淘宝天猫未来3年目标：培育100个用户过亿的超级品类

站长之家（ChinaZ.com）5月23日 消息:近日，淘宝天猫融合半年来，披露核心战略和未来三年发展目标。

官方表示，过去一年，淘宝天猫用户、商家和交易同步增长。近10亿国内消费者中，年轻用户占比快速提升;商家数过千万，其中GMV过亿商家达到1000多家，并保持50%以上年增长，另有700多个新品牌生意增长超过200%。

阿里巴巴国内数字商业板块总裁戴珊表示，淘宝天猫的核心战略是，围绕10亿消费者，从交易走向消费，做好、做深国内消费市场，在不确定性中锁定确定性，在确定性中发掘新商机。

一方面，通过跨品类经营等举措，不断推出新的趋势品类，形成新的电商“蓝海”。过去一年里，淘宝天猫有近200个品类的用户规模超过百万，且增速也超过100%。另一方面，升级私域运营工具，通过公私域联动、打通线上线下会员体系，帮助商家将“流量”变为“留量”，实现可持续的长远生意。

淘宝天猫披露未来3年发展目标:培育100个用户规模过亿的超级品类，助力10个战略伙伴获得1亿会员。

此外，淘宝天猫再添6项助力商家新举措:

在营销方式上做减法。保留和优化618、99、双11、双12等大促活动，做强小黑盒、超品日、会员日等核心营销IP，其余营销IP将从20多个优化到5个，让商家的经营更聚焦。

在经营成本上做减法。疫情以来，淘宝天猫陆续推出店铺保证金释放、生意参谋减免等举措，接下来将持续为商家减轻经营成本。

在生意门槛上做减法。平台运营规则正在大量简化，变得更公平、更透明。例如，通过搜索白盒化，降低商家对规则的理解成本，让商家对经营预期更明确。

在科技支撑商业上做加法。新的一年，数字化新品研发平台——天猫新品创新中心（TMIC），将进一步升级四大能力:前沿趋势发现、消费需求洞察、产业创新图谱、数字创意加速，帮助商家提高新品研发能力。

在消费者服务上做加法。在淘宝天猫，商品的可履约交付是前台调度的重要因素。平台将推动天猫系统与商家库存、发货系统的打通，实现履约过程的可视可追踪，提高突发状况下销售和履约的确定性。在库存打通的基础上，平台还将提供远场、中场、近场的服务，满足消费者即时性需求。

在内容化上做加法。整个平台从交易走向消费，平台将加大对逛逛、直播、点淘的投入力度，引导商家生产更多更高质量的内容，支持品牌实现店播高增长，帮助商家建设多元化服务用户的能力。

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