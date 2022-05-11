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2022绝地求生5月最新商店更新汇总 5月吃鸡商店更新内容一览

2022-05-11 11:25 · 稿源：站长之家

绝地求生在5月开启了最新的商店更新内容，很多玩家还不清楚更新了什么，下面就来为大家详细的介绍一下。

亲爱的玩家朋友们，大家好！

您可以在本次更新中探索未知的世界，或者变身成小鸭子为春日增添一抹靓丽色彩！

本月还有超多联名皮肤上线！请大家多多期待！

新道具及皮肤

※ 销售时间可能将根据情况有所变动

生存通行证：银河小队

银河小队的字典中绝无“投降”二字。快来解锁全新的生存通行证冲破PUBG的天际成为浩瀚宇宙的征服者吧！

道具列表

  • 套装
    • 生存通行证：银河小队武器升级券同捆包 (3270 G-COIN)
    • 生存通行证：银河小队武器包 (990 G-COIN)

销售时间

  • PC
    • 北京时间:2022 年 5 月 11 日正式服维护结束后 –2022 年 7 月 6 日上午 10 点

赛博危机 AWM 超值包

快来给AWM穿上赛博危机皮肤，获得G-COIN奖励吧！

道具列表

  • PC套装（Steam， KAKAO）
    • 赛博危机 AWM 超值包($9.99)

销售时间

  • PC
    • 北京时间： 2022 年 5 月 11 日正式服维护结束后 –2022 年 7 月 6 日上午 10 点

联名皮肤：B.Duck

嘎嘎嘎！变身B.Duck在萨诺江边游个泳吧！

道具列表

  • 套装
    • B.DUCK 服饰喷漆同捆包 (1990 G-COIN)
    • B.DUCK 头盔套装 (1000 G-COIN)
    • B.DUCK 武器套装 (1980 G-COIN)
  • 单品
    • B.Duck - DP28 (990 G-COIN)
    • B.Duck - Beryl M762 (990 G-COIN)
    • B.Duck - PP-19 Bizon (990 G-COIN)
    • B.Duck - 蝎式手Q (500 G-COIN)
    • B.Duck - 平底锅 (990 G-COIN)

销售时间

  • PC
    • 北京时间： 2022 年 5 月 18 日正式服维护结束后 –2022 年 8 月 10 日上午 10 点

春季典藏

暖春踏青游园桃花朵朵开， 春日福利享不停！商店营业啦，快来店里购物吧!

道具列表

  • 套装
    • 春之步伐服饰套装(600 G-COIN)
    • 春之月夜服饰套装(1250 G-COIN)
    • 春之漫游服饰套装(700 G-COIN)
  • 单品
    • 春之祥龙背包（ 1 级）(500 G-COIN)
    • 春之步伐背包（ 2 级）(500 G-COIN)
    • 春之野鹤背包（ 2 级）(500 G-COIN)
    • 春之祥龙 - 头盔（ 2 级）(500 G-COIN)
    • 锈迹斑斑 - 头盔（ 3 级）(500 G-COIN)
    • 春之步伐服饰(550 G-COIN)
    • 春之步伐领巾(200 G-COIN)
    • 春之月夜夹克(700 G-COIN)
    • 春之月夜短裙(700 G-COIN)
    • 春之月夜便鞋(150 G-COIN)
    • 春之漫游连衣裙(700 G-COIN)
    • 春之漫游皮鞋(150 G-COIN)
  • 表情
    • 胜利之舞86(500 G-COIN)
    • 胜利之舞87(400 G-COIN)

销售时间

  • PC
    • 北京时间： 2022 年 5 月 25 日正式服维护结束后 –2022 年 11 月 9 日上午 10 点

成长型武器皮肤更新

黑货箱

小孩子才做选择，这个SLR我要定了！

稀有度

道具名称

概率

史诗[战场痕迹] 镀金 - SLR0.75%
史诗[战场痕迹] 镀银 - SLR0.75%
史诗[战场痕迹] 赛博危机 - SLR1.00%
史诗分秒必争 - M4161.00%
史诗镀金 - AKM1.00%
精英梅花同花 - Beryl M7621.25%
精英红桃同花 - Mk121.25%
精英王牌 - 莫辛纳甘步枪1.25%
精英无慈悲 - Kar98k1.60%
精英无慈悲 - M4161.60%
精英无慈悲 - K21.60%
精英镀金 - SKS1.70%
精英镀银 - SCAR-L1.70%
精英镀金 - Groza1.70%
稀有甜蜜外衣 - Mini142.40%
稀有甜蜜外衣 - M16A42.40%
稀有甜蜜外衣 - 十字弩2.40%
稀有数码沙漠迷彩 - Kar98k2.50%
稀有数码沙漠迷彩 - Mini142.50%
稀有镀金 - UMP452.50%
稀有镀金 - 锯短型霰弹枪2.50%
稀有镀银 - UMP452.50%
稀有镀银 - 汤姆逊冲锋枪2.50%
稀有镀金 - Vector2.50%
特殊双色 - DBS2.60%
特殊双色 - Mk47 Mutant2.60%
特殊双色 - MP5K2.60%
特殊双色 - S6862.60%
特殊双色 - P19112.40%
特殊双色镰刀2.40%
特殊双色 - PP-19 Bizon2.40%
特殊镀金 - Win942.80%
特殊镀银 - VSS2.80%
特殊镀银 - AUG2.80%
特殊数码沙漠迷彩 - Win942.80%
特殊数码沙漠迷彩 - Micro UZI2.80%
特殊粗糙 (橙色) - M4162.80%
特殊粗糙 (橙色) - AKM2.80%
-图纸 x30.90%
-图纸0.90%
-聚合物 x2001.50%
-聚合物x1003.50%
-聚合物x5013.15%

