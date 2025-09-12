华为Mate XTs三折叠今天首销：售价17999元起

站长之家(ChinaZ.com) 9月12日 消息:今日，科技界迎来两大焦点事件：苹果iPhone17 系列开启预定，而华为Mate XTs三折叠手机则正式首销，起售价定为 17999 元，于10: 08 准时开售。作为华为去年开创的三折叠品类新作，Mate XTs至今仍是业内罕见的量产三折叠机型，堪称全球独家，也是继前代之后的第二款三折叠力作。

尽管Mate XTs在外观上延续了经典的中轴对称设计，八角传奇星钻镜头与皮质背壳搭配全新压纹，尽显高端质感，但其在内部配置上却毫不逊色。该机搭载了一块10. 2 英寸的华为临境显示3K大屏，分辨率高达3184*2232，屏幕比例16:11，支持LTPO智适应刷新率，亮度峰值达1800nits，并配备自适应分区显示技术，功耗降低19%。此外，屏幕还覆盖了非牛顿流体材料与UTG玻璃，抗重击能力提升30%。

在性能方面，华为罕见地在发布会上、官网及手机系统界面明确标注，Mate XTs搭载了麒麟 9020 芯片，性能较前代提升36%。同时，依托于鸿蒙生态，Mate XTs率先引入PC级应用，可运行完整版WPS Office等专业软件，配合三折叠大屏设计，实现PC级多窗口交互体验，为用户带来前所未有的操作享受。

Mate XTs还支持双屏和单屏形态切换，尺寸分别为7. 9 英寸和6. 4 英寸，满足不同场景下的使用需求。此次首销，华为共推出了四个版本供消费者选择：16GB+256GB售价 17999 元；16GB+512GB售价 19999 元；16GB+1TB售价 21999 元；以及16GB+1TB手写笔套装售价 22499 元。

值得一提的是，刚刚发布的iPhone 17 Pro Max顶配2TB版售价同样为 17999 元。面对这两款价格相同的高端旗舰机型，消费者将如何抉择，无疑将成为今日科技圈的一大看点。

