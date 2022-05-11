2022绝地求生5月最新商店更新汇总 5月吃鸡商店更新内容一览

绝地求生在5月开启了最新的商店更新内容，很多玩家还不清楚更新了什么，下面就来为大家详细的介绍一下。
亲爱的玩家朋友们，大家好！
您可以在本次更新中探索未知的世界，或者变身成小鸭子为春日增添一抹靓丽色彩！
本月还有超多联名皮肤上线！请大家多多期待！
新道具及皮肤
※ 销售时间可能将根据情况有所变动
生存通行证：银河小队
银河小队的字典中绝无“投降”二字。快来解锁全新的生存通行证冲破PUBG的天际成为浩瀚宇宙的征服者吧！
道具列表
- 套装
- 生存通行证：银河小队武器升级券同捆包 (3270 G-COIN)
- 生存通行证：银河小队武器包 (990 G-COIN)
销售时间
- PC
- 北京时间:2022 年 5 月 11 日正式服维护结束后 –2022 年 7 月 6 日上午 10 点
赛博危机 AWM 超值包
快来给AWM穿上赛博危机皮肤，获得G-COIN奖励吧！
道具列表
- PC套装（Steam， KAKAO）
- 赛博危机 AWM 超值包($9.99)
销售时间
- PC
- 北京时间： 2022 年 5 月 11 日正式服维护结束后 –2022 年 7 月 6 日上午 10 点
联名皮肤：B.Duck
嘎嘎嘎！变身B.Duck在萨诺江边游个泳吧！
道具列表
- 套装
- B.DUCK 服饰喷漆同捆包 (1990 G-COIN)
- B.DUCK 头盔套装 (1000 G-COIN)
- B.DUCK 武器套装 (1980 G-COIN)
- 单品
- B.Duck - DP28 (990 G-COIN)
- B.Duck - Beryl M762 (990 G-COIN)
- B.Duck - PP-19 Bizon (990 G-COIN)
- B.Duck - 蝎式手Q (500 G-COIN)
- B.Duck - 平底锅 (990 G-COIN)
销售时间
- PC
- 北京时间： 2022 年 5 月 18 日正式服维护结束后 –2022 年 8 月 10 日上午 10 点
春季典藏
暖春踏青游园桃花朵朵开， 春日福利享不停！商店营业啦，快来店里购物吧!
道具列表
- 套装
- 春之步伐服饰套装(600 G-COIN)
- 春之月夜服饰套装(1250 G-COIN)
- 春之漫游服饰套装(700 G-COIN)
- 单品
- 春之祥龙背包（ 1 级）(500 G-COIN)
- 春之步伐背包（ 2 级）(500 G-COIN)
- 春之野鹤背包（ 2 级）(500 G-COIN)
- 春之祥龙 - 头盔（ 2 级）(500 G-COIN)
- 锈迹斑斑 - 头盔（ 3 级）(500 G-COIN)
- 春之步伐服饰(550 G-COIN)
- 春之步伐领巾(200 G-COIN)
- 春之月夜夹克(700 G-COIN)
- 春之月夜短裙(700 G-COIN)
- 春之月夜便鞋(150 G-COIN)
- 春之漫游连衣裙(700 G-COIN)
- 春之漫游皮鞋(150 G-COIN)
- 表情
- 胜利之舞86(500 G-COIN)
- 胜利之舞87(400 G-COIN)
销售时间
- PC
- 北京时间： 2022 年 5 月 25 日正式服维护结束后 –2022 年 11 月 9 日上午 10 点
成长型武器皮肤更新
黑货箱
小孩子才做选择，这个SLR我要定了！
稀有度
道具名称
概率
|史诗
|[战场痕迹] 镀金 - SLR
|0.75%
|史诗
|[战场痕迹] 镀银 - SLR
|0.75%
|史诗
|[战场痕迹] 赛博危机 - SLR
|1.00%
|史诗
|分秒必争 - M416
|1.00%
|史诗
|镀金 - AKM
|1.00%
|精英
|梅花同花 - Beryl M762
|1.25%
|精英
|红桃同花 - Mk12
|1.25%
|精英
|王牌 - 莫辛纳甘步枪
|1.25%
|精英
|无慈悲 - Kar98k
|1.60%
|精英
|无慈悲 - M416
|1.60%
|精英
|无慈悲 - K2
|1.60%
|精英
|镀金 - SKS
|1.70%
|精英
|镀银 - SCAR-L
|1.70%
|精英
|镀金 - Groza
|1.70%
|稀有
|甜蜜外衣 - Mini14
|2.40%
|稀有
|甜蜜外衣 - M16A4
|2.40%
|稀有
|甜蜜外衣 - 十字弩
|2.40%
|稀有
|数码沙漠迷彩 - Kar98k
|2.50%
|稀有
|数码沙漠迷彩 - Mini14
|2.50%
|稀有
|镀金 - UMP45
|2.50%
|稀有
|镀金 - 锯短型霰弹枪
|2.50%
|稀有
|镀银 - UMP45
|2.50%
|稀有
|镀银 - 汤姆逊冲锋枪
|2.50%
|稀有
|镀金 - Vector
|2.50%
|特殊
|双色 - DBS
|2.60%
|特殊
|双色 - Mk47 Mutant
|2.60%
|特殊
|双色 - MP5K
|2.60%
|特殊
|双色 - S686
|2.60%
|特殊
|双色 - P1911
|2.40%
|特殊
|双色镰刀
|2.40%
|特殊
|双色 - PP-19 Bizon
|2.40%
|特殊
|镀金 - Win94
|2.80%
|特殊
|镀银 - VSS
|2.80%
|特殊
|镀银 - AUG
|2.80%
|特殊
|数码沙漠迷彩 - Win94
|2.80%
|特殊
|数码沙漠迷彩 - Micro UZI
|2.80%
|特殊
|粗糙 (橙色) - M416
|2.80%
|特殊
|粗糙 (橙色) - AKM
|2.80%
|-
|图纸 x3
|0.90%
|-
|图纸
|0.90%
|-
|聚合物 x200
|1.50%
|-
|聚合物x100
|3.50%
|-
|聚合物x50
|13.15%
藏匿处新品上架
销售时间
- PC
- 北京时间： 2022 年 5 月 11 日正式服维护结束后 –2022 年 8 月 31 日上午 10 点
道具名称
价格
黑货箱 (开启 1 次)
200 G-COIN
黑货箱 (开启 10 次)
1800 G-COIN
黑货箱 (开启 1 次)
10 张黑货票券
碎片商店新品上架
销售时间
- PC
- 北京时间： 2022 年 5 月 11 日正式服维护结束后 –2022 年 8 月 31 日上午 10 点
道具名称
价格
[战场痕迹] 镀金 - SLR
1000 碎片
[战场痕迹] 镀银 - SLR
1000 碎片
我的专属商店
本月我的专属商店再次开放！快来看看这次你能以个人专享优惠价带走哪些特别返场商品呢?
