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Counterpoint：本季度联发科以38%份额引领智能手机SoC市场

2022-06-12 14:52 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 6月12日消息:日前研究机构 Counterpoint Research 公布了最新智能手机芯片市场的分析报告。本季度联发科以38% 的份额引领智能手机 SoC 市场，2022年第一季度5G 芯片出货量同比增长20%。联发科在其天玑700和天玑900系列的推动下，在中低端批发价格领域占据主导地位。高通在本季度获得了30% 的市场份额，在目前的大经济环境和疲软的中国市场背景下，高通凭借骁龙700和800系列的收入依然维持住了高端市场的定位。

高通

Counterpoint 研究总监 Dale Gai 表示：「高通以44% 的份额领先于一众对手。高通的收入达63亿美元，在2022年第一季度同比增长56%，这主要是得益于更高溢价的出现，也进而导致平均价实现增长。此外，高通还向苹果和其他 AP 提供散装的基带产品，这占高通智能手机芯片和基带收入的四分之一左右。」

高级分析师 Parv Sharma 在评论联发科的业绩增长时表示：「联发科的收入在2022年第一季度同比增长29%，在全球芯片和基带收入中的份额达到19%。目前联发科已经主导了5G 中端智能手机和4G 智能手机的出货。随着5G 的渗透率不断增长，这有助于联发科实现更高的收入。」

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    是华为P60系列将会预装鸿蒙系统3.0。鸿蒙3. 0系统发布会预计在2022年7月或8月发布。华为鸿蒙OS 3. 0较比2.0版本会有比较大的变化，将剔除2 0中非常臃肿部分，日用会更加流畅，并且精简后也会有很多老机型因此受益。首批鸿蒙3.0的适配机型基本确定，分别是 Mate Xs 2、Mate X2、Mate 40 全系、P50 系列，P60系列在出厂时也将自带鸿蒙3.0系统。

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  • 天玑9000基带信号好吗？

    非常好。天玑9000集成的5G 调制解调器 MediaTek M80符合3GPP R16标准，支持 Sub-6GHz5G全频段网络。3CC 多载波聚合300MHz下行速率理论峰值7Gbps ，超乎想像的 Sub-6GHz5G 网络连接，率先支持 R16超级上行，包括补充上行和上行载波聚合两种技术方案，速率更快。率先带来多制式双卡双通技术，支持双5G 和4G 的多种组合，让通话时刻在线。

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    至少50倍数字变焦，高端版支持100倍数字变焦华为P60系列将继续保持华为手机在影像方面的能力，包括后置摄像头支持100倍数字变焦，另外P60Pro+还有潜望式长焦镜头，对于长距离的景物拍摄能力也十分优秀。去年的华为P50Pro+就已经提供8000 万像素主镜头+ 4000 万像素电影镜头+ 2000 万像素潜望式长焦镜头+ 1200 万像素景深镜头+3D深感镜头的后置摄像头组合，其在摄影能力上与其他安卓旗舰手机拉开了不少距离，因此P60系列手机在今年的发挥也会有不少提升。

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  • 天玑9000是华为设计的吗？

    并不是。天玑9000是MediaTek（联发科）于2021年12月16日在“天玑旗舰战略暨新平台发布会”上发布的移动平台处理器。华为设计的是麒麟系列的芯片，并不是天玑系列。联发科技股份有限公司（MediaTek Inc.）是全球第四大晶圆厂半导体公司，在移动终端、智能家居应用、无线连接技术及物联网产品等市场位居领先地位，一年约有15亿台内建MediaTek芯片的终端产品在全球各地上市。

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    玩原神没问题。天玑9000首先配置方面很强大，也就是说性能方面比骁龙888等cpu好，所以天玑9000跑原神不会卡，此外天玑9000采用Mali-G710十核GPU，搭载“MediaTek HyperEngine5.0游戏引擎”，支持“智能调控引擎”，能通过场景、内容、系统多维度降低游戏运行功耗，支持“AI-VRS可变渲染技术”，自动侦测画面场景特征，动态调整局部渲染，能根据游戏内容进行CPU线程优化，支持“智能动态稳帧技术”，能根据温度预测决策系统调配。天玑9000搭载“MediaTek 移动光线追踪双引擎”，在发挥GPU渲染能力的同时，能结合异构硬件加速器，实现画面降噪的图像后处理，以更低的功耗带来更逼真的移动端游戏画质;同时天玑9000还搭载“操控引擎”，采用“MediaTek Intelligent Display Sync2.0可变刷新率技术”，支持屏显同步。2022年1月13日，《原神》游戏适配天玑9000处理器。

