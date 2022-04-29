王者荣耀关羽赤影疾锋延迟到几号上线 关羽赤影疾锋几号上架

作为全民偶像，谷爱凌近日遭遇了非常尴尬甚至有些危险的一幕，跑步中被一名男子拦截在路上，不但摘掉口罩合影，还强行拦住不让走，引发网友集体谴责。一直以来，谷爱凌和母亲谷燕都喜欢在路上跑步，身体力行地倡导锻炼，也成了一道亮丽的风景线。遇到路人打招呼时，谷爱凌也都十分热情，合影、签名都很有耐心。但是网上传出的一则视频显示，谷爱凌正在路上跑步时，一名男子将其拦了下来，随即拿出手机，并摘掉口罩，与谷爱凌自拍合影，而且就在人来车往的路上，相当危险。谷爱凌开始非常配合，也没有多说什么，但明显能看出表情不悦，也不