Counterpoint：本季度联发科以38%份额引领智能手机SoC市场

站长之家(ChinaZ.com) 6月12日消息:日前研究机构 Counterpoint Research 公布了最新的智能手机芯片市场的分析报告。本季度联发科以38% 的份额引领智能手机 SoC 市场，2022年第一季度5G 芯片出货量同比增长20%。联发科在其天玑700和天玑900系列的推动下，在中低端批发价格领域占据主导地位。高通在本季度获得了30% 的市场份额，在目前的大经济环境和疲软的中国市场背景下，高通凭借骁龙700和800系列的收入依然维持住了高端市场的定位。

Counterpoint 研究总监 Dale Gai 表示：「高通以44% 的份额领先于一众对手。高通的收入达63亿美元，在2022年第一季度同比增长56%，这主要是得益于更高溢价的出现，也进而导致平均价实现增长。此外，高通还向苹果和其他 AP 提供散装的基带产品，这占高通智能手机芯片和基带收入的四分之一左右。」

高级分析师 Parv Sharma 在评论联发科的业绩增长时表示：「联发科的收入在2022年第一季度同比增长29%，在全球芯片和基带收入中的份额达到19%。目前联发科已经主导了5G 中端智能手机和4G 智能手机的出货。随着5G 的渗透率不断增长，这有助于联发科实现更高的收入。」

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