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    台积电4纳米工艺。天玑9000业界率先采用台积电4nm 制程，带来性能、功耗方面的进一步强化，凭借业界先进的制造工艺，为旗舰手机带来突破性的能效表现，新一代 Armv9架构，为智能手机提供超乎想象的强大计算性能。MediaTek 天玑5G 开放架构，以天玑系列5G 移动平台为基础，MediaTek 与终端厂商深度协同合作，带来更加个性化的用户体验，赋能终端厂商打造差异化的旗舰5G 智能手机，释放无限潜能。

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    支持屏幕下指纹辨识有爆料称iQOO10 系列将采用一块2K+120Hz LTPO高刷柔性屏，拥有大区域超声波屏下指纹，将搭载全新升级的骁龙 8 + 移动平台，基于台积电 4nm 工艺制程打造，CPU 的 Cortex-X2 超大核最高主频提升到了 3.2GHz，性能提升的同时，骁龙 8 + 的功耗也有很大优化，整体功耗相比骁龙 8 下降在 15% 左右。此外，该机还将配备 5000 万像素大底主摄，同样是稳稳的旗舰水准。

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  • iQOO 10多少瓦快充

    120W快充据微博用户@数码闲聊站爆料，iQOO10 系列包含两款，一款支持120W超级快充，一款支持200W超级快充。这两款应该分别命名为iQOO10 和iQOO 10 Pro，其中高阶的iQOO 10 Pro除了将采用高通S8+ Gen1 以外，还将搭载功率高达200W 的快充设计。除了快充速度与处理器，iQOO 10 Pro也将有65/50W的无线快充

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  • 天玑9000主频多少？

    最大主频3.05GHz。天玑9000CPU采用先进的1+3+4三丛集旗舰架构1×Arm Cortex-X2超大核 @3.05GHz，迸发惊人峰值性能，满足旗舰手机对高性能的需要;3×Arm Cortex-A710大核 @2.85GHz，使重载应用和多任务的处理更加高效;4×Arm Cortex-A510能效核心 @1.8GHz，以低功耗处理轻量级任务。

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    天玑9000毫无疑问的更胜一筹。先说结论，在配置上天玑9000完胜麒麟9000，麒麟9000芯片是华为公司于2020年10月22日20:00发布的基于5nm工艺制程的手机Soc，采用1*A77，3*2.54GHz A77，4*2.04GHz A55的八核心设计，最高主频可达3.13GHz。天玑9000是MediaTek（联发科）于2021年12月16日在“天玑旗舰战略暨新平台发布会”上发布的移动平台处理器，采用台积电4纳米工艺制程、Armv9架构，采用“1+3+4三丛集旗舰架构，超大核为1×Arm Cortex-X2，频率3.05吉赫兹，提升性能;大核为3×Arm Cortex-A710，频率2.85吉赫兹，处理重载应用和多任务较为高效;能效核心为4×Arm Cortex-A510，频率1.8吉赫兹。此外天玑9000采用新一代无线网络连接技术，支持蓝牙5.3、Wi-Fi6E2x2MIMO、新型北斗三代B1CGNSS，还支持蓝牙LE Audio，能提供双链路真无线立体声音频体验。

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  • 华为P60支持存储卡扩展吗？

    支持华为P60可以用存储卡来扩展存储空间。上一代的P50就可以最大支持扩展256GB NM存储卡，但存储卡需要自己额外购买。在如今的智能手机中，因为手机内部空间有限，很多厂商已经取消了存储卡扩展功能，将空间留给其他部件使用，在华为手机上还保留了这一功能还是比较少见的。同时现在也有很多手机的出厂存储已经非常高，甚至有多达1TB的存储版本可以选择

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