部包含单独的调制解调器芯片）。
是iQOO10Pro支持5G双卡双待，支持的网络频段包括2G GSM：850/900/1800/1900MHz2G CDMA：BC0/BC13G WCDMA：B1/B2/B4/B5/B84G TD-LTE：B34/B38/B39/B40/B41/B424G FDD-LTE：B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B32/B665G：n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n66/n77/n78/n79
骁龙870更好。对比之下高通骁龙870的优点：1.支持29% 更高的内存带宽（44对34.1GB/s）2.骁龙870发布时间更迟3.CPU核心频率提高13%（3200与2840MHz）4.更高的 GPU 频率 （~15%）5.安兔兔跑分更高 –696K 与651KAnTuTu Benchmark 测量不同场景下的 CPU、GPU、RAM 和 I/O 性能：骁龙870跑分为：696867。骁龙865跑分为：651542GeekBench5测试显示原始单线程和多线程 CPU 性能：骁龙870单核分数为1007，多核分数为3387。骁龙865单核分数为934，多核分数为3456。总体而言，骁龙870的性能更加好。
有以下区别。骁龙865Plus是一款5G处理器、骁龙865处理器的升级版，于2020年7月8日晚推出，性能与骁龙865 处理器相比提升近10% ，旨在为游戏和 AI 应用打造。与标准版骁龙865相比，骁龙865Plus 有三个主要改进:1、Kryo585CPU 的时钟频率最高提升到了3.1GHz，比标准版865提升了10%。2、Adreno650GPU 的图形渲染速度提高了10%。3、新增加了对高通公司 FastConnect6900连接套件的兼容性，该公司称其支持高达3.6Gbps 的 Wi-Fi6E速度。4、骁龙865Plus支持蓝牙5.2，而骁龙865仅支持蓝牙5.1。骁龙865Plus支持最高16GB的2750MHz LP-DDR5内存或2133MHz LPDDR4x内存，与骁龙865相比没有变化。
不是 属于中高档机OPPO Reno7不是旗舰机，所以不能称之为高端机。OPPO Reno7搭载的ColorOS12系统中还带来了一项Omoji表情功能。OPPO Reno7还是使用了智能侧边栏2.0功能，这个功能里集成了多个实用的小工具，包括了录屏、截屏、智能字幕、背景音乐识别、听剧模式等多款实用的小工具。OPPO Reno7还有识别背景音乐功能，只需要在智能侧边栏中，点击识别背景音乐，一般经过几秒钟的时间，就能识别出来。OPPO Reno7照片分享功能，直接用OPPO互传功能传输照片，操作非常简单，支持大量传输，而且传输速度足够快OPPO Reno7作为一款高颜值机型，它的颜值和轻薄手感拿在手上确实是不错的。虽然不是高端机，但是起码可以算的上中高档机型。
三星iQOO10Pro的屏幕供应商是三星，这个屏幕是来自三星E5材质AMOLED屏幕，拥有2K分辨率，120Hz刷新率，是目前三星的顶级屏幕。E5 屏相比于E4 屏也可以降低约5%左右的功耗，节省更多的电量。目前也有很多安卓旗舰手机开始使用这块三星E5屏幕，可以拥有更高的亮度以及更好的节能效率。
有以下机型。1.小米10/10Pro /10至尊纪念版 /10T /10T Pro小米10是小米公司旗下的一款手机，小米称这是一部“为了梦想打造的手机”，也是小米十年之作，于2020年2月13日在国内正式发布，于2020年3月27日在海外正式发布。2.黑鲨3/3Pro /3S腾讯黑鲨游戏手机3是黑鲨科技、腾讯游戏与小米合作研发的一款手机，于2020年3月3日发布，于2020年3月6日正式开售。腾讯黑鲨游戏手机3搭载骁龙865处理器，搭载UFS3.0以及LPDDR5技术，搭载4720毫安电池以及65W快充，搭载塔式液冷散热技术。3.Redmi K30Pro / K30Pro / K30S 至尊纪念版Redmi K30Pro是Redmi于2020年3月24日发布的手机，Redmi K30Pro搭载骁龙865处理器，6400万四摄系统，内置4700毫安电池。4.一加8/8Pro/8TOnePlus8是一加科技旗下的手机产品，于2020年4月14日在海外线上发布，于2020年4月16日在中国大陆发布，OnePlus8搭载骁龙865处理器，内置4300mAh电池，支持30W快充，搭载氢OS系统。5.OPPO Find X2/X2Pro / Ace2/ Reno5Pro+ / Find X3NeoOPPO Find X2是OPPO旗下的一款手机产品，于2020年3月6日发布，OPPO Find X2搭载骁龙865处理器，搭载4800万像素三摄模组，支持SA/NSA双模5G，内置ColorOS 7.1操作系统。