广东消委会点名芒果TV、趣头条等存在弹窗问题

站长之家（ChinaZ.com）5月31日 消息:今日，广东消委会对互联网弹窗信息问题进行了调查。调查显示，近8成受访者经常遇到弹窗，具体问题包括了关闭难、容易误点、频繁出现、内容虚假低俗等。

调查发现，芒果TV、米读小说、MM应用商场和趣头条等4款APP弹窗以领取优惠、中奖等信息来诱导消费者点击，涉嫌对用户进行欺骗、误导。

土巴兔、58同城、宝宝树3个网站弹窗没有关闭标志，猎豹游戏中心、宝宝树2个网站弹窗要倒计时结束才能关闭，快资讯网站关闭单个弹窗须经两次以上点击，新浪网网站在同一页面过程中关闭弹窗后继续弹出，2345浏览器APP弹窗出现多个关闭标志。

此外，360导航网站的弹窗在选择7天内不再显示后，过数分钟再次打开仍然显示。百图秀电脑软件同时弹出多个弹窗;。MM应用商场和2345浏览器APP的商业.推广弹窗没有标明“广告”标识。

对此，广东省消委会建议:

一是有关部门应推动《互联网弹窗信息推送服务管理规定》（已完 成征求意见）尽快出台并实施，为监管提供更加明确的标准和依据，确保监管更加有为有力有效。

二是监管部门应善用技术手段，推进协同监管，建立畅通便捷的投诉举报渠道，发挥广大消费者的监督作用，推动社会各方共管共治。

三是行业协会应制定更加详细的互联网广告发布规则，推行行业公约，组织企业承诺践诺，增强行业自律。平台要落实主体责任，加强广告内容审核把关，防范内容安全风险，提升平台用户体验。

四是政府部门和消费者组织要加强宣传引导，增强消费者网络安全意识，避免不良互联网弹窗信息对自身权益的侵害。

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