2022绝地求生5月最新商店更新汇总 5月吃鸡商店更新内容一览

绝地求生在5月开启了最新的商店更新内容，很多玩家还不清楚更新了什么，下面就来为大家详细的介绍一下。

亲爱的玩家朋友们，大家好！

您可以在本次更新中探索未知的世界，或者变身成小鸭子为春日增添一抹靓丽色彩！

本月还有超多联名皮肤上线！请大家多多期待！

新道具及皮肤

※ 销售时间可能将根据情况有所变动

生存通行证：银河小队

银河小队的字典中绝无“投降”二字。快来解锁全新的生存通行证冲破PUBG的天际成为浩瀚宇宙的征服者吧！

道具列表

套装 生存通行证：银河小队武器升级券同捆包 (3270 G-COIN) 生存通行证：银河小队武器包 (990 G-COIN)



销售时间

PC 北京时间:2022 年 5 月 11 日正式服维护结束后 –2022 年 7 月 6 日上午 10 点



赛博危机 AWM 超值包

快来给AWM穿上赛博危机皮肤，获得G-COIN奖励吧！

道具列表

PC套装（Steam， KAKAO） 赛博危机 AWM 超值包($9.99)



销售时间

PC 北京时间： 2022 年 5 月 11 日正式服维护结束后 –2022 年 7 月 6 日上午 10 点



联名皮肤：B.Duck

嘎嘎嘎！变身B.Duck在萨诺江边游个泳吧！

道具列表

套装 B.DUCK 服饰喷漆同捆包 (1990 G-COIN) B.DUCK 头盔套装 (1000 G-COIN) B.DUCK 武器套装 (1980 G-COIN)

单品 B.Duck - DP28 (990 G-COIN) B.Duck - Beryl M762 (990 G-COIN) B.Duck - PP-19 Bizon (990 G-COIN) B.Duck - 蝎式手Q (500 G-COIN) B.Duck - 平底锅 (990 G-COIN)



销售时间

PC 北京时间： 2022 年 5 月 18 日正式服维护结束后 –2022 年 8 月 10 日上午 10 点



春季典藏

暖春踏青游园桃花朵朵开， 春日福利享不停！商店营业啦，快来店里购物吧!

道具列表

套装 春之步伐服饰套装(600 G-COIN) 春之月夜服饰套装(1250 G-COIN) 春之漫游服饰套装(700 G-COIN)

单品 春之祥龙背包（ 1 级）(500 G-COIN) 春之步伐背包（ 2 级）(500 G-COIN) 春之野鹤背包（ 2 级）(500 G-COIN) 春之祥龙 - 头盔（ 2 级）(500 G-COIN) 锈迹斑斑 - 头盔（ 3 级）(500 G-COIN) 春之步伐服饰(550 G-COIN) 春之步伐领巾(200 G-COIN) 春之月夜夹克(700 G-COIN) 春之月夜短裙(700 G-COIN) 春之月夜便鞋(150 G-COIN) 春之漫游连衣裙(700 G-COIN) 春之漫游皮鞋(150 G-COIN)

表情 胜利之舞86(500 G-COIN) 胜利之舞87(400 G-COIN)



销售时间

PC 北京时间： 2022 年 5 月 25 日正式服维护结束后 –2022 年 11 月 9 日上午 10 点



成长型武器皮肤更新

黑货箱

小孩子才做选择，这个SLR我要定了！

稀有度 道具名称 概率 史诗 [战场痕迹] 镀金 - SLR 0.75% 史诗 [战场痕迹] 镀银 - SLR 0.75% 史诗 [战场痕迹] 赛博危机 - SLR 1.00% 史诗 分秒必争 - M416 1.00% 史诗 镀金 - AKM 1.00% 精英 梅花同花 - Beryl M762 1.25% 精英 红桃同花 - Mk12 1.25% 精英 王牌 - 莫辛纳甘步枪 1.25% 精英 无慈悲 - Kar98k 1.60% 精英 无慈悲 - M416 1.60% 精英 无慈悲 - K2 1.60% 精英 镀金 - SKS 1.70% 精英 镀银 - SCAR-L 1.70% 精英 镀金 - Groza 1.70% 稀有 甜蜜外衣 - Mini14 2.40% 稀有 甜蜜外衣 - M16A4 2.40% 稀有 甜蜜外衣 - 十字弩 2.40% 稀有 数码沙漠迷彩 - Kar98k 2.50% 稀有 数码沙漠迷彩 - Mini14 2.50% 稀有 镀金 - UMP45 2.50% 稀有 镀金 - 锯短型霰弹枪 2.50% 稀有 镀银 - UMP45 2.50% 稀有 镀银 - 汤姆逊冲锋枪 2.50% 稀有 镀金 - Vector 2.50% 特殊 双色 - DBS 2.60% 特殊 双色 - Mk47 Mutant 2.60% 特殊 双色 - MP5K 2.60% 特殊 双色 - S686 2.60% 特殊 双色 - P1911 2.40% 特殊 双色镰刀 2.40% 特殊 双色 - PP-19 Bizon 2.40% 特殊 镀金 - Win94 2.80% 特殊 镀银 - VSS 2.80% 特殊 镀银 - AUG 2.80% 特殊 数码沙漠迷彩 - Win94 2.80% 特殊 数码沙漠迷彩 - Micro UZI 2.80% 特殊 粗糙 (橙色) - M416 2.80% 特殊 粗糙 (橙色) - AKM 2.80% - 图纸 x3 0.90% - 图纸 0.90% - 聚合物 x200 1.50% - 聚合物x100 3.50% - 聚合物x50 13.15%

