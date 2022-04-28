中消协点名超长预售期：杜绝利用不公平条款限制消费者权利

从现货，到预售 7 天，再到预售 15 天，张鑫觉得作为消费者自己在花钱找罪受，而不是“上帝”...#超长预售#相关内容在微博上阅读过亿热搜、小红书上 500 万阅读的话题热度，这届年轻人努力表达自己的不满...在 3 月 14 日，“315”的前一天，新华社在微博等平台上发布了“揭秘网红服装店超长预售”的视频...“现在的网红店铺没有一个不是预售的”，张鑫告诉Tech星球...在极大的不确定下，预售成为商家最稳妥的选择...现在，“讨厌超长预售”成为一种“绝对”的正确，甚至成为抖音上新的流量密码......