- 开放时间
- PC
- 北京时间： 2022 年 5 月 25 日正式服维护结束后 –2022 年 6 月 8 日上午 10 点
- PC
即将停止售卖的道具及皮肤
胜利之舞 - Samsara
热门舞动表情即将下架。
道具列表
- 表情
- 胜利之舞 - Samsara（Jane Kim 编舞）(700 G-COIN)
销售截止日期
- PC
- 北京时间： 2022 年 5 月 18 日上午 10 点
名牌
用了这个名牌我就是PUBG中最靓的仔，快来和我一起C位逆袭吧！
- 名牌
- 双枪 (500 G-COIN)
- 肾上腺素 (500 G-COIN)
- 朱莉 (500 G-COIN)
- 落幕 (500 G-COIN)
销售截止日期
- PC
- 北京时间： 2022 年 5 月 18 日上午 10 点
PCS6
剩下的电竞积分不知如何使用？快来试试用积分兑换PCS6 相关道具吧！
PC道具列表
※ PC玩家可以在电竞积分商店中使用电竞积分(EP)兑换特定的PSC6 道具。
- 单品
- PCS6 浓墨重彩 - 平底锅(125，000 EP)
- PCS6 发型(75，000 EP)
- PCS6 浓墨重彩 - M416(125，000 EP)
- “PCS6” 摩托车(75，000 EP)
- PCS6 全力以赴妆容(20，000 EP)
- 改名卡(30，000 EP)
销售时间
- PC
- 北京时间： 2022 年 5 月 25 日上午 10 点
探险家
下一个探险家会是你吗？我在PUBG中等你！
道具列表
- 套装
- 寻路者服饰套装(1190 G-COIN)
- 生存者车手服饰套装(1190 G-COIN)
- 远足者服饰套装(1190 G-COIN)
- 单品
- 寻路者制服(700 G-COIN)
- 寻路者短裙(700 G-COIN)
- 寻路者短靴(150 G-COIN)
- 生存者车手 - 头盔（ 2 级）(300 G-COIN)
- 生存者车手马甲(700 G-COIN)
- 生存者车手T恤(200 G-COIN)
- 生存者车手牛仔裤(350 G-COIN)
- 生存者车手短靴(150 G-COIN)
- 远足者围巾(350 G-COIN)
- 远足者外套式衬衫(700 G-COIN)
- 远足者短裤(350 G-COIN)
- 远足者皮鞋(150 G-COIN)
- “界限粉碎者” 恣马(990 G-COIN)
- “毒蛇猎手” 两栖装甲车(990 G-COIN)
- 表情
- 胜利之舞52(500 G-COIN)
销售时间
- PC
- 北京时间： 2022 年 5 月 25 日上午 10 点
联名皮肤: Fresh Hoods
展现个性的Fresh Hoods千万不要错过！
道具列表
- 套装
- FRESH HOODS 突击队礼包(990 G-COIN)
- FRESH HOODS 作战小队露脐装礼包(700 G-COIN)
- 单品
- 突击队面巾(500 G-COIN)
- 突击队长袖运动衫(500 G-COIN)
- 突击队运动长裤(500 G-COIN)
- 作战小队短款连帽卫衣(500 G-COIN)
- 匿踪运动长裤(500 G-COIN)
- 作战小队面巾(500 G-COIN)
- 警戒线新款面巾(500 G-COIN)
- 大猩猩新款面巾(500 G-COIN)
- 跳伞运动员连帽卫衣(500 G-COIN)
- 警戒线连帽卫衣(500 G-COIN)
- 朦胧梦境连帽卫衣(500 G-COIN)
- 纯净连帽卫衣(500 G-COIN)
- 作战小队T恤(500 G-COIN)
- 突击队露脐装(500 G-COIN)
- 彩虹熊猫飞行员夹克(990 G-COIN)
- 跳伞运动员夹克(990 G-COIN)
销售时间
- PC
- 北京时间： 2022 年 5 月 31 日上午 10 点
合作伙伴皮肤：婕翎与Lucky
你准备好抓住可以获得婕翎道具的最后机会了吗？
道具列表
- 套装
- 婕翎礼包 (1340 G-COIN)
- 单品
- 婕翎的7PUPU战队连身衣 (1000 G-COIN)
- 婕翎的Mk47 Mutant (990 G-COIN)
销售时间
- PC
- 北京时间： 2022 年 6 月 1 日上午 10 点
我们游戏里再见！
PUBG: Battlegrounds 团队
（举报）