小鹏汽车宣布累计交付量正式突破20万

站长之家（ChinaZ.com）6月21日 消息:今日，小鹏汽车宣布交付量正式突破20万。

据小鹏汽车最新交付数据显示，今年5月，小鹏汽车共交付10125台，同比增长78%。其中，小鹏P7交付4224台，小鹏P5交付3686台，小鹏G3i交付2215台。今年1-5月，累计交付汽车53688台，同比增长122%。

今日早些时候，小鹏汽车还宣布与小度达成合作，小度提供的百科问答服务将在小鹏汽车未来部分车型上线。

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