6.realme X50Pro5G / 玩家版realme X50Pro是realme品牌旗下的一款手机，于2020年2月24日下午17点在西班牙马德里举办全球发布，于2020年3月12日在中国发布 。7.vivo NEX3S/ X50Pro+vivo NEX3s是vivo研发的手机产品，于2020年3月10日举行发布会正式发布，vivo NEX3s搭高通骁龙865，八核处理器，标配8GB+256GB存储空间，新增AI相册，支持全场景NFC。8.vivo iQOO3/ Neo3/5/5Pro9.vivo APEX2020概念手机10.ZTE Axon10s Pro5G11.红魔5G /5S12.Meizu17/17Pro13.Motorola Edge+14.坚果R215.三星Galaxy S20/ S20+ / S20Ultra / S20FE16.LG V60ThinQ5G17.ASUS Zenfone7/ ROG Phone3STRIX /3STRIX 精英版18.索尼 Xperia1II /5II / Xperia PRO19.Sharp Aquos R5G20.FCNT arrows5G
有iQOO10Pro的解锁方式包括了面部识别和屏下指纹解锁两种方式，其中面容解锁方式是采用2D人脸解锁，两种解锁方式可根据用户的喜好需求来决定。人脸解锁方式在大多数情况下都比较自然，不需要额外点击屏幕上的指纹识别区域即可完成，屏下指纹解锁可以支持微信支付、支付宝支付等，安全性相对较高。
非常适合玩游戏。通过一整套全新的 Snapdragon Elite Gaming 功能（仅在骁龙865上提供）来驾驭令人瞠目结舌的桌面级游戏的力量，包括实现极致真实感的桌面前向渲染和移动设备上首个可更新的 GPU 驱动程序。Qualcomm® Kryo™585CPU 可将性能提升25%，以全天提供令人难以置信的效率和超长电池续航时间，为动态、流程密集型体验提供动力。此外，Qualcomm® Quick Charge™ AI 技术可检查电池健康和安全性，以帮助将电池寿命周期延长至200天。 此外骁龙865的功耗发热水平不高，长时间玩游戏也不会感觉很烫手。
区别如下：外观颜色区别：OPPO Reno7 有红丝绒、晨曦金、星夜黑、星语心愿四种颜色；OPPO Reno8 有微醺、晴空蓝、夜游黑三种颜色。外观尺寸区别：OPPO Reno7 高156.8mm，宽72.1mm，厚7.59mm， 重185g；OPPO Reno8 高160.0mm，宽73.4mm，厚7.67mm，重约179g处理器区别：OPPO Reno7 搭载高通骁龙778G；OPPO Reno8 搭载天玑 1300 处理器后置镜头区别：OPPO Reno76400 万像素主摄、800 万像素广角、200 万像素微距；OPPO Reno8 主摄 5000 万、黑白 200 万、微距 200 万。快充区别：OPPO Reno7 支持60W快充；OPPO Reno8 支持80W快充
不严重。比起骁龙870低了评价2、3度，比起火龙骁龙888低了5度左右。1. 小米10PRO5G – 平均温度为32.91°C小米10Pro配备立体散热系统。据该公司称，这款智能手机的冷却系统可确保 CPU 温度降低10.5°C。采用超大均热板表面积的VC液冷+6层石墨层+导热凝胶，据介绍，上市时最大的VC散热板是其三倍比Mate30Pro5G版的VC板大。VC散热面积为3000平方毫米，还支持智能热控（智能CPU频率和电流控制）。这款智能手机采用石墨烯散热材料，为处理器等核心旗舰产品散热。此外，大铜箔和导热凝胶包裹在冷却系统的每个部分。用于覆盖机器内部的每一个小细节。这种设计将确保智能手机在长时间游戏期间无缝运行。尽管有这种“强大”的散热系统，小米10Pro5G 的平均温度却是榜单上最高的。据鲁大师介绍，这款手机的温度高达32.91°C2. LENOVO LEGION PRO – 平均温度为31.99°C这是列表中唯一的 Snapdragon865+ 智能手机，它是一款功能强大的游戏智能手机。我们都可以理解为什么它在这个列表中排名第二。不过，前5名中只有一款骁龙865+ 智能手机，这意味着在散热方面，骁龙865+ 的优化要优于骁龙865SoC。该设备配备144Hz 刷新率显示屏和其他可提高温度的游戏功能。但是，它使用双液体冷却系统，以获得最佳游戏体验，而不会出现任何过热和滞后问题。该公司在双液系统中使用磨砂液。该冷却系统带有14点温度控制矩阵，可实时监测体温。根据鲁大师的排名，2020年发布的Lenovo Legion Pro平均温度为31.99℃，是骁龙865/865+设备过热温度第二高的机型。