藏匿处新品上架

销售时间

PC 北京时间： 2022 年 5 月 11 日正式服维护结束后 –2022 年 8 月 31 日上午 10 点



道具名称 价格 黑货箱 (开启 1 次) 200 G-COIN 黑货箱 (开启 10 次) 1800 G-COIN 黑货箱 (开启 1 次) 10 张黑货票券

碎片商店新品上架

销售时间

PC 北京时间： 2022 年 5 月 11 日正式服维护结束后 –2022 年 8 月 31 日上午 10 点



道具名称 价格 [战场痕迹] 镀金 - SLR 1000 碎片 [战场痕迹] 镀银 - SLR 1000 碎片

我的专属商店

本月我的专属商店再次开放！快来看看这次你能以个人专享优惠价带走哪些特别返场商品呢?

开放时间 PC 北京时间： 2022 年 5 月 25 日正式服维护结束后 –2022 年 6 月 8 日上午 10 点



即将停止售卖的道具及皮肤

胜利之舞 - Samsara

热门舞动表情即将下架。

道具列表

表情 胜利之舞 - Samsara（Jane Kim 编舞）(700 G-COIN)



销售截止日期

PC 北京时间： 2022 年 5 月 18 日上午 10 点



名牌

用了这个名牌我就是PUBG中最靓的仔，快来和我一起C位逆袭吧！

名牌 双枪 (500 G-COIN) 肾上腺素 (500 G-COIN) 朱莉 (500 G-COIN) 落幕 (500 G-COIN)



销售截止日期

PC 北京时间： 2022 年 5 月 18 日上午 10 点



PCS6

剩下的电竞积分不知如何使用？快来试试用积分兑换PCS6 相关道具吧！

PC道具列表

※ PC玩家可以在电竞积分商店中使用电竞积分(EP)兑换特定的PSC6 道具。

单品 PCS6 浓墨重彩 - 平底锅(125，000 EP) PCS6 发型(75，000 EP) PCS6 浓墨重彩 - M416(125，000 EP) “PCS6” 摩托车(75，000 EP) PCS6 全力以赴妆容(20，000 EP) 改名卡(30，000 EP)



销售时间

PC 北京时间： 2022 年 5 月 25 日上午 10 点



探险家

下一个探险家会是你吗？我在PUBG中等你！

道具列表

套装 寻路者服饰套装(1190 G-COIN) 生存者车手服饰套装(1190 G-COIN) 远足者服饰套装(1190 G-COIN)

单品 寻路者制服(700 G-COIN) 寻路者短裙(700 G-COIN) 寻路者短靴(150 G-COIN) 生存者车手 - 头盔（ 2 级）(300 G-COIN) 生存者车手马甲(700 G-COIN) 生存者车手T恤(200 G-COIN) 生存者车手牛仔裤(350 G-COIN) 生存者车手短靴(150 G-COIN) 远足者围巾(350 G-COIN) 远足者外套式衬衫(700 G-COIN) 远足者短裤(350 G-COIN) 远足者皮鞋(150 G-COIN) “界限粉碎者” 恣马(990 G-COIN) “毒蛇猎手” 两栖装甲车(990 G-COIN)

表情 胜利之舞52(500 G-COIN)



销售时间

PC 北京时间： 2022 年 5 月 25 日上午 10 点



联名皮肤: Fresh Hoods

展现个性的Fresh Hoods千万不要错过！

道具列表

套装 FRESH HOODS 突击队礼包(990 G-COIN) FRESH HOODS 作战小队露脐装礼包(700 G-COIN)

单品 突击队面巾(500 G-COIN) 突击队长袖运动衫(500 G-COIN) 突击队运动长裤(500 G-COIN) 作战小队短款连帽卫衣(500 G-COIN) 匿踪运动长裤(500 G-COIN) 作战小队面巾(500 G-COIN) 警戒线新款面巾(500 G-COIN) 大猩猩新款面巾(500 G-COIN) 跳伞运动员连帽卫衣(500 G-COIN) 警戒线连帽卫衣(500 G-COIN) 朦胧梦境连帽卫衣(500 G-COIN) 纯净连帽卫衣(500 G-COIN) 作战小队T恤(500 G-COIN) 突击队露脐装(500 G-COIN) 彩虹熊猫飞行员夹克(990 G-COIN) 跳伞运动员夹克(990 G-COIN)



销售时间

PC 北京时间： 2022 年 5 月 31 日上午 10 点



合作伙伴皮肤：婕翎与Lucky

你准备好抓住可以获得婕翎道具的最后机会了吗？

道具列表

套装 婕翎礼包 (1340 G-COIN)

单品 婕翎的7PUPU战队连身衣 (1000 G-COIN) 婕翎的Mk47 Mutant (990 G-COIN)



销售时间

PC 北京时间： 2022 年 6 月 1 日上午 10 点



我们游戏里再见！

PUBG: Battlegrounds 团队

（举报）