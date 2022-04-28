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中消协点名超长预售期：杜绝利用不公平条款限制消费者权利

2022-04-28 14:54 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 4月28日 消息:4月28日，中国消费者协会发布《 2022 年第一季度全国消协组织受理投诉情况分析》称，2022年一季度全国消协组织共受理消费者投诉285， 358 件，同比增长5.26%，解决222， 487 件，投诉解决率77.97%，为消费者挽回经济损失32， 251 万元。

其中，售后服务问题占35.76%，合同问题占25.89%，质量问题占18.86%，价格问题占4.09%，虚假宣传问题占3.86%，安全问题占2.77%，假冒问题占1.35%，人格尊严问题占1.31%，计量问题占0.79%，其他问题占5.32%。

QQ截图20220428145115.jpg

同时，在线上不公平格式条款问题方面，中消协称，有些网络经营者利用不公平格式条款减免自身义务和责任、加重消费者责任。如一些网络商家对预售商品设置超长预售期，同时设置预售商品不退换、预付金不退等不公平格式条款。

对此，中消协提出意见称，《消费者权益保护法》第二十六条第二、第三款规定：“经营者不得以格式条款、通知、声明、店堂告示等方式，作出排除或者限制消费者权利、减轻或者免除经营者责任、加重消费者责任等对消费者不公平、不合理的规定，不得利用格式条款并借助技术手段强制交易。格式条款、通知、声明、店堂告示等含有前款所列内容的，其内容无效。”

此外，《侵害消费者权益行为处罚办法》第十二条规定，经营者向消费者提供商品或者服务使用格式条款、通知、声明、店堂告示的，不得排除或者限制消费者依法投诉、举报、提起诉讼的权利。网络平台经营者应当尊重消费者的知情权、选择权、公平交易权，自觉强化格式条款的合规管理，简明扼要展现格式条款内容，公平合理确定双方权利义务，显著提示与消费者有重大利害关系的内容，杜绝利用不公平格式条款、借助技术手段，排除或限制消费者权利，减轻或免除经营者责任，加重消费者责任。

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