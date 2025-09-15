2999元起售！魅族22旗舰手机正式发布

站长之家（ChinaZ.com）9月15日 消息:今日魅族22旗舰手机暨FlymeAIOS生态发布会上，全新魅族22系列以“美学与性能的双重突破”正式登场。

这款主打轻薄设计的直屏旗舰，以190克重量、8.15毫米厚度刷新同级产品纤薄纪录，提供白、粉、黑三款配色，通过50:50黄金配重与2.5D微弧玻璃实现无负担握持体验。其标志性1.2mm四等边“独白”边框设计，配合悬浮式背盖与无界四矩阵摄像模组，在3D金属中框与Aicy灵动环的点缀下，展现出独特的科技美学语言。

屏幕配置方面，魅族22搭载6.3英寸1.5K分辨率1-120Hz自适应直屏，采用三星全新发光材料实现1800尼特全局亮度与6000尼特峰值亮度，覆盖100% DCI-P3色域。通过硬件级低蓝光与全程DC调光技术，配合如然护眼方案，构建起全链路护眼体系。值得关注的是，该机引入AOD全天候熄屏显示技术，在保持视觉美感的同时兼顾实用功能。

影像系统迎来全面升级，全系标配5000万像素四摄组合:主摄采用OV50H满血版传感器，1/1.3英寸大底配合f/1.68大光圈与OIS光学防抖;3倍潜望长焦搭载SONY IMX882传感器，支持15cm长焦微距拍摄;超广角镜头具备122°视野与2.5cm超级微距能力;前置OV50D传感器则集成90°超广角与AI焕颜算法，逆光场景下可自动激活HDR模式。

性能层面，魅族22首发第四代骁龙8s移动平台，配合4500mm² VC液冷散热系统，在安兔兔V10测试中突破170万分大关。内置5500mAh硅碳负极电池支持80W有线快充与66W无线充电，15分钟即可充入50%电量。特别设计的独立AI按键可一键唤醒20余种快捷功能，与Flyme AIOS2系统深度协同，实现AI妙绘、路人消除、反光去除等智能影像处理，并支持Flyme Auto2手车互联生态。

在通信技术领域，魅族22采用无界超级天线架构与环绕式四天线布局，通过mSmart智选优网SNS技术与4*4MIMO技术，在电梯、地下车库等弱网场景下仍能保持稳定连接。IP66+IP68防尘防水认证、mEngine超感X轴线性马达、UWB数字钥匙等配置的加入，进一步强化了旗舰级使用体验。

售价方面，魅族22标准版提供12GB+256GB至16GB+1TB五种存储组合，售价2999元起;同步推出的归航·中华旗舰限定版（16GB+512GB）定价4199元，除定制UI与背盖设计外，还附赠舰队主题配件及金属纪念牌。即日起，用户可通过魅族商城、京东等渠道参与全渠道预售，首批购机用户可享12期免息分期及限量赠品。

（举报）