铝合金iQOO10Pro的边框是铝合金材质，也是目前绝大多数智能手机使用的材质。铝合金材质相对来说比较便宜，且耐用度高，质量还比较轻，不容易被刮出划痕。除了铝合金材质外，目前智能手机上还会使用不锈钢、钛金属等其他类型材料，但价格也会比较贵，不太适合中端智能手机上。
90HzOPPO Reno7 基于高通骁龙778G打造，PPI达到 409 搭载一块FHD+90Hz刷新率的屏幕，触控采样率为180Hz。其实90hz够用， 120 的电池费电，所以才会选90hz，鱼和熊掌不可兼得，但是 90Hz的屏幕刷新率 ，也同样是可以带来非常顺滑流畅的翻页效果，画面显示色彩生动真实。
2019年12月4日发布。骁龙865是高通（Qualcomm）于2019年12月4日在高通骁龙技术峰会发布的一款移动处理平台处理器。骁龙865移动平台采用高通领先的第5代 Qualcomm® 人工智能 (AI) 引擎，驱动设备上的体验比以往任何时候都更加直观、智能和响应迅速，包括具有情境感知功能的更智能的语音助手。骁龙865采用7纳米FFP工艺制程，频率最高达2.84GHZ。
玻璃后盖iQOO10Pro的机身后盖是普通的玻璃后盖，虽然有一定的耐用性，但整体来看还是大多数的手机后盖一样。但是去年的iQOO9Pro赛道版后盖使用的是芳纶纤维，芳纶纤维拥有密度低、强度高、韧性好、耐高温等特性，且不会像金属材质那样干扰信号，同时这块芳纶纤维材质 3D 后盖只有 12.34 克，相对玻璃版本会更轻。
中规中矩iQOO10Pro在相机方面对比上一代没有提升很大，后置摄像头的主摄是5000万像素，来自三星的模组，整体的拍照性能在同档位的手机中属于中档水平。上一代的iQOO9Pro后置摄像头主要参数是：5000 万像素微云台主摄（三星 GN5 传感器，1/1.57”超大底）+ 5000 万像素超广角鱼眼主摄（支持鱼眼微距，150°鱼眼超广角，开启广角矫正后视角大小为 120°）+ 1600 万像素人像镜头（60mm等效焦段），后置摄像头光圈f/1.75（后置微云台主摄），f/2.27（后置鱼眼广角主摄），f/2.23（后置人像），预计iQOO10Pro的后置镜头参数会和上一代差不多水平
不是OPPO Reno7屏幕不是三星屏，OPPO Reno7属于AOLED材质，AMOLED（Active Matrix/Organic Light Emitting Diode）主动矩阵有机发光二极管(器件)，也称”魔丽屏“。AMOLED屏幕的构造有三层，AMOLED显示屏幕、触摸感应面板跟外面保护的那层玻璃。虽然OPPO Reno7大部分屏幕是三星的，但是也存在少量屏幕是其他品牌的。
看个人需求和经济实力。其实对于大部分人普通人来说RTX 4090都是没必要换的，如果你本身经济实力比较强，对于目前RTX 4090爆料的1到2W元的价格不以为事，那么换4090是没任何问题。RTX 4090在2022年和2023年感觉是有点鸡肋了，有几个缺点：1.现在的游戏已经没有特别吃配置了，按照现在的游戏发展的情况来看，未来几年也不会出现大吃配置的游戏，毕竟游戏产商还是要赚钱的，4090都跑不动，那么谁还会来买游戏呢？就现在不说30系显卡，很多年前的神卡1060也是能带的动市面上的所有游戏，只不过有的需要配置开低，所以除非你是一个强迫症患者，每个游戏必须全开特效，并且感觉不榨干显卡的全部性能就不舒服的人是可以考虑买4090。2.RTX 4090显卡据说此次采用AD102核心，根据小道消息爆料，功耗高达600W甚至更高，那么你准备的电源起码是1000W以上的，那么再多几百瓦都跟空调的功率差不多了，耗电大户。
对比如下:处理器:OPPO Reno7搭载高通骁龙778G;iPhone13搭载苹果A15。电池容量:OPPO Reno7配置4500mAh大电池;iPhone13电池3227mAh。充电:OPPO Reno760W有线快充;iPhone1320W有线快充，15W MagSafe无线充电，7.5W无线充电后置摄像头:OPPO Reno7有6400万像素，主摄，F1.7;iPhone13有1200万像素，长焦摄像头，F2.8。前置摄像头:OPPO Reno7有3200万像素，索尼IMX709，F2.4;iPhone13有1200万像素，F2.2屏幕:OPPO Reno7屏幕采用6.43英寸AMOLED材质屏幕尺寸约156.8×72.1×7.59mm，2400×1080像素;iPhone13屏幕采用6.1英寸OLED材质屏幕，2532×1170像素尺寸约146.7×71.5×7.65mm两者的边框设计和手感都不错，且从价格上OPPO Reno7两千左右出头的价格确实很亲民。