藏匿处新品上架

销售时间

  • PC
    • 北京时间： 2022 年 5 月 11 日正式服维护结束后 –2022 年 8 月 31 日上午 10 点

道具名称

价格

黑货箱 (开启 1 次)

200 G-COIN

黑货箱 (开启 10 次)

1800 G-COIN

黑货箱 (开启 1 次)

10 张黑货票券

碎片商店新品上架

销售时间

  • PC
    • 北京时间： 2022 年 5 月 11 日正式服维护结束后 –2022 年 8 月 31 日上午 10 点

道具名称

价格

[战场痕迹] 镀金 - SLR

1000 碎片

[战场痕迹] 镀银 - SLR

1000 碎片

我的专属商店

本月我的专属商店再次开放！快来看看这次你能以个人专享优惠价带走哪些特别返场商品呢?

  • 开放时间
    • PC
      • 北京时间： 2022 年 5 月 25 日正式服维护结束后 –2022 年 6 月 8 日上午 10 点

即将停止售卖的道具及皮肤

胜利之舞 - Samsara

热门舞动表情即将下架。

道具列表

  • 表情
    • 胜利之舞 - Samsara（Jane Kim 编舞）(700 G-COIN)

销售截止日期

  • PC
    • 北京时间： 2022 年 5 月 18 日上午 10 点

名牌

用了这个名牌我就是PUBG中最靓的仔，快来和我一起C位逆袭吧！

  • 名牌
    • 双枪 (500 G-COIN)
    • 肾上腺素 (500 G-COIN)
    • 朱莉 (500 G-COIN)
    • 落幕 (500 G-COIN)

销售截止日期

  • PC
    • 北京时间： 2022 年 5 月 18 日上午 10 点

PCS6

剩下的电竞积分不知如何使用？快来试试用积分兑换PCS6 相关道具吧！

PC道具列表

※ PC玩家可以在电竞积分商店中使用电竞积分(EP)兑换特定的PSC6 道具。

  • 单品
    • PCS6 浓墨重彩 - 平底锅(125，000 EP)
    • PCS6 发型(75，000 EP)
    • PCS6 浓墨重彩 - M416(125，000 EP)
    • “PCS6” 摩托车(75，000 EP)
    • PCS6 全力以赴妆容(20，000 EP)
    • 改名卡(30，000 EP)

销售时间

  • PC
    • 北京时间： 2022 年 5 月 25 日上午 10 点

探险家

下一个探险家会是你吗？我在PUBG中等你！

道具列表

  • 套装
    • 寻路者服饰套装(1190 G-COIN)
    • 生存者车手服饰套装(1190 G-COIN)
    • 远足者服饰套装(1190 G-COIN)
  • 单品
    • 寻路者制服(700 G-COIN)
    • 寻路者短裙(700 G-COIN)
    • 寻路者短靴(150 G-COIN)
    • 生存者车手 - 头盔（ 2 级）(300 G-COIN)
    • 生存者车手马甲(700 G-COIN)
    • 生存者车手T恤(200 G-COIN)
    • 生存者车手牛仔裤(350 G-COIN)
    • 生存者车手短靴(150 G-COIN)
    • 远足者围巾(350 G-COIN)
    • 远足者外套式衬衫(700 G-COIN)
    • 远足者短裤(350 G-COIN)
    • 远足者皮鞋(150 G-COIN)
    • “界限粉碎者” 恣马(990 G-COIN)
    • “毒蛇猎手” 两栖装甲车(990 G-COIN)
  • 表情
    • 胜利之舞52(500 G-COIN)

销售时间

  • PC
    • 北京时间： 2022 年 5 月 25 日上午 10 点

联名皮肤: Fresh Hoods

展现个性的Fresh Hoods千万不要错过！

道具列表

  • 套装
    • FRESH HOODS 突击队礼包(990 G-COIN)
    • FRESH HOODS 作战小队露脐装礼包(700 G-COIN)
  • 单品
    • 突击队面巾(500 G-COIN)
    • 突击队长袖运动衫(500 G-COIN)
    • 突击队运动长裤(500 G-COIN)
    • 作战小队短款连帽卫衣(500 G-COIN)
    • 匿踪运动长裤(500 G-COIN)
    • 作战小队面巾(500 G-COIN)
    • 警戒线新款面巾(500 G-COIN)
    • 大猩猩新款面巾(500 G-COIN)
    • 跳伞运动员连帽卫衣(500 G-COIN)
    • 警戒线连帽卫衣(500 G-COIN)
    • 朦胧梦境连帽卫衣(500 G-COIN)
    • 纯净连帽卫衣(500 G-COIN)
    • 作战小队T恤(500 G-COIN)
    • 突击队露脐装(500 G-COIN)
    • 彩虹熊猫飞行员夹克(990 G-COIN)
    • 跳伞运动员夹克(990 G-COIN)

销售时间

  • PC
    • 北京时间： 2022 年 5 月 31 日上午 10 点

合作伙伴皮肤：婕翎与Lucky

你准备好抓住可以获得婕翎道具的最后机会了吗？

道具列表

  • 套装
    • 婕翎礼包 (1340 G-COIN)
  • 单品
    • 婕翎的7PUPU战队连身衣 (1000 G-COIN)
    • 婕翎的Mk47 Mutant (990 G-COIN)

销售时间

  • PC
    • 北京时间： 2022 年 6 月 1 日上午 10 点

我们游戏里再见！

PUBG: Battlegrounds 团队

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