西贝致歉上热搜：启动全国门店透明化改造

站长之家(ChinaZ.com) 9月15日 消息:今日，西贝餐饮集团通过官方渠道发布《致顾客的致歉信》，就近期引发广泛关注的食品加工工艺争议作出公开回应。信中坦承，企业生产工艺与消费者期待存在差距，未能充分满足市场需求，对此向顾客致以诚挚歉意，并宣布启动覆盖全国门店的深度整改计划。

西贝在信中强调，食品安全始终是企业红线，所有操作均严格遵循国家法律法规。针对消费者集中反馈的预制化问题，集团宣布将于2025年10月1日前完成八大核心品类升级:包括将大豆油全面替换为非转基因产品，儿童餐系列牛肉焖饭、牛肉饼、鳕鱼条等实现门店现制，烤羊肉串、猪排烩酸菜等招牌菜改用生鲜原料现场加工，燕麦小米粥升级为新鲜金瓜片现熬工艺。同时，企业正与供应商协商优化供应链，在保障食品安全的前提下缩短产品保质期。

"顾客虐我千百遍，我待顾客如初恋。"西贝创始人贾国龙在信中重申服务承诺，表示将彻底践行"做饭的围着吃饭的转"理念，全面对标零售业标杆胖东来，通过透明化改造重建消费者信任。具体措施包括公开后厨操作流程、定期发布食材溯源报告、设立顾客监督委员会等。

此次整改涉及全国超300家门店，涵盖20余款主力产品。西贝承诺将建立动态优化机制，持续根据消费者反馈调整工艺标准，并每月通过官方渠道公布改进进展。业内人士指出，此次西贝主动打破餐饮业"中央厨房+门店复热"的惯用模式，虽将面临运营成本大幅上升的挑战，但有望通过差异化竞争重塑中高端家庭餐饮市场格局。

"透明不是选择，而是生存必需。"西贝在信末表示，企业已设立专项改善基金，未来三年将投入超2亿元用于门店设备升级与员工培训，确保整改措施落地见效。消费者可通过西贝官方APP"阳光厨房"板块实时查看全国门店后厨直播，参与菜品研发投票等互动活动。

（举报）