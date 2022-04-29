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王者荣耀关羽赤影疾锋延迟到几号上线 关羽赤影疾锋几号上架

2022-04-29 16:45 · 稿源：站长之家

王者荣耀的关羽赤影疾锋新皮肤得到了很多人的关注，原本是在29日正式上架，现在官方表示要延迟，下面就来为大家分享一下王者荣耀关羽赤影疾锋延迟到几号上线。

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亲爱的召唤师:

关羽-赤影疾锋皮肤上线时间调整（将不于4月30日0点上线），具体上线时间请关注后续官网公告。

我们对给各位召唤师造成的影响感到非常抱歉，感谢您对《王者荣耀》的支持与理解。

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